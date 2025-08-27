Ú¸, ÀÎµµ¿¡ 50% ¡®°ü¼¼ ÆøÅº¡¯ ¹ßÈ¿¡¦¸ðµð, ¡®ÀÚ±ÞÀÚÁ·¡¯ ´ëÀÀ
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ÇàÁ¤ºÎ°¡ ·¯½Ã¾Æ»ê ¿øÀ¯ ¼öÀÔ µîÀ» ÀÌÀ¯·Î ÀÎµµ»ê Á¦Ç°¿¡ Àû¿ëÇÑ º¸º¹¼º 50% °ü¼¼°¡ 27ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£)ºÎÅÍ ºÎ°úµÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
¿Ü½Å¿¡ µû¸£¸é Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ´Â ¹Ì±¹ µ¿ºÎ Ç¥ÁØ½Ã ±âÁØ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 0½Ã1ºÐ(ÇÑ±¹½Ã°£ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 1ºÐ, ÀÎµµ Ç¥ÁØ½Ã ±âÁØ 27ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã31ºÐ)ºÎÅÍ ÀÎµµ»ê Á¦Ç°¿¡ 50% °ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇß´Ù.
¾Õ¼ Æ®·³ÇÁ ÇàÁ¤ºÎ´Â Áö³ 25ÀÏ ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀÇ ÃÊ¾ÈÀ» °ø°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ ±¹Åä¾Èº¸ºÎ´Â °ø°í¹®¿¡¼ ¡°27ÀÏ ¿ÀÀü 0½Ã 1ºÐ ÀÌÈÄ ¼Òºñ ¸ñÀûÀ¸·Î ¼öÀÔÇÏ°Å³ª (º¸¼¼) Ã¢°í¿¡¼ Ãâ°íµÇ´Â ÀÎµµ»ê Á¦Ç°¿¡ (50%) °ü¼¼°¡ ºÎ°úµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
´Ù¸¸ ÀÎµµÀû Áö¿ø ¹°Ç°°ú »óÈ£ ±³¿ª ÇÁ·Î±×·¥ ´ë»ó Ç°¸ñ µî¿¡´Â 50% °ü¼¼°¡ Àû¿ëµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.
¹Ì±¹Àº Áö³ 4¿ù ÀÎµµ¿¡ ±¹°¡º° °ü¼¼(»óÈ£°ü¼¼) 26%¸¦ ºÎ°úÇß°í, ÀÌÈÄ ¾ç±¹Àº 5Â÷·Ê Çù»óÇß´Ù.
±×·¯³ª ¹Ì±¹»ê ³ó»ê¹° µî¿¡ ºÎ°úÇÏ´Â °ü¼¼ ÀÎÇÏ¿Í ·¯½Ã¾Æ»ê ¿øÀ¯ ±¸¸Å¸¦ ÀÎµµ°¡ Áß´ÜÇÏ´Â ¹®Á¦¸¦ ³õ°í ¾ç±¹ÀÌ ÀÌ°ßÀ» º¸¿© °á±¹ ÇÕÀÇÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÎµµ¿Í ·¯½Ã¾ÆÀÇ ¼®À¯ °Å·¡¸¦ °ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ¸é¼ ±âÁ¸º¸´Ù 1% ³·Ãá »óÈ£°ü¼¼ 25%¿¡ º¸º¹¼ºÀ¸·Î 25%¸¦ ´õÇÑ ÃÑ 50% °ü¼¼¸¦ ÀÎµµ»ê Á¦Ç°¿¡ ºÎ°úÇÏ°Ú´Ù°í ¿¹°íÇß´Ù.
ÀÎµµ´Â ÀÌ¹ø °ü¼¼¸¦ ¡°ºÎ´çÇÏ°í Á¤´çÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ºÒÇÕ¸®ÇÏ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÀÎµµÀÇ ±¹°¡ ÀÌÀÍ°ú ¿¡³ÊÁö ¾Èº¸¸¦ È®º¸ÇÏ±â À§ÇÑ Á¤´çÇÑ Çàµ¿¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹ú¡±ÀÌ¶ó°í ¸æºñ³Çß´Ù. ´Ù¸¸ º¸º¹ °ü¼¼´Â ºÎ°úÇÏÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.
³ª·»µå¶ó ¸ðµð ÀÎµµ ÃÑ¸®´Â 26ÀÏ ±¹¹Î¿¡°Ô ¡®ÀÎµµ¿¡¼ »ý»êÇÏ°í ÀÎµµ¿¡¼ ÁöÃâÇÏ¶ó¡¯¸ç ¡®ÀÚ±ÞÀÚÁ·(½º¿Íµ¥½Ã ¿îµ¿)¡¯À» ´çºÎÇß´Ù.
¸ðµð ÃÑ¸®´Â ¡°¿ì¸® ¸ðµÎ ¡®ÀÎµµ»ê¡¯ Á¦Ç°¸¸ ±¸¸ÅÇÏ¶ó´Â ¸ðÅä¸¦ µû¶ó¾ß ÇÑ´Ù¡±¸é¼ »óÁ¡ ÁÖÀÎµé¿¡°Ô ±¹»ê Á¦Ç°À» È«º¸ÇÏ´Â ´ëÇü °£ÆÇÀ» ¼³Ä¡ÇÏµµ·Ï µ¶·ÁÇß´Ù. ¸ðµð ÃÑ¸®´Â ¡°°ü¼¼·Î ¿ì¸®¿¡°Ô °¡ÇØÁö´Â ¾Ð·ÂÀÌ Ä¿Áú ¼ö ÀÖÁö¸¸ ¿ì¸®´Â °¨´çÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
