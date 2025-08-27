´ëÇÑ¹Î±¹ ¸íÇ° ¡®¾Èµ¿¼ÒÁÖ¡¯¡¦°æºÏ¹ÙÀÌ¿À»ê´Ü¿¡ ¾çÁ¶Àå Âø°ø
³»³â 2¿ù±îÁö °øÀå ¿Ï°øÇÏ°í °°Àº ÇØ 7¿ù ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã, ¿¬°£ 60¸¸§¤ »ý»ê ´É·Â °®Ãç
³ó¾÷È¸»ç¹ýÀÎ ¡®¼ÒÁÖ½ºÅä¸®¡¯°¡ 27ÀÏ ¾Èµ¿½Ã Ç³»êÀ¾ ¸Å°î¸® °æºÏ ¹ÙÀÌ¿À 2Â÷»ê¾÷´ÜÁö¿¡ ¾Èµ¿¼ÒÁÖ ¾çÁ¶ÀåÀ» Âø°øÇß´Ù.
¼ÒÁÖ½ºÅä¸®´Â ¿ÍÀÎÀ» ¼öÀÔ¡¤À¯ÅëÇÏ´Â ¡®³ª¶ó¼¿¶ó¡¯¸¦ ¸ð ±â¾÷À¸·Î µÎ°í ÀÖ´Ù.
ÃÑ »ç¾÷ºñ 120¾ï¿øÀ» ÅõÀÔÇØ 3300§³ ºÎÁö¿¡ ³»³â 2¿ù±îÁö ¼ÒÁÖ°øÀåÀ» ¿Ï°øÇÏ°í °°Àº ÇØ 7¿ù¿¡´Â ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã¸¦ °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 2023³â 5¿ù ¸¶½ÂÃ¶ ³ª¶ó¼¿¶ó È¸ÀåÀÌ °æºÏµµ¸¦ ¹æ¹®ÇßÀ» ´ç½Ã ÀÌÃ¶¿ì °æºÏµµÁö»ç°¡ ¾Èµ¿¼ÒÁÖ ¼¼°èÈ¿¡ ÇÔ²² ³ª¼³ °ÍÀ» Á¦¾ÈÇÏ¸ç ±Û·Î¹ú »ê¾÷ ÁøÃâÀ» Àû±Ø ±ÇÀ¯Çß°í ÀÌÈÄ ÅõÀÚ¾çÇØ°¢¼(MOU)¸¦ Ã¼°áÇÏ¸é¼ ¾çÁ¶Àå Âø°øÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù.
µµ´Â ÀÌ¹ø ¾çÁ¶Àå °Ç¸³À¸·Î ¿¬°£ 60¸¸§¤ »ý»ê´É·Â°ú 20¸íÀÇ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.
µµ´Â ¾Èµ¿¼ÒÁÖ ¼¼°èÈ¸¦ À§ÇØ 2023³âºÎÅÍ ¾Èµ¿¼ÒÁÖÇùÈ¸¸¦ ¼³¸³ÇÏ°í °øµ¿ºê·£µåÈ¸¦ À§ÇÑ °øµ¿ ¼úº´ Ãâ½Ã, µµÁö»ç Ç°Áú ÀÎÁõÁ¦ µµÀÔ, ÇØ¿Ü ÁÖ·ù½ÃÀå °øµ¿¸¶ÄÉÆÃÀ» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ¾Èµ¿¼ÒÁÖ´Â ¹Ì±¹, º£Æ®³² µî 14°³±¹¿¡ ¼öÃâµÇ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ÇØ ¾Èµ¿¼ÒÁÖ ¸ÅÃâÀº 211¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âº¸´Ù 11% Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç ÀÌ °¡¿îµ¥ ¼öÃâÀº 11¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇØ Àü³âº¸´Ù 44% ´Ã¾ú´Ù.
¸¶ È¸ÀåÀº ¡°¾Èµ¿¼ÒÁÖ´Â Á¶¼±½Ã´ëºÎÅÍ ³»·Á¿Â ÀüÅëÀ» °£Á÷ÇÑ ¿ì¸® ¼ú¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾çÁ¶Àå ½ÅÃàÀ» ÅëÇØ ÇÑ±¹ ÀüÅëÁÖ »ê¾÷ÀÇ ¹ßÀü°ú ¼öÃâ½ÃÀå °³Ã´¿¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÁøÃâÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ µµÁö»ç´Â ¡°¾Èµ¿¼ÒÁÖ°¡ ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¸íÇ° Áõ·ùÁÖ·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±ØÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¾Èµ¿=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç