³²°­´ï ¹æ·ù·Î ³²ÇØ¾È ÇÇÇØ ¹Ýº¹¡¦·ù°æ¿Ï °æ³²µµÀÇ¿ø, Æ¯º°¹ý °ÇÀÇ¾È ¹ßÀÇ

ÀÔ·Â:2025-08-27 13:48
·ù°æ¿Ï °æ³²µµÀÇ¿ø

ÇØ¸¶´Ù ÁýÁßÈ£¿ì·Î ³²°­´ïÀ» ¹æ·ùÇÏ¸é °æ³² ³²ÇØ¾È¿¡¼­ ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¾î¾÷ ÇÇÇØ µîÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ Á¤ºÎ¸¦ »ó´ë·Î Æ¯º°¹ýÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿Ô´Ù.

·ù°æ¿Ï °æ³²µµÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ³²ÇØ)Àº ³²°­´ï ¹æ·ù·Î ¼ö½Ê³â ¹Ýº¹µÇ°í ÀÖ´Â °æ³² ÇØ¾ÈÀÇ ¸·´ëÇÑ ¾î¾÷ ÇÇÇØ¿Í ÇØ¾ç¾²·¹±â ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇØ ¡®³²°­´ï ¹æ·ù ÇÇÇØ Æ¯º°¹ý Á¦Á¤ ÃË±¸ ´ëÁ¤ºÎ °ÇÀÇ¾È¡¯À» 27ÀÏ ´ëÇ¥ ¹ßÀÇÇß´Ù.

·ù ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é Áö³­´Þ Áß¼ø ÁýÁßÈ£¿ì ´ç½Ã ³²°­´ï¿¡¼­ ¾à 7¾ïtÀÇ ¹°ÀÌ 5ÀÏ°£ ¹æ·ùµÇ¸é¼­ »çÃµ¡¤³²ÇØ¡¤ÇÏµ¿ ¿¬¾È¿¡´Â ÇØ¾ç¾²·¹±â 5397tÀÌ À¯ÀÔµÆ´Ù.

ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¹Ù´å¹° ¿°ºÐÀÌ 5.6 psu±îÁö ±Þ¶ôÇØ ¾ç½Ä»ý¹°ÀÌ »ýÁ¸ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¼öÁØ¿¡ ÀÌ¸£¸é¼­ ¹ÙÁö¶ôÀº Àü·® Æó»ç, ±¼Àº 40% ÀÌ»ó Áý´Ü Æó»çÇÏ´Â µî ¾ç½ÄÀåÀÌ »ç½Ç»ó ÃÊÅäÈ­µÆ´Ù.

ÀÌ·± ÇÇÇØ´Â 2020³â 8¿ù¿¡µµ ¶È°°ÀÌ ¹ß»ýÇØ ÁÖ¿ä ¾îÆÐ·ù°¡ Àü¸ê ¼öÁØÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù. ·ù ÀÇ¿øÀº °ÇÀÇ¾ÈÀ» ÅëÇØ ³²°­´ï ÁØ°ø ÀÌÈÄ ¹Ý¼¼±â ³Ñ°Ô ¾î¹ÎµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ °Þ¾î¿Ô°í, Æ¯È÷ 1999³â º¸°­°ø»ç ÀÌÈÄ °èÈ¹¹æ·ù·®À» ÃÊ°úÇÏ´Â ¹æ·ù°¡ ¹Ýº¹µÇ¸é¼­ »çÃµ¸¸¡¤°­Áø¸¸¡¤³²ÇØ µ¿ºÎ ÇØ¿ª¿¡¼­ ´ë±Ô¸ð ÇÇÇØ¿Í »ýÅÂ°è ÈÑ¼ÕÀÌ ±¸Á¶ÀûÀ¸·Î ´©ÀûµÇ´Â ÁßÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

·ù ÀÇ¿øÀº ¡°³²°­´ï ¹æ·ù¿Í ¾î¾÷ ÇÇÇØ »çÀÌÀÇ ÀÎ°ú°ü°è´Â ¼ö¸¹Àº °úÇÐÀû ¿¬±¸¿Í ÀÚ·á·Î ÀÔÁõµÆ´Âµ¥µµ ¾î¹ÎµéÀº ÇöÇà¹ýÀÇ »ç°¢Áö´ë ¼Ó¿¡¼­ ¾î¶² º¸»óµµ ¹ÞÁö ¸øÇÑ Ã¤ °íÅë¹Þ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î ¡°³²°­´ï ¹æ·ù ÇÇÇØ´Â ´Ü¹ßÀû ÀÚ¿¬ÀçÇØ°¡ ¾Æ´Ï¶ó 50³â°£ ¹æÄ¡µÈ ±¸Á¶Àû ÇÇÇØ°¡ ºÐ¸íÇÏ¹Ç·Î ÀÌÁ¦ ´õ ÀÌ»ó ¾î¹Î °³ÀÎÀÇ Èñ»ý¿¡¸¸ ¸Ã°Ü¼­´Â ¾ÈµÇ¸ç, Á¤ºÎ¿Í ±¹È¸°¡ Æ¯º°¹ýÀ» Á¦Á¤ÇØ ±¹°¡°¡ Á÷Á¢ ³ª¼­¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ¹ø °ÇÀÇ¾ÈÀÇ °ñÀÚ´Â ³²°­´ï ¹æ·ù·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ÇØ¾ç¾²·¹±â ¹× ¾î¾÷ ÇÇÇØ¿¡ ´ëÇÑ º¸»ó°ú º¹±¸ Áö¿øÀ» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý Á¦Á¤, Á¤ºÎ Â÷¿øÀÇ ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× ÇØ¾çÈ¯°æ º¹¿ø ´ëÃ¥ ¼ö¸³ÀÌ´Ù.

ÀÌ °ÇÀÇ¾ÈÀº ¿À´Â ´ÙÀ½´Þ Á¦426È¸ °æ³²µµÀÇÈ¸ ÀÓ½ÃÈ¸¿¡ »óÁ¤µÅ º»È¸ÀÇ ÀÇ°áÀ» ÅëÇØ ´ëÅë·É½Ç°ú ±¹È¸ µî Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿¡ Àü´ÞµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

Ã¢¿ø=ÀÌÀÓÅÂ ±âÀÚ sinam@kmib.co.kr

