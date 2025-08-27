½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¡®¹Ù´Ù¿¡¼­ Áñ±â´Â ¿µÈ­Á¦¡¯¡¦2025 »ïÃ´ ÇØ(ú­)¶û ¿µÈ­Á¦ 30ÀÏ °³¸·

ÀÔ·Â:2025-08-27 14:10
Á¦2È¸ »ïÃ´ ÇØ(ú­)¶û¿µÈ­Á¦°¡ 30¡­31ÀÏ °­¿øµµ »ïÃ´ÇØº¯ ÀÏ¿ø°ú ÀÌ»çºÎµ¶µµ±â³ä°ü, ÀÛÀº¿µÈ­°ü¿¡¼­ ¿­¸°´Ù.

¿µÈ­Á¦´Â »ïÃ´½Ã°¡ ÁÖÃÖÇÏ°í »ïÃ´°ü±¤¹®È­Àç´ÜÀÌ ÁÖ°üÇÑ´Ù. Àü±¹ ¿µÈ­ÀÎµéÀÇ Ã¢ÀÛ ¿­Á¤°ú ¿¹¼úÀû Àç´ÉÀ» ¹ß±¼ÇÏ°í, ½Ã¹Î°ú °ü±¤°´¿¡°Ô ´ÙÃ¤·Î¿î ¹®È­ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

º»¼± ÁøÃâÀÛ 20ÆíÀ» ºñ·ÔÇØ °³¸·ÀÛ, Æ¯º°ÀÛ, ÃÊÃ»ÀÛÀÌ »ó¿µµÈ´Ù.

°³¡¤Æó¸·½Ä, ºí·çÄ«Æê ·±¿þÀÌ, ÀÓ±ÇÅÃ °¨µ¶ Æ¯º°Àü, ¹«ºñÅ×¸¶ÆÄÅ©, µöºí·çÁ¸, ÃàÇÏ°ø¿¬ µî Ç³¼ºÇÑ º¼°Å¸®°¡ ÁØºñµÅ ÀÖ´Ù.

¿µÈ­Á¦ Á¶Á÷À§¿øÀåÀ» ¸ÃÀº ¹è¿ì ½ÅÇöÁØ°úÀÇ Æ¯º°ÇÑ ¸¸³²µµ ÁøÇàµÈ´Ù.

¿µÈ­Á¦ÀÇ ´ëÇ¥ ÇÁ·Î±×·¥Àº ´ÜÆí¿µÈ­ °ø¸ðÀüÀÌ´Ù. Àü±¹¿¡¼­ ÃâÇ°µÈ ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ° Áß º»¼±¿¡ ÁøÃâÇÑ 20ÆíÀÌ ÇØº¯ ¾ß¿Ü »ó¿µ°ü°ú ÀÌ»çºÎµ¶µµ±â³ä°ü µî¿¡¼­ »ó¿µµÈ´Ù. Ã»³â °¨µ¶µéÀÇ ½Å¼±ÇÑ ½Ã¼±°ú Ã¢ÀÇÀû ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ ´ãÀº ´ÜÆíµéÀº °ü°´°ú ¸¸³­´Ù. 31ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ ¼ö»óÀÛÀÌ ¹ßÇ¥µÈ´Ù.

¿µÈ­Á¦¿¡ ¾Õ¼­ »çÀü Çà»ç·Î ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ÀÌ»çºÎ ³ªÀÌÆ® ½Ã³×¸¶¡¯°¡ 28¡­29ÀÏ ½Ã¹ÎµéÀ» Ã£¾Æ°£´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÌ »ýÈ°°ø°£¿¡¼­ Æí¾ÈÇÏ°Ô ¿µÈ­¸¦ °ü¶÷ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÈ¹µÈ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» ¾ß¿Ü °ø°£À» Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ ¡®¼ÒÁÖÀüÀï¡¯, ¡®µå·¡°ï ±æµéÀÌ±â3¡¯ µî ¿µÈ­¸¦ ¹«·á·Î »ó¿µÇÑ´Ù.

±×µ¿¾È ÀÌ»çºÎµ¶µµ±â³ä°ü¿¡¼­ ½Ã¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇØ °ü¶÷ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ¡®ÀÌ»çºÎ ³ªÀÌÆ® ½Ã³×¸¶¡¯¸¦ ¿î¿µÇØ¿ÔÀ¸³ª ¿ÃÇØ´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ »ýÈ° °ø°£À¸·Î Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡ ´õ °¡±î¿î °÷¿¡¼­ ¿µÈ­¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.

»ïÃ´°ü±¤¹®È­Àç´Ü °ü°èÀÚ´Â 27ÀÏ ¡°¿ÃÇØ ¿µÈ­Á¦´Â °ú°Å¿Í ÇöÀç, ¹Ì·¡¸¦ ÀÕ´Â Ç³¼ºÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁØºñÇß´Ù¡±¸ç ¡°¿µÈ­¸¦ ¸Å°³·Î »ïÃ´ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®°í, ÀþÀº ¿µÈ­ÀÎµé¿¡°Ô´Â µµÀü°ú ±³·ùÀÇ ÀåÀ» Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

»ïÃ´=¼­½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr

