±è¿µ·Ï ¡°ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀº ÅëÅ« ½ÂºÎ»ç¡¦ÇÑ¹Ì µ¿¸Í ¹ßÀü¡±
ÀÌ ´ëÅë·É ÇÑ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã ¼º°ø Æò°¡
¡®¸¶½º°¡¡¯ Àü³² Á¶¼±¾÷°è Âü¿©µµ °Á¶
±è¿µ·Ï Àü¶ó³²µµÁö»ç°¡ ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÇ Ã¹ ÇÑ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡ ´ëÇØ ¡°¼º°øÀûÀÌ¾ú´Ù¡±°í Æò°¡Çß´Ù.
±è Áö»ç´Â 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ¡°ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ Àü·«Àû ¸¶ÀÎµå·Î ½Ç¿ëÀû ´ë¾ÈµéÀ» Ã¶ÀúÈ÷ ÁØºñÇÑ ¼º°ú¶ó°í »ý°¢ÇÏ¸ç µµ¹Îµé°ú ÇÔ²² Å« ¹Ú¼ö¸¦ º¸³½´Ù. ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº ¿ª½Ã À§´ëÇÑ Àü·«°¡ÀÌÀÚ ÅëÅ« ½ÂºÎ»ç¿´´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
±×´Â ¡°¿ì¸® ±¹¹ÎÀº Å« ¾Èµµ°¨°ú ÇÔ²² ÇÑ¹Ì µ¿¸Í ¹ßÀü°ú °æÁ¦Çù·Â¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ Å©°Ô ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°Àü¶ó³²µµ ÀÔÀå¿¡¼´Â ¿ì¼± ³ó»ê¹° Ãß°¡°³¹æ ³íÀÇ°¡ ¾ø¾î¼ ´ÙÇà¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°±×·¯³ª Ã¶°¿¡ ´ëÇÑ 50% °úµµÇÑ °ü¼¼¹®Á¦´Â ¾ÕÀ¸·Î ½Ç¹«Çù»ó °úÁ¤¿¡¼ ¹Ýµå½Ã ¿ÏÈµÇµµ·Ï ±¹°¡Àû °ü½É¸¦ °¡Á®ÁÖ±â ¹Ù¶õ´Ù. »ê¾÷ÀÇ ²ÉÀÌ¶ó°í ºÒ¸®¿ì´Â Ã¶°Àº ÀÚµ¿Â÷,°Ç¼³, Á¶¼±, ¿ìÁÖ Ç×°ø»ê¾÷ µî ±â¹Ý»ê¾÷ÀÇ °æÀï·ÂÀ» ÁÂ¿ìÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ¡°ÀÌ¶ó¸ç ¡°¶ÇÇÑ ¡®¸¶½º°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯¿¡ ¿ì¸® Àü³²ÀÇ Á¶¼±¾÷ÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â °Íµµ ¾ÕÀ¸·Î °úÁ¦·Î ³²¾Æ ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
³¡À¸·Î ±è Áö»ç´Â ¡°Æ®·³ÇÁÀÇ °ü¼¼´Â ¿ì¸®³ª¶ó¿¡°Ô¸¸ °¡È¤ÇÑ°Ô ¾Æ´Ï´Ù. Á¶°ÇÀº ´ëµ¿¼ÒÀÌÇÏ´Ù¡±¸é¼ ¡°ºü¸¥ ÀûÀÀ°ú ´ëÃ³´Â ¿ì¸®ÀÇ Àå±âÀÌÀÚ ÀÚ¶ûÀÌ´Ù. ¹ßºü¸¥ Àü·«°ú ½Ç¿ëÁ¤½ÅÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ ÆÄ°í¸¦ Àß ÇìÃÄ ³ª°¡¸®¶ó°í È®½ÅÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
