¼¼Á¾ Ç²»ìÀå ÃÊµî»ý »ç¸Á»ç°í¡¦°ø¹«¿ø 2¸í ¾÷¹«»ó°ú½ÇÄ¡»ç ¼ö»ç
¼¼Á¾½Ã ÇÑ °ø°ø Ç²»ìÀå¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ÃÊµîÇÐ»ý »ç¸Á»ç°í¿Í °ü·ÃÇØ °ø¹«¿ø 2¸íÀÌ ÀÔ°ÇµÆ´Ù.
¼¼Á¾³²ºÎ°æÂû¼´Â ¼¼Á¾½Ã ½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷¼Ò °ü°èÀÚ A¾¾ µî 2¸íÀ» ¾÷¹«»ó °ú½ÇÄ¡»ç ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇÇØ ¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
A¾¾ µîÀº Áö³ 3¿ù ¼¼Á¾½Ã °í¿îµ¿ ÇÑ ±Ù¸°°ø¿ø Ç²»ìÀåÀÇ °ñ´ë°¡ ³Ñ¾îÁö¸é¼ ÃÊµîÇÐ»ý A(11)±ºÀÌ ¼ûÁø »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ ¾ÈÀü Á¶Ä¡¸¦ Á¦´ë·Î ÇÏÁö ¾ÊÀº ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
¼¼Á¾½Ã´Â ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í Ç²»ì°æ±â±ÔÄ¢¿¡ ÀÌµ¿½Ä °ñ´ë¸¦ ¼³Ä¡ÇÏµµ·Ï ±Ç°íÇß´Ù°í ÇØ¸íÇßÁö¸¸ °æÂûÀº °ñ´ë°¡ ³Ñ¾îÁöÁö ¾Êµµ·Ï ¾ÈÀü Á¶Ä¡¸¦ Çß¾î¾ß Çß´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
°æÂûÀº ¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ Àá±ÝÀåÄ¡ °ü¸®°¡ ÀûÀýÇß´ÂÁö µî¿¡ ´ëÇØ È®ÀÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼¼Á¾=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç