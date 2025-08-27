½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

Æ÷Ç×½Ã¡¤Æ÷Ç×TP, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ AVL°ú ¼ö¼Ò»ê¾÷ Çù¾à

ÀÔ·Â:2025-08-27 13:48
¼öÁ¤:2025-08-27 13:49
Áö³­ 26ÀÏ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ±×¶óÃ÷¿¡¼­ Æ÷Ç×½Ã, Æ÷Ç×Å×Å©³ëÆÄÅ©¿Í AVL º»»ç ¹× AVL KOREA°¡ ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ±â¼ú ¹× ÀÎÁõ ºÐ¾ß Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. Æ÷Ç×½Ã Á¦°ø

°æºÏ Æ÷Ç×½Ã¿Í Æ÷Ç×Å×Å©³ëÆÄÅ©°¡ ¼¼°èÀûÀÎ ¸ðºô¸®Æ¼ ±â¼ú±â¾÷ AVL°ú ¼ÕÀâ°í ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ±â¼ú Çù·Â¿¡ ³ª¼±´Ù.

½Ã´Â Áö³­ 26ÀÏ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ±×¶óÃ÷¿¡ À§Ä¡ÇÑ AVL º»»ç¿¡¼­ Æ÷Ç×TP, AVL º»»ç ¹× AVL KOREA¿Í ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ±â¼ú ¹× ÀÎÁõ ºÐ¾ß Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

Çù¾à½Ä¿¡´Â ±èÁ¤Ç¥ Æ÷Ç×½Ã ÀÏÀÚ¸®°æÁ¦±¹Àå, ½Å°æÁ¾ Æ÷Ç×TP ¿¡³ÊÁö»ç¾÷º»ºÎÀå, Çï¹«Æ® ¸®½ºÆ®(Helmut List) AVL È¸Àå, ÇÑ°æ¸¸ AVL KOREA ´ëÇ¥ µî ¾ç±¹ ÁÖ¿ä ÀÎ»ç 20¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇØ ±Û·Î¹ú ¼ö¼Ò»ê¾÷ »ýÅÂ°è È®ÀåÀ» À§ÇÑ Çù·Â ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù.

ÀÌ¹ø Çù¾àÀº Áö³­ 7¿ù AVL °íÀ§ °æ¿µÁøÀÌ Æ÷Ç×À» ¹æ¹®ÇØ ³íÀÇÇÑ ³»¿ëÀ» ½ÇÁúÀû ¼º°ú·Î ±¸Ã¼È­ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

AVLÀº ¿À½ºÆ®¸®¾Æ¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ¼¼°èÀû ±â¼ú Àü¹®±â¾÷À¸·Î, ¸ðºô¸®Æ¼ »ê¾÷ÀÇ ¿¬±¸°³¹ß°ú ½ÃÇèÆò°¡¸¦ ¼±µµÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ¹× ½ÃÇè Àåºñ ºÐ¾ß¿¡¼­ µ¶º¸ÀûÀÎ ±â¼ú·ÂÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Çù¾à¿¡ µû¶ó Æ÷Ç×½Ã¿Í Æ÷Ç×TP´Â ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ±â¼ú°³¹ß ¹× ½ÃÇèÆò°¡, ±¹³»¿Ü ÀÎÁõÁ¦µµ Á¤º¸±³·ù ¹× ÄÁ¼³ÆÃ, Æ÷Ç× ¼ö¼ÒÆ¯È­´ÜÁö ³» »êÇÐ¿¬°ü °øµ¿ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ Çù·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.

½Ã´Â ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ¼ö¼Ò ±â¼ú ÀÎÁõ Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í Áö¿ª »ê¾÷°ú À¶ÇÕÀ» °¡¼ÓÈ­ÇØ ¼¼°èÀû ¼ö¼Ò µµ½Ã·Î µµ¾àÇÒ ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù.

¶Ç AVL°úÀÇ ±³·ù¸¦ Á¤·ÊÈ­ÇÏ°í ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö Å×½ºÆ®¼¾ÅÍ º¥Ä¡¸¶Å· ¹× °øµ¿ ¿¬±¸°³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ® È®´ë µîÀ» ÃßÁøÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ Áö¿ª ´ëÇÐ¡¤¿¬±¸±â°ü¡¤±â¾÷ÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â »êÇÐ¿¬ Çù·Â ³×Æ®¿öÅ©¸¦ °­È­ÇØ ¿¬±¸ ¼º°úÀÇ ½Å¼ÓÇÑ »ê¾÷ÇöÀå Àû¿ëÀ» ÃßÁøÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

±èÁ¤Ç¥ Æ÷Ç×½Ã ÀÏÀÚ¸®°æÁ¦±¹ÀåÀº ¡°AVL°úÀÇ Çù·ÂÀº Æ÷Ç×ÀÇ »ê¾÷ ÀÎÇÁ¶ó¿Í ±Û·Î¹ú ¼öÁØÀÇ ÀÎÁõ Ã¼°è°¡ °áÇÕÇÏ´Â °è±â°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Çõ½ÅÀû ¿¬±¸ ¼º°ú¸¦ »ê¾÷ÇöÀå¿¡ ½Å¼ÓÈ÷ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµç ¿ª·®À» ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Æ÷Ç×=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr

