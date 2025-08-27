½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

´ëÇÐ»ý 1500¿©¸í ¡®¹«¹Ú 2ÀÏ¡¯ ´ëÀåÁ¤¡¦¸Ú»ç ÇØÄ¿Åæ ¼º·á

ÀÔ·Â:2025-08-27 13:51
Áö³­ 25ÀÏ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¾çÀçaT¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿­¸° ¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³ 13±â Áß¾Ó ÇØÄ¿Åæ¿¡ Âü°¡ÇÑ ´ëÇÐ»ýµéÀÌ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³ Á¦°ø

ÀÎ°øÁö´É(AI) ¹× Ã¢¾÷ ±³À° Àü¹® ±â¾÷ ¡®¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³¡¯ÀÌ 13±â Áß¾Ó ÇØÄ¿ÅæÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÇØÄ¿ÅæÀº IT ºÐ¾ß Ãë¾÷ ¹× Ã¢¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ÇÐ»ý¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ °æÇèÀ» Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ¸Å³â ¿­¸®´Â Çà»ç´Ù.

¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³¿¡ µû¸£¸é Çà»ç´Â Áö³­ 25ÀÏºÎÅÍ ¹«¹Ú 2ÀÏ°£ ¼­¿ï ¼­ÃÊ±¸ ¾çÀç aT¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¡®AI·Î ´Ù½Ã ¶Ù´Â ¿ì¸® µ¿³×: Áö¿ª °æÁ¦¿Í »îÀ» AI·Î ¿¬°áÇÒ °Í¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °³ÃÖµÆ´Ù.

¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³Àº ¡°Àü±¹ 54°³ ´ëÇÐ¿¡¼­ ÇÐ»ý ¾à 1500¿©¸íÀÌ Âü°¡ÇØ AI ÇÁ·Î´öÆ® ¾à 250°³¸¦ °³¹ßÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ÀÌ·ð´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

´ë»óÀÇ ¿µ¿¹´Â Áö¿ª ÁÖÂ÷³­ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â AI ¼­ºñ½º ÆÄÅ© È÷¾î(Park Here)¸¦ °³¹ßÇÑ ÇÑ¼º´ë ¡®»ç¿ÀÁ¤¡¯ÆÀÀÌ Â÷ÁöÇß´Ù.

¼ö»ê¹° °æ¸Å °úÁ¤À» µðÁöÅÐ·Î ÀüÈ¯ÇÏ´Â ¡®¾î¿ï¸²¡¯ ¼­ºñ½º¸¦ ·ÐÄªÇÑ ÇÑµ¿´ë ¡®¸ð¹üÅÃ½Ã¡¯ÆÀ, °æ±âµµ ¾È»ê Áö¿ª ¿Ü±¹ÀÎ ÀÌÁÖ¹Î ÀÇ·á¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¡®¸Þµð¸ÞÀÌÆ®¡¯¸¦ ¼±º¸ÀÎ ÇÑ¾ç´ë ¿¡¸®Ä«Ä·ÆÛ½º ¡®ÄÚ»çÄÚ»ç¡¯°¡ ÃÖ¿ì¼ö»ó°ú ¿ì¼ö»óÀ» °¢°¢ ¼ö»óÇß´Ù.

IT ±â¾÷ ÇöÁ÷ÀÚ¿Í Ã¢¾÷°¡¡¤ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ½É»çÀ§¿øÀ¸·Î Âü¿©, ¡®AI È°¿ë ÀûÀý¼º¡¯ ¡®¿Ï¼ºµµ¡¯ ¡®»ç¾÷¼º¡¯ ºÎ¹®À» ³ª´² ½É»çÇß´Ù.

³ª¼º¿µ ¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³ ´ëÇ¥¿Í ¹Ú´ëÈñ ´ëÀüÃ¢Á¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ ´ëÇ¥, ¾ç°æÁØ Å©¸³Åæ ´ëÇ¥°¡ ÆÐ³Î·Î ³ª¼­ ¡®±â¼ú, Áö¿ªÀÇ °æ°è¸¦ Çã¹°´Ù¡¯´Â ÁÖÁ¦·Î ´ë´ãÀ» ³ª´©±âµµ Çß´Ù.

¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr

