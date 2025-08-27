½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¼¼Á¾ Ç²»ìÀå ÃÊµî»ý »ç¸Á»ç°í¡¦°ø¹«¿ø 2¸í ¾÷¹«»ó°ú½ÇÄ¡»ç ¼ö»ç

2025-08-27
14ÀÏ ¿ÀÀü ¼¼Á¾½Ã °í¿îµ¿ ÇÑ ±Ù¸°°ø¿ø Ç²»ìÀå¿¡ ÀÌµ¿½Ä Ãà±¸ °ñ´ë°¡ ³Ñ¾îÁ® ÀÖ´Ù. Àü³¯ ÀÌ°÷¿¡¼± 11»ì ÃÊµîÇÐ»ýÀÌ ³Ñ¾îÁø Ãà±¸ °ñ´ë¿¡ ¸Ó¸®¸¦ ´ÙÃÄ ¼ûÁö´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

¼¼Á¾½Ã ÇÑ °ø°ø Ç²»ìÀå¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÃÊµîÇÐ»ý »ç¸Á»ç°í¿Í °ü·ÃÇØ °ø¹«¿ø 2¸íÀÌ ÀÔ°ÇµÆ´Ù.

¼¼Á¾³²ºÎ°æÂû¼­´Â ¼¼Á¾½Ã ½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò °ü°èÀÚ A¾¾ µî 2¸íÀ» ¾÷¹«»ó °ú½ÇÄ¡»ç ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇÇØ ¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

A¾¾ µîÀº Áö³­ 3¿ù ¼¼Á¾½Ã °í¿îµ¿ ÇÑ ±Ù¸°°ø¿ø Ç²»ìÀåÀÇ °ñ´ë°¡ ³Ñ¾îÁö¸é¼­ ÃÊµîÇÐ»ý A(11)±ºÀÌ ¼ûÁø »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ ¾ÈÀü Á¶Ä¡¸¦ Á¦´ë·Î ÇÏÁö ¾ÊÀº ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

¼¼Á¾½Ã´Â ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í Ç²»ì°æ±â±ÔÄ¢¿¡ ÀÌµ¿½Ä °ñ´ë¸¦ ¼³Ä¡ÇÏµµ·Ï ±Ç°íÇß´Ù°í ÇØ¸íÇßÁö¸¸ °æÂûÀº °ñ´ë°¡ ³Ñ¾îÁöÁö ¾Êµµ·Ï ¾ÈÀü Á¶Ä¡¸¦ Çß¾î¾ß Çß´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.

°æÂûÀº ¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ Àá±ÝÀåÄ¡ °ü¸®°¡ ÀûÀýÇß´ÂÁö µî¿¡ ´ëÇØ È®ÀÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¼¼Á¾=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr

