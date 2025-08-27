½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

³«µ¿°­È¯°æÇÇÇØ ÁÖ¹ÎêÍ, ¿µÇ³ ¼®Æ÷Á¦·Ã¼Ò Àü ´ëÇ¥ °í¹ß

ÀÔ·Â:2025-08-27 14:41
¡°³«µ¿°­ ¿À¿°½ÃÄ×À¸³ª Ã¥ÀÓ ¾È Á®¡±
´ë±¸°í¹ýÀº Áö³­´Þ È¯°æ¿À¿° ÀÎÁ¤

³«µ¿°­ »ó·ù È¯°æÇÇÇØ ÁÖ¹Î´ëÃ¥À§¿øÈ¸¿Í ¹ÎÁÖ»çÈ¸¸¦À§ÇÑº¯È£»ç¸ðÀÓ ¼Ò¼Û´ë¸®ÀÎ´ÜÀÌ 27ÀÏ ÀåÇüÁø Àü ¿µÇ³ ´ëÇ¥ÀÌ»ç¿¡ ´ëÇÑ °í¹ßÀåÀ» ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡ Á¢¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¼­Çö ±âÀÚ

³«µ¿°­ »ó·ù È¯°æÇÇÇØ ÁÖ¹Î´ëÃ¥À§¿øÈ¸(´ëÃ¥À§)°¡ 27ÀÏ ³«µ¿°­ Áß±Ý¼Ó ¿À¿° ¹®Á¦¿Í °ü·ÃÇØ ¿µÇ³ ¼®Æ÷Á¦·Ã¼ÒÀÇ ÀåÇüÁø Àü ´ëÇ¥ÀÌ»ç¸¦ °ËÂû¿¡ °í¹ßÇß´Ù.

´ëÃ¥À§¿Í ¹ÎÁÖ»çÈ¸¸¦À§ÇÑº¯È£»ç¸ðÀÓ(¹Îº¯) ¼Ò¼Û´ë¸®ÀÎ´ÜÀº ÀÌ³¯ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡¼­ ±âÀÚµéÀ» ¸¸³ª Àå Àü ´ëÇ¥¸¦ È¯°æ¹üÁË ´Ü¼Ó ¹× °¡ÁßÃ³¹ú¹ý À§¹Ý, ¹°È¯°æº¸Àü¹ý À§¹Ý µî ÇøÀÇ·Î °í¹ßÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌµéÀº ¡°¼®Æ÷Á¦·Ã¼Ò°¡ ¼ö½Ê ³â°£ ³«µ¿°­°ú ÁöÇÏ¼ö¸¦ Ä«µå¹Å µî Áß±Ý¼ÓÀ¸·Î ¿À¿°½ÃÄÑ ¿ÔÁö¸¸ ±â¾÷ ÃÑ¼ö´Â ´Ü ÇÑ ¹øµµ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¹ø °í¹ßÀº ´ë±¸°í¹ýÀÌ Áö³­´Þ 17ÀÏ ¼®Æ÷Á¦·Ã¼Ò°¡ °ú°Å¿¡ ¹«´ÜÀ¸·Î ¸Å¸³ÇÑ Æó±â¹°ÀÌ Åä¾çÀ» ¿À¿°½ÃÄ×°í ÀÌ·Î ÀÎÇØ ÁöÇÏ¼ö¿Í ÇÏÃµÀÌ ¿À¿°µÆÀ» °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ¸ç ÀÌ·ïÁø Ãß°¡ °í¹ß Á¶Ä¡´Ù. ´Ù¸¸ ´ë±¸°í¹ýÀº ¡®¿À¿° ¿øÀÎÀÌ ºÒ¹ý ¸Å¸³ÀÌ³ª ´ë±â ºÐÁøÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¡¯´Â µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ¼®Æ÷Á¦·Ã¼Ò ÀÓÁ÷¿øµé¿¡°Ô ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÃ¥À§´Â ÃÑ Ã¥ÀÓÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °í¹ßÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ºÃ´Ù. ´ëÃ¥À§¿¡ µû¸£¸é Àå Àü ´ëÇ¥´Â 1988³âºÎÅÍ 2015³â±îÁö ¿µÇ³ ´ëÇ¥ÀÌ»ç·Î ÀçÁ÷ÇÏ¸ç Á¦·Ã¼Ò¸¦ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î Áö¹èÇß´Ù. °í¹ßÀå¿¡´Â Àå Àü ´ëÇ¥°¡ Ä«µå¹Å À¯Ãâ°ú ºÒ¹ý Æó±â¹° ¸Å¸³, ´ë±â ºÐÁøÀ» ÅëÇÑ ÁÖº¯ È¯°æ ¿À¿°¿¡ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù. ¹Îº¯ ÃøÀº ¡°¿À¿°¿¡ ´ëÇÑ »õ·Î¿î Áõ°Å¸¦ È®º¸ÇßÀ¸¸ç ¹ý¿ø¿¡ Á¦ÃâÇÒ ¿¹Á¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃÑ¼öÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÀÔÁõÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¼­Çö ±âÀÚ hyeon@kmib.co.kr

