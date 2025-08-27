¡®¹Ù´Ù¿¡¼ Áñ±â´Â ¿µÈÁ¦¡¯¡¦2025 »ïÃ´ ÇØ(ú)¶û ¿µÈÁ¦ 30ÀÏ °³¸·
Á¦2È¸ »ïÃ´ ÇØ(ú)¶û¿µÈÁ¦°¡ 30¡31ÀÏ °¿øµµ »ïÃ´ÇØº¯ ÀÏ¿ø°ú ÀÌ»çºÎµ¶µµ±â³ä°ü, ÀÛÀº¿µÈ°ü¿¡¼ ¿¸°´Ù.
¿µÈÁ¦´Â »ïÃ´½Ã°¡ ÁÖÃÖÇÏ°í »ïÃ´°ü±¤¹®ÈÀç´ÜÀÌ ÁÖ°üÇÑ´Ù. Àü±¹ ¿µÈÀÎµéÀÇ Ã¢ÀÛ ¿Á¤°ú ¿¹¼úÀû Àç´ÉÀ» ¹ß±¼ÇÏ°í, ½Ã¹Î°ú °ü±¤°´¿¡°Ô ´ÙÃ¤·Î¿î ¹®È ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
º»¼± ÁøÃâÀÛ 20ÆíÀ» ºñ·ÔÇØ °³¸·ÀÛ, Æ¯º°ÀÛ, ÃÊÃ»ÀÛÀÌ »ó¿µµÈ´Ù.
°³¡¤Æó¸·½Ä, ºí·çÄ«Æê ·±¿þÀÌ, ÀÓ±ÇÅÃ °¨µ¶ Æ¯º°Àü, ¹«ºñÅ×¸¶ÆÄÅ©, µöºí·çÁ¸, ÃàÇÏ°ø¿¬ µî Ç³¼ºÇÑ º¼°Å¸®°¡ ÁØºñµÅ ÀÖ´Ù.
¿µÈÁ¦ Á¶Á÷À§¿øÀåÀ» ¸ÃÀº ¹è¿ì ½ÅÇöÁØ°úÀÇ Æ¯º°ÇÑ ¸¸³²µµ ÁøÇàµÈ´Ù.
¿µÈÁ¦ÀÇ ´ëÇ¥ ÇÁ·Î±×·¥Àº ´ÜÆí¿µÈ °ø¸ðÀüÀÌ´Ù. Àü±¹¿¡¼ ÃâÇ°µÈ ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ° Áß º»¼±¿¡ ÁøÃâÇÑ 20ÆíÀÌ ÇØº¯ ¾ß¿Ü »ó¿µ°ü°ú ÀÌ»çºÎµ¶µµ±â³ä°ü µî¿¡¼ »ó¿µµÈ´Ù. Ã»³â °¨µ¶µéÀÇ ½Å¼±ÇÑ ½Ã¼±°ú Ã¢ÀÇÀû ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ ´ãÀº ´ÜÆíµéÀº °ü°´°ú ¸¸³´Ù. 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ½Ã»ó½Ä¿¡¼ ¼ö»óÀÛÀÌ ¹ßÇ¥µÈ´Ù.
¿µÈÁ¦¿¡ ¾Õ¼ »çÀü Çà»ç·Î ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ÀÌ»çºÎ ³ªÀÌÆ® ½Ã³×¸¶¡¯°¡ 28¡29ÀÏ ½Ã¹ÎµéÀ» Ã£¾Æ°£´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÌ »ýÈ°°ø°£¿¡¼ Æí¾ÈÇÏ°Ô ¿µÈ¸¦ °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÈ¹µÈ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» ¾ß¿Ü °ø°£À» Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ ¡®¼ÒÁÖÀüÀï¡¯, ¡®µå·¡°ï ±æµéÀÌ±â3¡¯ µî ¿µÈ¸¦ ¹«·á·Î »ó¿µÇÑ´Ù.
±×µ¿¾È ÀÌ»çºÎµ¶µµ±â³ä°ü¿¡¼ ½Ã¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ °ü¶÷ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ¡®ÀÌ»çºÎ ³ªÀÌÆ® ½Ã³×¸¶¡¯¸¦ ¿î¿µÇØ¿ÔÀ¸³ª ¿ÃÇØ´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ »ýÈ° °ø°£À¸·Î Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ ´õ °¡±î¿î °÷¿¡¼ ¿µÈ¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
»ïÃ´°ü±¤¹®ÈÀç´Ü °ü°èÀÚ´Â 27ÀÏ ¡°¿ÃÇØ ¿µÈÁ¦´Â °ú°Å¿Í ÇöÀç, ¹Ì·¡¸¦ ÀÕ´Â Ç³¼ºÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁØºñÇß´Ù¡±¸ç ¡°¿µÈ¸¦ ¸Å°³·Î »ïÃ´ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®°í, ÀþÀº ¿µÈÀÎµé¿¡°Ô´Â µµÀü°ú ±³·ùÀÇ ÀåÀ» Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
