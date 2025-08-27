¡®À¯¼Ò³â Ã¼À° 41³â ÈÄ¿ø¡¯ ½ÅÃ¢Àç ±³º¸»ý¸í ÀÇÀå, ´ëÇÑÃ¼À°È¸ °¨»çÆÐ
½ÅÃ¢Àç ±³º¸»ý¸í ´ëÇ¥ °â ÀÌ»çÈ¸ ÀÇÀåÀÌ ÇÑ±¹ À¯¼Ò³â Ã¼À° ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ´ëÇÑÃ¼À°È¸ °¨»çÆÐ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
27ÀÏ ±³º¸»ý¸í¿¡ µû¸£¸é ½Å ÀÇÀåÀº ÃÖ±Ù ¼¿ï ±¤È¹® ±³º¸»ý¸í º»»ç »ç¿Á¿¡¼ À¯½Â¹Î ´ëÇÑÃ¼À°È¸ÀåÀ» ¸¸³ª °¨»çÆÐ¸¦ ÀüÇØµé¾ú´Ù. °¨»çÆÐ¿¡´Â ±³º¸»ý¸íÀÌ 1985³âºÎÅÍ ¡®±³º¸»ý¸íÄÅ ²Þ³ª¹« Ã¼À° ´ëÈ¸¡¯¸¦ ²ÙÁØÈ÷ °³ÃÖÇØ ±âÃÊ Ã¼À°ÀÇ Àúº¯À» ³ÐÈ÷°í ±¹°¡´ëÇ¥¸¦ ¹èÃâÇÑ °ø·Î¿¡ °í¸¶¿òÀ» Ç¥ÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀûÇû´Ù.
½Å ÀÇÀåÀº ¡°¡®±³À°º¸±¹¡¯(±³À°À¸·Î ÀÎÀç¸¦ ±æ·¯ ³ª¶ó¸¦ ÁöÅ²´Ù)ÀÌ¶ó´Â ±³º¸»ý¸íÀÇ Ã¢¾÷ Ã¶ÇÐ¿¡¼ ±³º¸»ý¸íÄÅÀÌ Ãâ¹ßÇß´Ù¡±¸é¼ ¡°À¯¼Ò³âÀÇ Ã¼·ÂÀÌ ±âÃÊ°¡ µÅ¾ß ÀÎ°Ýµµ, Áö½Äµµ Àß ÇÔ¾çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. À¯ È¸ÀåÀº ¡°Áö³ 4³â°£ 2000°³ÀÇ ÇÐ±³ ¿îµ¿ºÎ°¡ ÇØÃ¼µÇ´Â µî À¯¼Ò³â Ã¼À° ¿©°ÇÀÌ ¾î·Á¿öÁö´Â »óÈ²ÀÌ¶ó ÈÄ¿øÀ» ÀÌ¾î°¡´Â ±³º¸»ý¸í¿¡ °¨»çÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±³º¸»ý¸íÄÅ ²Þ³ª¹« Ã¼À° ´ëÈ¸´Â ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¹Î°£ À¯¼Ò³â Àü±¹ Á¾ÇÕ Ã¼À° ´ëÈ¸´Ù. ¿ÃÇØ 41È¸ Â÷·Î Áö±Ý±îÁö Âü¿©ÇÑ ÀÎ¿ø¸¸ 15¸¸5000¿©¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ÀÌ Áß 500¿©¸íÀÌ ±¹°¡´ëÇ¥·Î ¼ºÀåÇß´Ù. ÀÌµéÀÌ ¿Ã¸²ÇÈ°ú ¾Æ½Ã¾È °ÔÀÓ µî ±¹Á¦ ¹«´ë¿¡¼ È¹µæÇÑ ¸Þ´ÞÀº 200¿©°³³ª µÈ´Ù.
±èÁø¿í ±âÀÚ reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç