´ëÇÐ»ý 1500¿©¸í ¡®¹«¹Ú 2ÀÏ¡¯ ´ëÀåÁ¤¡¦¸Ú»ç ÇØÄ¿Åæ ¼º·á
ÀÎ°øÁö´É(AI) ¹× Ã¢¾÷ ±³À° Àü¹® ±â¾÷ ¡®¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³¡¯ÀÌ 13±â Áß¾Ó ÇØÄ¿ÅæÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇØÄ¿ÅæÀº IT ºÐ¾ß Ãë¾÷ ¹× Ã¢¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ÇÐ»ý¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ °æÇèÀ» Á¦°øÇÏ±â À§ÇØ ¸Å³â ¿¸®´Â Çà»ç´Ù.
¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³¿¡ µû¸£¸é Çà»ç´Â Áö³ 25ÀÏºÎÅÍ ¹«¹Ú 2ÀÏ°£ ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¾çÀç aT¼¾ÅÍ¿¡¼ ¡®AI·Î ´Ù½Ã ¶Ù´Â ¿ì¸® µ¿³×: Áö¿ª °æÁ¦¿Í »îÀ» AI·Î ¿¬°áÇÒ °Í¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °³ÃÖµÆ´Ù.
¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³Àº ¡°Àü±¹ 54°³ ´ëÇÐ¿¡¼ ÇÐ»ý ¾à 1500¿©¸íÀÌ Âü°¡ÇØ AI ÇÁ·Î´öÆ® ¾à 250°³¸¦ °³¹ßÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ÀÌ·ð´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
´ë»óÀÇ ¿µ¿¹´Â Áö¿ª ÁÖÂ÷³ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â AI ¼ºñ½º ÆÄÅ© È÷¾î(Park Here)¸¦ °³¹ßÇÑ ÇÑ¼º´ë ¡®»ç¿ÀÁ¤¡¯ÆÀÀÌ Â÷ÁöÇß´Ù.
¼ö»ê¹° °æ¸Å °úÁ¤À» µðÁöÅÐ·Î ÀüÈ¯ÇÏ´Â ¡®¾î¿ï¸²¡¯ ¼ºñ½º¸¦ ·ÐÄªÇÑ ÇÑµ¿´ë ¡®¸ð¹üÅÃ½Ã¡¯ÆÀ, °æ±âµµ ¾È»ê Áö¿ª ¿Ü±¹ÀÎ ÀÌÁÖ¹Î ÀÇ·á¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀ» Áö¿øÇÏ´Â ¡®¸Þµð¸ÞÀÌÆ®¡¯¸¦ ¼±º¸ÀÎ ÇÑ¾ç´ë ¿¡¸®Ä«Ä·ÆÛ½º ¡®ÄÚ»çÄÚ»ç¡¯°¡ ÃÖ¿ì¼ö»ó°ú ¿ì¼ö»óÀ» °¢°¢ ¼ö»óÇß´Ù.
IT ±â¾÷ ÇöÁ÷ÀÚ¿Í Ã¢¾÷°¡¡¤ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ½É»çÀ§¿øÀ¸·Î Âü¿©, ¡®AI È°¿ë ÀûÀý¼º¡¯ ¡®¿Ï¼ºµµ¡¯ ¡®»ç¾÷¼º¡¯ ºÎ¹®À» ³ª´² ½É»çÇß´Ù.
³ª¼º¿µ ¸ÚÀïÀÌ»çÀÚÃ³·³ ´ëÇ¥¿Í ¹Ú´ëÈñ ´ëÀüÃ¢Á¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ ´ëÇ¥, ¾ç°æÁØ Å©¸³Åæ ´ëÇ¥°¡ ÆÐ³Î·Î ³ª¼ ¡®±â¼ú, Áö¿ªÀÇ °æ°è¸¦ Çã¹°´Ù¡¯´Â ÁÖÁ¦·Î ´ë´ãÀ» ³ª´©±âµµ Çß´Ù.
¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç