¡®K-ÄÜÅÙÃ÷ À°¼º¡¯ ÃæºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ °³¼Ò
ÃæºÏµµ°¡ K-ÄÜÅÙÃ÷ ½ºÅ¸Æ®¾÷ À°¼º¿¡ ³ª¼±´Ù.
µµ´Â 27ÀÏ Ã»ÁÖ ¹Ð·¹´Ï¾öÅ¸¿î¿¡ ¸¶·ÃµÈ ÃæºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ °³¼Ò½ÄÀ» °®°í º»°ÝÀûÀÎ ¿î¿µ¿¡ µé¾î°¬´Ù.
ÃæºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ´Â Áö¿ª ÄÜÅÙÃ÷ ±â¾÷°ú Ã¢ÀÛÀÚµéÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Ã¢ÀÛ È°µ¿°ú »ç¾÷È¸¦ Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÈ Àü¿ë °ø°£ÀÌ´Ù. ÁöÇÏ 1Ãþ Áö»ó 5Ãþ ¿¬¸éÀû 4169§³ ±Ô¸ð·Î ÀÔÁÖ±â¾÷ »ç¹«½Ç 21°÷ °ú ¼¼¹Ì³ª½Ç, ±³À°½Ç, VP(°¡»óÇÁ·Î´ö¼Ç) ½ºÆ©µð¿À µîÀ» °®Ãß°í ÀÖ´Ù. 2022³â ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ °ø¸ð»ç¾÷ÀÎ Áö¿ª°ÅÁ¡Çü ÄÜÅÙÃ÷ ±â¾÷ À°¼º¼¾ÅÍ Á¶¼º Áö¿ø »ç¾÷¿¡ ¼±Á¤µÅ 198¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù.
ÇöÀç 11°³ ±â¾÷ÀÌ ÀÔÁÖÇÑ »óÅÂ´Ù. ÀÔÁÖ ±â¾÷µéÀº ÀÓ´ë·á ¾øÀÌ °ü¸®ºñ¸¸ ºÎ´ãÇÏ¸ç »ç¹«½Ç°ú ½Ã¼³À» ¾µ ¼ö ÀÖ´Ù. µµ´Â Ã¢¾÷ÇÑ Áö 3³â ÀÌ»ó~7³â ÀÌ³» ÄÜÅÙÃ÷ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î Ãß°¡ ¸ðÁý¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±â¾÷µéÀº ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ Áö¿ø, ±â¾÷ ¸ÂÃãÇü ÄÁ¼³ÆÃ, ±³À° ¹× ³×Æ®¿öÅ·, Áö½ÄÀç»ê±Ç È®º¸ ¹× ¹ý·ü ÀÚ¹®, ÇØ¿Ü¸¶ÄÉÆÃ Áö¿ø µî Á¾ÇÕÀûÀÎ Áö¿øÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù. ¿î¿µÀº ÃæºÏµµ Ãâ¿¬±â°üÀÎ ÃæºÏ°úÇÐ±â¼úÇõ½Å¿øÀÌ ¸Ã´Â´Ù.
ÃæºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ´Â ¡®New ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ¹Ì·¡, ÄÜÅÙÃ÷ ¼¼»óÀ» ¿©´Â ÆÄÆ®³Ê¡¯¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÄÜÅÙÃ÷ ±â¾÷ÀÇ Ã¢ÀÛ, Ã¢¾÷, ¼ºÀå, ±Û·Î¹ú ÁøÃâ±îÁö ¿ø½ºÅé Áö¿øÀ» ¸Ã°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ³¯ °³¼Ò½ÄÀº ¼¾ÅÍ °Ç¸³ °úÁ¤°ú ±×°£ °³¹ßµÈ 11°³ ½Ã¡¤±º Áö¿ªÆ¯È ÄÜÅÙÃ÷ ¼º°ú¸¦ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ð¾Æ ÃæºÏÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ Àü½Ã, ¿µ»ó, ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ ÇüÅÂ·Î º¸¿©ÁÖ´Â µî ÃæºÏ ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀáÀç·Â°ú ¸Å·ÂÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.
±è¿µÈ¯ Áö»ç´Â ¡°ÃæºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ´Â Ã»³â Ã¢ÀÛÀÚµéÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇöÇÏ´Â °ø°£ÀÌÀÚ ÃæºÏ ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷ µµ¾àÀÇ ±â¹ÝÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃæºÏÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ ÄÜÅÙÃ÷ »ê¾÷ÀÇ Áß½ÉÀÌ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Ã»ÁÖ=È«¼ºÇå ±âÀÚ adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç