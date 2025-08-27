½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

°æ³²µµ°¡ Áö¿øÇÏ´Â ³²ÇØ±º 'Àº¸ð·¡ ¸¶À»' Ã¥¹æ¿¡¼­ ºÏÄÜ¼­Æ®°¡ ¿­¸®°í ÀÖ´Ù. °æ³²µµ Á¦°ø

°æ³²µµ¿Í °æ³²¹®È­¿¹¼úÁøÈï¿øÀº ¿¬¸»±îÁö µµ³» µ¿³×Ã¥¹æ°ú Áö¿ªÃâÆÇ»ç¿Í ¼Õ Àâ°í µµ¹Î°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â ´ÙÃ¤·Î¿î µ¶¼­¡¤¹®È­Çà»ç¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

µµ´Â ¡®°æ»ó³²µµ Áö¿ª¼­Á¡ ¹× ÃâÆÇ¹®È­ È°¼ºÈ­ Áö¿ø»ç¾÷¡¯ÀÇ ÇÏ³ª·Î Áö³­ 4¿ù Áö¿ª¼­Á¡ ¹× ÃâÆÇ»ç 10°³¸¦ Àü¼ºÇØ ºÏÄÜ¼­Æ®, ÃâÆÇ±â³äÈ¸, ¹®ÇÐÅõ¾î µî ´Ù¾çÇÑ Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¼­Á¡ ºÐ¾ß¿¡¼­ 1961³â ¹®À» ¿¬ ÀÌÈÄ 2´ëÂ° ¹Ð¾çÀ» ÁöÅ°°í ÀÖ´Â Áö¿ª ´ëÇ¥ ¼­Á¡ Ã»ÇÐ¼­Á¡ÀÌ ¿À´Â 30ÀÏ ¡®Ã¥ ¼ÓÀÇ Å¬·¡½Ä¡¯À» ÁÖÁ¦·Î ÇÑ ÀÎ¹®ÇÐ ÄÜ¼­Æ®¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.

¸¸ 15¼¼¿¡ ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ºó ±¹¸³À½¾Ç´ëÇÐ±³¿¡ ÃÖ¿¬¼Ò ÇÕ°ÝÇØ È°¹ßÇÑ ¿¬ÁÖÈ°µ¿À» ÀÌ¾î°¡´Â ¹Ú»ó¿í ÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ®ÀÇ ÇØ¼³°ú ¿¬ÁÖ¸¦ ÅëÇØ ÀÛÇ°À» º¸´Ù ÀÔÃ¼ÀûÀ¸·Î °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÃâÆÇ ºÐ¾ß¿¡¼­´Â ÁøÁÖ½Ã µµ¼­ÃâÆÇ °õ´ÜÁö°¡ ´ÙÀ½´Þ 20ÀÏ ¡®ÁøÁÖÀÌ¾ß±â 100¼±¡¯, ¡®ÁøÁÖ Á×ÀÌ±â¡¯ ÀÇ ±è°æÇö ÀúÀÚ¸¦ ÃÊÃ»ÇØ ½ÉÆ÷Áö¾ö°ú ÀçÁîÄÜ¼­Æ®¸¦ °æ»ó±¹¸³´ëÇÐ±³¿¡¼­ ¿­°í Ã¥ ¼ÓÀÇ ¿ª»ç¡¤¹®È­Àå¼Ò¸¦ Å½¹æÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÑ´Ù.

ÁøÇÊ³à °æ³²µµ ¹®È­»ê¾÷°úÀåÀº ¡°µ¿³×Ã¥¹æ°ú Áö¿ªÃâÆÇ»ç´Â ´Ü¼øÇÑ ÆÇ¸ÅÃ³°¡ ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ª¹®È­ÀÇ °ÅÁ¡ÀÌÀÚ ÁÖ¹Î°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â º¹ÇÕ¹®È­°ø°£À¸·Î È®ÀåµÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ µ¿³×Ã¥¹æ°ú Áö¿ªÃâÆÇ»ç¸¦ Áö¿øÇØ ¹®È­ ¼Ò¿Ü ¾ø´Â °æ³²À» ½ÇÇöÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

