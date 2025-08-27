¡°²ÞÀÇ ¹ßÆÇ µÇ±æ¡± ¼¼Á¤³ª´®Àç´Ü, ÀåÇÐ±Ý Àü´Þ½Ä °³ÃÖ
°í±³¡¤´ëÇÐ»ý 21¸í¿¡ 2750¸¸¿ø Àü´Þ
23³âÂ° ÀåÇÐ»ç¾÷¡¦1453¸í, ´©Àû 17¾ï¿ø
¼¼Á¤³ª´®Àç´ÜÀº 27ÀÏ ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ ¼¼Á¤±×·ì º»»ç ´ë°´ç¿¡¼ ¡®2025³â ¼¼Á¤³ª´®Àç´Ü ÀåÇÐ±Ý Àü´Þ½Ä¡¯À» ¿°í Áö¿ª ÇÐ»ý 21¸í¿¡°Ô ÃÑ 2750¸¸¿øÀÇ ÀåÇÐ±ÝÀ» Àü´ÞÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀåÇÐ±ÝÀº ¾î·Á¿î °¡Á¤È¯°æ ¼Ó¿¡¼µµ ÇÐ¾÷ ¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í Å¸ÀÇ ¸ð¹üÀÌ µÇ´Â °í±³»ý°ú ´ëÇÐ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¼ö¿©µÆ´Ù. °í±³»ý 8¸í¿¡°Ô °¢ 100¸¸¿ø, ´ëÇÐ»ý 13¸í¿¡°Ô °¢ 150¸¸¿øÀÌ Áö±ÞµÆ´Ù.
¿ÃÇØ·Î 23³âÂ° ÀÌ¾îÁö´Â ¼¼Á¤³ª´®Àç´ÜÀÇ ÀåÇÐ»ç¾÷Àº Áö±Ý±îÁö 1453¸íÀÇ ÇÐ»ý¿¡°Ô ÃÑ 17¾ï¿øÀ» Áö¿øÇß´Ù. ÀåÇÐ±ÝÀº ÇÐºñ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇÐ½À ÀÚ¿ø ±¸¸Å µî ´Ù¾çÇÑ ±³À° È°µ¿¿¡ ¾²ÀÌ¸ç ÇÐ»ýµéÀÇ ÇÐ¾÷ È¯°æ °³¼±¿¡µµ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ¹Ú¼øÈ£ ÀÌ»çÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ±ÝÁ¤±¸Ã», ±ÝÁ¤±¸ ³» º¹Áö°ü °ü°èÀÚ, ÀåÇÐ»ý°ú ÇÐºÎ¸ðµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ¹Ú ÀÌ»çÀåÀº ¡°ÀåÇÐ±ÝÀÌ ÇÐ»ýµéÀÇ ²ÞÀ» ÀÌ·ç´Â ¹ßÆÇÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ÇÐ»ýµéÀÌ »çÈ¸¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ÀÎÀç·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÀ» ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Æ¯È÷ 2012³â ¼¼Á¤³ª´®Àç´Ü ÀåÇÐ»ýÀ¸·Î ¼±¹ßµÆ´ø ¹ÚÀº¹Ì ±ÝÁ¤±¸³ëÀÎº¹Áö°ü ÆÀÀåÀº ¡°ÀÌ ÀåÇÐ±ÝÀº °¡´É¼ºÀ» ¹Ï¾îÁØ µû¶æÇÑ ÀÀ¿øÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î ¹ÞÀº ¸¸Å ³ª´©¸ç »çÈ¸¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ÁÖ°í ½Í´Ù¡±°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
¼¼Á¤³ª´®Àç´ÜÀº 2011³â ¼³¸³ ÀÌÈÄ ÀåÇÐ»ç¾÷ ¿Ü¿¡µµ ÁÖ°Å È¯°æ °³¼±, ÀÇ·á Áö¿ø, °í¸³ ÁßÀå³âÃþ°ú ¿Ü±¹ÀÎ ±Ù·ÎÀÚ Áö¿ø µî »çÈ¸°øÇå È°µ¿À» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
