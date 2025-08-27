´ë±¸ °è¸í¹®È­´ë ¹æÄÛÁ÷¾÷±³À°¿ø°ú ±³À° ±³·ù MOU

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

´ë±¸ °è¸í¹®È­´ëÇÐ±³¿Í ¹æÄÛÁ÷¾÷±³À°¿ø(IVEB) Á÷¾÷±â¼ú±³À°ÈÆ·Ã(TVET) ±³À° ±³·ù ¾÷¹«Çù¾à ¸ð½À. °è¸í¹®È­´ë Á¦°ø

´ë±¸ °è¸í¹®È­´ëÇÐ±³´Â ÃÖ±Ù ÅÂ±¹ ¹æÄÛ¿¡¼­ ¹æÄÛÁ÷¾÷±³À°¿ø(IVEB)°ú Á÷¾÷±â¼ú±³À°ÈÆ·Ã(TVET) ±³À° ±³·ù¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø Çù¾àÀº ÇÑ±¹Çü Á÷¾÷±³À° ¸ðµ¨ÀÎ ¡®K-VET¡¯°ú ÅÂ±¹ÀÇ Á÷¾÷±³À° ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ¿¬°èÇØ ±Û·Î¹ú ÀÎÀç¸¦ ÇÔ²² ¾ç¼ºÇÏ±â À§ÇØ ÃßÁøÇÑ °ÍÀÌ´Ù. IVEB´Â ÅÂ±¹ ±³À°ºÎ »êÇÏ Á÷¾÷±³À°À§¿øÈ¸(OVEC) ¼Ò¼Ó ±â°üÀ¸·Î ¹æÄÛ Áö¿ª 13°³ °ø¸³´ëÇÐÀÇ TVETÀ» ÃÑ°ýÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾ç ±â°üÀº ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ´Ü±â ¿¬¼ö¡¤¹®È­Ã¼Çè¡¤±Û·Î¹ú ÀÎÅÏ½ÊÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÇÐ»ý±³·ù ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ, µðÁöÅÐ ±³¼ö¹ý¡¤NCS ±â¹Ý ±³À°¡¤»ê¾÷¿¬°è °­È­¸¦ À§ÇÑ ±³¿ø ¿¬¼ö¿Í ¿ª·® °­È­, 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ´ëÀÀ°ú Áö¿ª ÀÎ·Â ¼ö¿ä¸¦ ¹Ý¿µÇÑ °øµ¿ ¿¬±¸¡¤Çõ½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø, ASEAN–ÇÑ±¹ ¿¬°è ½Ç½À°ú Ã¢¾÷ ÇÁ·ÎÁ§Æ® µî ´Ù¾çÇÑ Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù.

¹Ú½ÂÈ£ ÃÑÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø Çù·ÂÀº ÇÑ±¹°ú ÅÂ±¹ÀÇ Á÷¾÷±³À° ¹ßÀü»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÐ»ýµéÀÌ ASEAN Áö¿ª°ú ¼¼°è ½ÃÀå¿¡¼­ °æÀï·ÂÀ» °®Ãá ±Û·Î¹ú ÀÎÀç·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇÑÆí °è¸í¹®È­´ëÇÐ±³´Â ±³À°ºÎ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â ¡®ASEAN TVET ÇÐ»ý±³·ù»ç¾÷¡¯ ¿î¿µ±â°ü(5³â°£)À¸·Î ¼±Á¤µÅ 2024³â ½Å±Ô »ç¾÷ ÁöÁ¤°ú ÇÔ²² ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ SEGi´ëÇÐ±³¿Í ¼­ºñ½º¡¤°ü±¤ ºÐ¾ß ÇÐ»ý±³·ù¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌ¾î 2Â÷³âµµÀÎ ¿ÃÇØ¿¡´Â ¹æÄÛ ½Ã¾Ï°æ¿µ±â¼ú´ëÇÐ(SBAC)°ú Çù¾àÀ» Ã¼°áÇØ 10¸íÀÇ ÀçÇÐ»ýÀ» ÇöÁö¿¡ ÆÄ°ßÇßÀ¸¸ç 28ÀÏ¿¡´Â ÅÂ±¹ ÇÐ»ý 10¸íÀ» ÃÊÃ»ÇØ ÇÑ ÇÐ±â µ¿¾È K-VET ±³À°À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.

´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr

