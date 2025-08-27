ÇØ³²¡¤Áøµµ¼ 28ÀÏ Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ ÇÁ¸®¿ÀÇÁ´×
Àü½Ã ÁÖ¿ä Àå¼Ò Áö¿ª ÁÖ¹Î°ú ÇÔ²² È£ÈíÇÏ¸ç °ü½É¡¤ºÐÀ§±â °íÁ¶
Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ »ç¹«±¹ÀÌ 28ÀÏ ÇØ³²°ú Áøµµ¿¡¼ ºñ¿£³¯·¹ÀÇ Ã¹ ÀåÀ» ¿©´Â ÇÁ¸®¿ÀÇÁ´×À» °³ÃÖÇÑ´Ù.
±×µ¿¾È °³¸·Çà»ç¸¦ ¸ñÆ÷¿¡¼¸¸ °³ÃÖÇß´ø °Í°ú ´Þ¸® ¿ÃÇØ´Â Àü½Ã ÁÖ¿ä Àå¼ÒÀÎ Áøµµ¿Í ÇØ³²¿¡¼ ÇÁ¸®¿ÀÇÁ´×À» ½ÃÀÛÇÔÀ¸·Î½á Áö¿ª ÁÖ¹Î¿¡°Ô ºñ¿£³¯·¹ °³ÃÖ¸¦ ¾Ë·Á °ü½É°ú ºÐÀ§±â¸¦ °íÁ¶½ÃÅ°°í, Áö¿ª»çÈ¸¿Í ´õ °¡±îÀÌ È£ÈíÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇÁö°¡ ´ã°å´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ¸íÇö°ü ÇØ³²±º¼ö, Âü¿© ÀÛ°¡, Áö¿ª ÁÖ¹Î µî °¢°¢ 100¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ½ÄÀü°ø¿¬, Ãà»ç µî ±â³äÇà»ç, Àü½Ã°ü¶÷ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
ÇØ³²°ú Áøµµ ºñ¿£³¯·¹ Àü½Ã´Â °øÀç À±µÎ¼¿Í °âÀç Á¤¼±ÀÇ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ÀüÅëÀÇ »Ñ¸®¸¦ ÀçÁ¶¸íÇÏ°í Ãß»ç ±èÁ¤Èñ, ±èÈ¯±â, ÀÌÀÀ³ë, ¹Ú»ý±¤, ¼¼¼¿Á µî ±ÙÇö´ë ÀÛ°¡ÀÇ ´ëÇ¥ÀÛÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¼¿¹¿Í ¼ö¹¬ÀÇ ½ÇÇèÀû È®ÀåÀ» Á¶¸íÇÏ´Â µî ³²µµ ¼ö¹¬ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ½ºÆåÆ®·³À» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±èÇü¼ö Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ »ç¹«±¹ÀåÀº 27ÀÏ ¡°ÀÌ¹ø ÇÁ¸®¿ÀÇÁ´× Çà»ç´Â ¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ Ã¹ ÀåÀ» ¿©´Â ¹«´ëÀÌÀÚ ¼ö¹¬ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ¼¼°è¿¡ ¾Ë¸®´Â Áß¿äÇÑ ÀÚ¸®¡±¶ó¸ç ¡°¿ÃÇØ Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹°¡ »õ·Î¿î ÄÉÀÌ(K)-ÄÜÅÙÃ÷·Î µµ¾àÇÏµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
2025 Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ °ø½Ä °³¸·½ÄÀº 29ÀÏ ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úÈ¸°ü¿¡¼ ¿¸®¸ç, ±¹³»¿Ü ±Íºó°ú µµ¹ÎÀÌ ÇÔ²² Áñ±â´Â ÃàÁ¦ÀÇ ÀåÀ¸·Î ¸¶·ÃµÈ´Ù. °³¸·½ÄÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 30ÀÏºÎÅÍ 10¿ù 31ÀÏ±îÁö ÇØ³²±Ç(°í»êÀ±¼±µµ¹Ú¹°°ü¡¤¶¥³¡¼ø·Ê¹®ÇÐ°ü), Áøµµ±Ç(¼ÒÀü¹Ì¼ú°ü¡¤³²µµÀüÅë¹Ì¼ú°ü), ¸ñÆ÷±Ç(¹®È¿¹¼úÈ¸°ü¡¤½Ç³»Ã¼À°°ü) µî 6°³ Àü½Ã°ü¿¡¼ 20°³±¹, 83¸íÀÇ ÀÛ°¡°¡ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Àü³²µµ´Â ¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ ¿Ü¿¡µµ 10¿ù ³²µµ±¹Á¦¹Ì½Ä»ê¾÷¹Ú¶÷È¸¿Í ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸ µî ¸Þ°¡ÀÌº¥Æ®¸¦ ÀÕµû¶ó ÁøÇàÇÑ´Ù.
2025 ³²µµ±¹Á¦¹Ì½Ä»ê¾÷¹Ú¶÷È¸´Â 10¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úÈ¸°ü ÀÏ¿ø¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù. ³²µµ¹Ì½ÄÀÇ °¡Ä¡¿Í »ê¾÷Àû °¡´É¼ºÀ» ¼±º¸ÀÌ´Â ±¹³» ÃÖÃÊ ¹Ì½Ä Å×¸¶ ±¹Á¦Çà»ç·Î, ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¹Ú¶÷È¸ °ø½Ä ´©¸®Áý¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
2025 ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸´Â ¡®³ó¾÷ÀÌ ¼¼»óÀ» ¹Ù²Û´Ù AI¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ³ó¾÷Çõ½Å, »ý¸í Å°¿ì´Â K-³ó¾÷¡¯À» ÁÖÁ¦·Î 10¿ù 23ÀÏºÎÅÍ 29ÀÏ±îÁö Àü³²µµ³ó¾÷±â¼ú¿ø ÀÏ¿ø¿¡¼ ¿¸°´Ù. °¨¼º°ú ¹Ì·¡, ±¹Á¦È¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â Çõ½ÅÀûÀÎ ³ó¾÷ Àü½Ã¡¤Ã¼ÇèÀÇ ÀåÀ¸·Î, ±¹³»¿Ü ³ó¾÷ °ü°èÀÚ¿Í °ü¶÷°´ÀÇ ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
