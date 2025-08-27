°æÀÎ¿©´ë, ¶óÁöºê°£µð Æú¸®Å×Å©´Ð ´ëÇÐ °øµ¿ÇÐÀ§°úÁ¤ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä
°æÀÎ¿©ÀÚ´ëÇÐ±³´Â Áö³ 26ÀÏ º»°ü 1Ãþ ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¸ù°ñ ¶óÁöºê°£µð Æú¸®Å×Å©´Ð ´ëÇÐ°úÀÇ °øµ¿ÇÐÀ§°úÁ¤¿¡ Âü¿©ÇÑ 17¸íÀÇ ÇÐ»ýµé°ú ÇÔ²² 2025³âµµ ÇÏ°è °øµ¿ÇÐÀ§°úÁ¤ ÇÐÀ§¼ö¿©½ÄÀ» °³ÃÖÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä¿¡´Â Ç×°ø¼ºñ½ºÇÐ°ú ¹× È£ÅÚ°ü±¤ÇÐ°úÀÇ °øµ¿ÇÐÀ§°úÁ¤ Á¹¾÷»ý(11¸í) °ú °øµ¿ÇÐÀ§°úÁ¤À» ¸¶Ä¡°í Àü°ø½ÉÈ ÇÐ»çÇÐÀ§°úÁ¤À» ¸¶Ä£ ÇÐ»ý(6¸í)µµ ÇÔ²² Âü¿©Çß´Ù. ¶Ç À°µ¿ÀÎ ÃÑÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ±èÁØÀÏ ±¹Á¦±³·ù¿ø ºÎ¿øÀå, Ç×°ø¼ºñ½ºÇÐ°ú ¹× È£ÅÚ°ü±¤ÇÐ°ú ±³¼ö µîÀÌ Âü¼®ÇØ ÀÚ¸®¸¦ ºû³Â´Ù.
°æÀÎ¿©´ë´Â Áö³ 2018³âºÎÅÍ ¸ù°ñ ¶óÁöºê°£µð Æú¸®Å×Å©´Ð ´ëÇÐ°ú °øµ¿ÇÐÀ§ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇØ ¿Ô´Ù.
°æÀÎ¿©´ë´Â ¾ÕÀ¸·Îµµ ±Û·Î¹ú ¿ª·® °È¿Í ±¹Á¦Àû Çù·Â È®´ë¸¦ ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÌ ¼¼°è ¹«´ë¿¡¼ È°¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Á¹¾÷»ý ´ëÇ¥ È£ÅÚ°ü±¤°æ¿µÇÐ°ú ÇÏÅº°Å ÇÐ»ýÀº ¼Ò°¨¹®¿¡¼ ¡°°æÀÎ¿©ÀÚ´ëÇÐ±³¿¡¼ °øµ¿ÇÐÀ§°úÁ¤À» Á¹¾÷ÇÏ°Ô µÈ °ÍÀº ÀÎ»ý¿¡¼ Å« ¼ºÃëÀÌ¸ç ¾Õ³¯ÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ¹Ø°Å¸§ÀÌ µÆ´Ù¡±¸ç ¡°°æÀÎ¿©ÀÚ´ëÇÐ±³ÀÇ µû¶æÇÑ Áö¿ø°ú ±³¼ö´ÔµéÀÇ Çå½Å¿¡ ±íÀÌ °¨»çµå¸°´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
À° ÃÑÀåÀº Ãà»ç¿¡¼ Á¹¾÷»ýµéÀ» ÇâÇØ ¡°Äª±âÁîÄÀÇ ±â°³¿Í K-popÀ¸·Î ¼¼°è¸¦ ¸Å·á½ÃÅ² ÇÑ±¹ÀÇ ¹®È¸¦ °æÇèÇÑ ¿©·¯ºÐÀº ÀÌÁ¦ ±× µÎ ÈûÀ» Ç°°í ¼¼»ó ¾îµð¼µç ´ç´çÈ÷ ³ª¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ´Â ÁøÁ¤ÇÑ ÃµÇÏ¹«ÀûÀ¸·Î ¿©·¯ºÐµéÀÌ ¾îµð¿¡¼ ¹«¾ùÀ» ÇÏµçÁö °æÀÎ¿©ÀÚ´ëÇÐ±³´Â ¾ðÁ¦³ª ÀÀ¿øÇÏ°í ÁöÁöÇÒ °Í¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
