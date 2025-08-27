Á¤ÇØ±Ç ÀÎÃµ½ÃÀÇÀå ¡°GTX-B Ãß°¡Á¤°ÅÀåÀº ±¹°¡Àû °úÁ¦¡±
ÀÎÃµ½ÃÀÇÈ¸ °Ç¼³±³ÅëÀ§¿øÈ¸´Â 27ÀÏ ¿¸° ¡®Á¦303È¸ ÀÓ½ÃÈ¸¡¯ »óÀÓÀ§¿øÈ¸ ½ÉÀÇ¿¡¼ Á¤ÇØ±Ç ÀÇÀå(±¹¡¤¿¬¼ö±¸1)ÀÌ ´ëÇ¥ ¹ßÀÇÇÑ ¡®¼öµµ±Ç ±¤¿ª±ÞÇàÃ¶µµ(GTX-B) ³ë¼± Ãß°¡Á¤°ÅÀå È®Á¤ ÃË±¸ °áÀÇ¾È¡¯À» Åë°ú½ÃÄ×´Ù.
Á¤ ÀÇÀåÀº ÀÌ³¯ Á¦¾È ¼³¸í¿¡¼ ¡°GTX-B ³ë¼±Àº ÀÎÃµ ¼Ûµµ¿¡¼ ¼¿ï¿ª°ú ³²¾çÁÖ ¸¶¼®±îÁö ¿¬°áµÇ´Â ±¹°¡Ã¶µµ¸ÁÀ¸·Î ¼öµµ±Ç ¼³²ºÎ ±³Åë³ ÇØ¼ÒÀÇ ÇÙ½ÉÃà¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶ÇÑ ÈÄ ¡°ÀÎÃµ´ëÀÔ±¸¿ª°ú ÀÎÃµ½ÃÃ»¿ª »çÀÌ ¾à 10§° ±¸°£¿¡ Á¤°ÅÀåÀÌ ¾ø¾î ¿¬¼ö±¸ ¿øµµ½É°ú ÁÖ°Å ¹ÐÁýÁö¿ªÀÌ Ã¶µµ ¼Ò¿ÜÁö´ë·Î Àü¶ôÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¿ì·Á¸¦ Ç¥Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Ãß°¡Á¤°ÅÀåÀº ´ë±Ô¸ð ÁÖ°Å´ÜÁö¿Í ±³À°¡¤¹®È¡¤»ê¾÷½Ã¼³ÀÌ ¹ÐÁýÇÑ Áö¿ª¿¡ À§Ä¡ÇØ ±¤¿ª±³Åë¸Á ¿¬°è °È, ¿øµµ½É È°¼ºÈ, Áö¿ª °£ ±³Åë °ÝÂ÷ ÇØ¼Ò µî¿¡ Å« È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Æ¯È÷ ¼öÀÎºÐ´ç¼±°úÀÇ È¯½ÂÀÌ °¡´ÉÇØÁú °æ¿ì ÀÎÇÏ´ëÇÐ±³ ÇÐ»ýµéÀÇ ÅëÇÐ ÆíÀÇ°¡ Å©°Ô °³¼±µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
Á¤ ÀÇÀåÀº ¶Ç ¡°±³Åë Á¢±Ù¼º Çâ»óÀº ÀÎÇÏ´ëÇÐ±³ÀÇ ±³À° °æÀï·Â °È¿Í ÇÐ»ý ¸ðÁý¿¡µµ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ·¯ÇÑ º¯È´Â Áö¿ª ´ëÇÐÀÇ ÇÐ½À È¯°æ °³¼±À¸·Î±îÁö ÀÌ¾îÁ® ÀÎÃµÀÇ ±³À° ¿©°Ç Àü¹Ý¿¡µµ ÆÄ±Þ È¿°ú¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ °Ç¼³±³ÅëÀ§µµ GTX-B Ãß°¡Á¤°ÅÀå È®Á¤ÀÌ ±¤¿ªÃ¶µµ¸Á È¿À²¼º Á¦°í¿Í ¼öÇýÁö¿ª È®´ë¸¦ À§ÇØ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â µ¥ ¶æÀ» ¸ðÀ¸¸ç Á¤ºÎÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
Á¤ ÀÇÀåÀº ¡°GTX-B ³ë¼±ÀÇ Ãß°¡Á¤°ÅÀå È®Á¤Àº ÀÎÃµ ³²ºÎ±Ç°ú ¼öµµ±Ç Àü¿ªÀÇ ±ÕÇü ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ±¹°¡Àû °úÁ¦¡±¶ó¸ç ¡°300¸¸ ÀÎÃµ½Ã¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÑ ±³Åë È¯°æ °³¼±À» À§ÇØ ÀÎÃµ½ÃÀÇÈ¸°¡ ¾ÕÀå¼ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³»°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ¡°ÀÌ¹ø °áÀÇ¾È Ã¤ÅÃÀ» ÅëÇØ ÀÎÃµ½Ã¹ÎÀÇ ¿À·£ ¼÷¿øÀÎ ±³Åë ºÒ±ÕÇü ÇØ¼Ò¿¡ ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ´Ù°¡°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°Á¤ºÎ¿Í °ü°è ºÎÃ³´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ Àý½ÇÇÑ ¿ä±¸¸¦ ¾öÁßÈ÷ ¹Þ¾Æµé¿© ¹Ýµå½Ã Á¤Ã¥¿¡ ¹Ý¿µÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ¹ø °áÀÇ¾ÈÀº ´ÙÀ½ ´Þ 9ÀÏ ¡®Á¦5Â÷ º»È¸ÀÇ¡¯ ÀÇ°á ÈÄ ´ëÅë·É½Ç, ±¹È¸, ±¹Åä±³ÅëºÎ, ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ, ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ µî °ü°è ºÎÃ³¿Í ÀÎÃµ½Ã¿¡ Àü´ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ½ÃÀÇÈ¸´Â º»È¸ÀÇ ÀÇ°á ÈÄ °áÀÇ´ëÈ¸¸¦ ¿¾î Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿¡ ½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÇÁö¸¦ Á÷Á¢ Àü´ÞÇÏ°í GTX-B Ãß°¡Á¤°ÅÀå È®Á¤À» À§ÇÑ Çù·ÂÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿äÃ»ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
