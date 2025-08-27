½ÅÃµÁö À¯°ü´ÜÃ¼, 48¾ï ¼¼±ÝºÒº¹ Ç×¼Ò½É ±â°¢¡¦»ç½Ç»ó ÆÐ¼Ò
ÇÑ±¹±³È¸°¡ ÀÌ´ÜÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇÑ ½ÅÃµÁö¿¹¼ö±³Áõ°ÅÀå¸·¼ºÀü(½ÅÃµÁö) À¯°ü´ÜÃ¼°¡ 48¾ï¿ø ±Ô¸ð ¼¼±Ý ºÎ°ú Ãë¼Ò¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¸ç ³½ ¼Ò¼Û Ç×¼Ò½É¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã »ç½Ç»ó ÆÐ¼ÒÇß´Ù. ¹ý¿øÀº ÀÏºÎ ¼Ò¾× ¼¼±Ý¸¸ Ãë¼ÒÇÏ°í ³ª¸ÓÁö °ú¼¼´Â Á¤´çÇÏ´Ù´Â 1½É ÆÇ´ÜÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
¼¿ï°íµî¹ý¿ø Á¦11ÇàÁ¤ºÎ´Â 27ÀÏ »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÏ´Ã¹®È¼¼°èÆòÈ±¤º¹(HWPL¡¤´ëÇ¥ ÀÌ¸¸Èñ)ÀÌ ¼ÃÊ¼¼¹«¼Àå¡¤¿ë»ê±¸Ã»Àå¡¤°³²±¸Ã»Àå¡¤¼ÃÊ±¸Ã»Àå µî Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀåÀ» »ó´ë·Î ³½ ¹ýÀÎ¼¼¡¤Áõ¿©¼¼ µî ºÎ°úÃ³ºÐ Ãë¼Ò Ç×¼Ò½É¿¡¼ ¿ø°í¿Í ÇÇ°íÀÇ Ç×¼Ò¸¦ ¸ðµÎ ±â°¢Çß´Ù.
¾Õ¼ ±¹¼¼Ã»Àº 2020³â 4¿ùºÎÅÍ °°Àº ÇØ 10¿ù±îÁö HWPL¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º° ¼¼¹«Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í, DVD ÆÇ¸Å¿Í ÈÄ¿ø±Ý Ã³¸® °úÁ¤ µîÀ» ¹®Á¦ »ï¾Æ ¾à 48¾ï¿øÀÇ ¼¼±ÝÀ» ºÎ°úÇß´Ù.
HWPLÀÌ 2016¡2019³â ½Åµµµé¿¡°Ô DVD¸¦ ÆÇ¸ÅÇØ ¼öÀÍ »ç¾÷À» ¿µÀ§Çß´Âµ¥µµ ¹ýÀÎ¼¼¡¤ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¸¦ ³»Áö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç 2013¡2019³â±îÁö Çà»ç ÈÄ¿ø ¸í¸ñÀ¸·Î ½ÅÃµÁö¿Í ÃÑÈ¸ÀåÀÎ ÀÌ¸¸Èñ¾¾ µîÀ¸·ÎºÎÅÍ 30¾ï¿øÀ» Áõ¿©¹Þ°íµµ Áõ¿©¼¼¸¦ ½Å°íÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
HWPL ÃøÀº ¼Ò¼Û °úÁ¤¿¡¼ ¡°DVD´Â ¹«»ó °ø±ÞÀÌ¹Ç·Î ¼öÀÍ»ç¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï°í, ÈÄ¿ø±Ýµµ ½ÅµµµéÀÌ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ³½ µ·À» ½ÅÃµÁö°¡ Àü´ÞÇßÀ» »Ó¡±ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇßÁö¸¸, ¹ý¿øÀº ´ëºÎºÐ ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 1½É ÀçÆÇºÎ´Â ½Åµµ 5¸íÀÌ Á÷Á¢ ¼Û±ÝÇÑ 950¸¸¿ø¿¡ ´ëÇØ °ú¼¼¸¸ Àß¸øµÆ´Ù¸ç ¾à 700¸¸¿ø ¼¼±Ý¸¸ Ãë¼ÒÇßÀ» »Ó, ³ª¸ÓÁö °ú¼¼´Â Á¤´çÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ ¿ª½Ã 1½É ÆÇ´ÜÀ» ±×´ë·Î À¯ÁöÇß´Ù. ¿ø°í¿Í ÇÇ°í°¡ Á¦±âÇÑ Ç×¼Ò¸¦ ¸ðµÎ ±â°¢Çß°í, Ç×¼Ò ºñ¿ëÀº °¢ÀÚ ºÎ´ãÇÏµµ·Ï Çß´Ù.
±èµ¿±Ô ±âÀÚ kkyu@kmib.co.kr
