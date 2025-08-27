Á¦ÁÖ, ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã ÀÎÁõ
Á¦ÁÖµµ°¡ ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
µµ´Â Áö³ 3¿ù ¼¸é½É»ç¿Í 6¿ù ´ë¸é½É»ç µîÀ» °ÅÃÄ À¯´Ï¼¼ÇÁ ÇÑ±¹À§¿øÈ¸°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã¿¡ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÊ¿¡ µû¶ó ¿À´Â 28ÀÏ µµÃ» º»°ü ·Îºñ¿¡¼ ÀÎÁõ ¼±Æ÷½ÄÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡®¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã¡¯´Â À¯¿£ ¾Æµ¿±Ç¸®Çù¾à¿¡ ´ã±ä ¾Æµ¿ÀÇ ±Ç¸®¸¦ ½ÇÇöÇÏ°í, ¾Æµ¿¿¡°Ô Ä£ÈÀûÀÎ È¯°æÀ» °¡Áø µµ½Ã¸¦ ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù.
À¯¿£ ¾Æµ¿±Ç¸®Çù¾à¿¡ ¸í½ÃµÈ 4°¡Áö ±Ç¸®ÀÎ »ýÁ¸±Ç, º¸È£±Ç, ¹ß´Þ±Ç, Âü¿©±ÇÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ¾Æµ¿±Ç¸® º¸Àå¿¡ ÇÊ¼öÀûÀÎ 10°¡Áö ±¸¼º¿ä¼Ò¸¦ °®Ãá Áö¿ª»çÈ¸¸¦ ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã·Î ÀÎÁõÇÑ´Ù.
ÁÖ¿ä ½É»ç Ç×¸ñÀº ¾Æµ¿±Ç¸® Àü´ãÁ¶Á÷, ¾Æµ¿Ä£ÈÀûÀÎ ¹ýÃ¼°è, ¾Æµ¿ÀÇ Âü¿©Ã¼°è, ¾Æµ¿ ¿¹»ê, ¾Æµ¿±Ç¸® ±³À°, ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã Á¶¼º Àü·«, Á¤±âÀûÀÎ ¾Æµ¿±Ç¸® ÇöÈ² Á¶»ç µîÀÌ´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â 2013³â 11¿ù ¼¿ï ¼ººÏ±¸°¡ ÃÖÃÊ·Î ÀÎÁõ¹ÞÀº °ÍÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 8¿ù ÇöÀç Á¦ÁÖ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ 106°³ ÁöÀÚÃ¼°¡ ÀÎÁõÀ» È¹µæÇß´Ù.
Á¦ÁÖµµ´Â Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Áö¿ª ¿¬°èÇü ÃÊµîÁÖ¸»µ¹º½¼¾ÅÍ ¡®²Þ³¶¡¯À» ¿î¿µÇÏ°í, ¾Æµ¿°Ç°Ã¼ÇèÈ°µ¿ºñ Áö¿ø, Ã»¼Ò³â ´ëÁß±³Åë ¹«·á ÀÌ¿ë µî ´Ù¾çÇÑ ¾Æµ¿ º¹ÁöÁ¤Ã¥À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
µµ´Â ¾Õ¼ 2019³â ¾Æµ¿Ä£ÈÆÀÀ» ½Å¼³ÇÏ°í, ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã ±âº»°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ¸ç ÀÎÁõ ½É»ç¸¦ ÁØºñÇØ¿Ô´Ù.
Áö³ 6¿ù ´ë¸é½É»ç¿¡´Â ¿À¿µÈÆ Á¦ÁÖÁö»ç°¡ Âü¼®ÇØ ¡°Áö¿ª ¸ÂÃãÇü ¾Æµ¿ º¹ÁöÁ¤Ã¥À» °è¼Ó º¸¿Ï¡¤¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡°Ú´Ù¡±¸ç ¾Æµ¿Ä£Èµµ½Ã Á¶¼º¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ÀÇÁö¸¦ µå·¯³Â´Ù.
ÀÌÇý¶õ Á¦ÁÖµµ º¹Áö°¡Á·±¹ÀåÀº ¡°ÀÎÁõ ±âÁØ¿¡ ´ã±ä ¾Æµ¿Ä£ÈÀû Á¤Ã¥À» µµÁ¤ Àü¹Ý¿¡ ³»ÀçÈÇÏ°í ½ÇÃµÇØ ¾Æµ¿ÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Á¸Áß¹ÞÀ¸¸ç ¸¶À½²¯ ²ÞÀ» ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â µµ½Ã È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Á¦ÁÖ=¹®Á¤ÀÓ ±âÀÚ moon1125@kmib.co.kr
