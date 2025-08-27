½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

°æÀû ¿ï·È´Ù°í¡¦µµ³¢·Î ÅÃ½Ã ºÎ¼ö°í ±â»ç ÆøÇàÇÑ 40´ë ±ä±Þ Ã¼Æ÷

ÀÔ·Â:2025-08-27 14:53
¿îÀü Áß °æÀûÀ» ¿ï·È´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ½Ãºñ°¡ ºÙÀº ÅÃ½Ã±â»ç¸¦ ÆøÇàÇÏ°í µµÁÖÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ³²¼ºÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Ù. ÀÌ ³²¼ºÀº µµ³¢·Î ÅÃ½Ã¸¦ ºÎ¼ø ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù.

´ë±¸ °­ºÏ°æÂû¼­´Â 27ÀÏ Æ¯¼öÀç¹°¼Õ±«, Æ¯¼öÇù¹Ú, ÆøÇà µîÀÇ ÇøÀÇ·Î 40´ë ³²¼º A¾¾¸¦ ±ä±ÞÃ¼Æ÷ÇØ Á¶»ç ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

A¾¾´Â Àü³¯ ¿ÀÈÄ 3½ÃÂë ´ë±¸ ºÏ±¸ ÇÐÁ¤µ¿ µµ·Î¿¡¼­ µÚ¿¡ ÀÖ´ø ÅÃ½Ã°¡ °æÀûÀ» ¿ï¸®ÀÚ Â÷¿¡¼­ ³»·Á 50´ë ÅÃ½Ã±â»ç B¾¾¸¦ ÆøÇàÇß´Ù. ½ÉÁö¾î A¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ Â÷·®¿¡¼­ µµ³¢¸¦ ²¨³» ÅÃ½Ã ¾Õ À¯¸®¿Í º¸´ÖÀ» ºÎ¼ö±âµµ Çß´Ù.

A¾¾´Â ¹üÇà ÈÄ µµÁÖÇßÀ¸³ª ÇöÀåÀ» ¸ñ°ÝÇÑ ÁÖº¯ÀÎÀÇ ½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿ÇÑ °æÂû¿¡ ÀÇÇØ ¾à 3½Ã°£ ÈÄ ÃæºÏ¿¡¼­ Ã¼Æ÷µÆ´Ù. A¾¾´Â ¡°°æÀû ¼Ò¸®¿¡ È­°¡ ³ª ¹üÇàÇß´Ù¡±°í Áø¼úÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. B¾¾´Â Å« ºÎ»óÀ» ÀÔÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

°æÂûÀº A¾¾ µîÀ» »ó´ë·Î Á¤È®ÇÑ »ç°Ç °æÀ§¸¦ Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù.

±Ç¹ÎÁö ±âÀÚ 10000g@kmib.co.kr

