±¸¼Ó °¥¸²±æ ÇÑ´ö¼ö Àü ÃÑ¸®¡¦¿µÀå½É»ç ¹ÞÀ¸·Á ¹ý¿ø Ãâ¼®
³»¶õ ¹æÁ¶ ¹× À§Áõ µî ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ 27ÀÏ ±¸¼Ó °¥¸²±æ¿¡ ¼¹´Ù.
¹ý¿øÀÌ ÇÑ Àü ÃÑ¸® ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ¹ßºÎÇÏ¸é Æ¯°ËÆÀÀÌ ³²Àº ±¹¹«À§¿øµé¿¡°Ô ³»¶õ °¡´ã¡¤¹æÁ¶ ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â µ¥¿¡µµ ÈûÀÌ ½Ç¸± ¼ö ÀÖ´Ù. ±â°¢ÇÒ °æ¿ì ¡®¹«¸®ÇÑ ÇøÀÇ Àû¿ë ¾Æ´Ï¾ú´À³Ä¡¯´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Ã ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â °üÃøÀÌ ³ª¿Â´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Á¤Àç¿í ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã30ºÐºÎÅÍ ÇÑ Àü ÃÑ¸®¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)À» ¿°í ±¸¼Ó ¼ö»ç ÇÊ¿ä¼ºÀ» ½É¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã18ºÐÂë ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý¿¡ ¸ð½ÀÀ» ³ªÅ¸³ª³Â´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ¡®°è¾ö Á¤´çÈ¸¦ À§ÇØ ±¹¹«À§¿øµéÀ» ºÒ·¶³ª¡¯ ¡®¿Ö °è¾ö ¼±Æ÷¹®À» ¹ÞÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇß³ª¡¯ ¡®´ë¼± Ãâ¸¶°¡ ¼ö»ç¸¦ ÇÇÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀÌ¾ú³ª¡¯ µî Áú¹®À» ¹Þ¾ÒÁö¸¸, ¾Æ¹«·± ´ë´äÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ ¹ýÁ¤À¸·Î ÇâÇß´Ù.
³»¶õ Æ¯°ËÆÀ¿¡¼± ±èÇü¼ö Æ¯°Ëº¸ µî 6¸íÀÌ ½É»ç¿¡ Âü¼®ÇÑ´Ù. Æ¯°ËÆÀÀº 54ÆäÀÌÁö ºÐ·®ÀÇ ±¸¼Ó¿µÀå Ã»±¸¼¸¦ ºñ·ÔÇØ 362ÂÊ ºÐ·®ÀÇ ÀÇ°ß¼, PPT ÀÚ·á 160Àå, CCTV ¿µ»ó µîÀ» Á¦½ÃÇÏ¸é¼ ÇøÀÇ ¹× ±¸¼Ó ÇÊ¿ä¼º ¼Ò¸íÀ» À§ÇÑ ÃÑ·ÂÀüÀ» ¹úÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ¡®Á¦1 ±¹°¡±â°ü¡¯ÀÌÀÚ, ´ëÅë·É µ¶ÁÖ¸¦ °ßÁ¦ÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â ±¹¹«ÃÑ¸®·Î¼ À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾ö ¼±Æ÷¸¦ ¸·Áö ¸øÇÏ°í ¹æÁ¶ÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Çå¹ý°ú Á¤ºÎÁ¶Á÷¹ý¿¡ µû¸£¸é ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·É ¸íÀ» ¹Þ¾Æ ÇàÁ¤ °¢ºÎ¸¦ ÅëÇÒÇÏ°í, ÇàÁ¤±â°üÀÇ ÀåÀ» ÁöÈÖ¡¤°¨µ¶ÇÑ´Ù. ±¹¹æºÎ Àå°üÀÌ³ª ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀÇ °è¾ö ¼±Æ÷ °ÇÀÇ ¶ÇÇÑ ±¹¹«ÃÑ¸®¸¦ °ÅÃÄ ´ëÅë·É¿¡°Ô ÇÏ°Ô µÅ ÀÖ´Ù. ±¹¹«È¸ÀÇ ¿ª½Ã ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ºÎÀÇÀå ¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº Á¦ÇåÇå¹ý ÃÊ¾ÈÀ» ÀÛ¼ºÇÑ À¯Áø¿À Àü ¹ýÁ¦Ã³ÀåÀÌ ¡®´ëÅë·ÉÀÇ µ¶ÁÖ¸¦ ¸·±â À§ÇØ ±¹È¸ ½ÂÀÎÀ» °ÅÃÄ ÃÑ¸®¸¦ ÀÓ¸íÇÏµµ·Ï Çß´Ù¡¯°í ¹àÈù Á¡ µîÀ» ±Ù°Å·Î Çå¹ý»ó ¸í½ÃÀûÀÎ ±ÔÁ¤ÀÌ ¾ø´õ¶óµµ ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·É ±ÇÇÑ ³²¿ëÀ» °ßÁ¦ÇÒ ¸¶¶¥ÇÑ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.
´ëÅë·ÉÀÌ ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾öÀ» ¼±ÅÃÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ±¹È¸ µ¿ÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ÀÓ¸íµÈ ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ÀÌ¸¦ °ßÁ¦ÇÒ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ÇÑ Àü ÃÑ¸®°¡ °è¾ö ¼±Æ÷ Àü ±¹¹«È¸ÀÇ ¼ÒÁýÀ» °ÇÀÇÇÑ °Íµµ °è¾öÀ» ¸·À¸·Á°í ÇÑ °Ô ¾Æ´Ñ ÀýÂ÷»ó ÇÕ¹ýÀûÀÎ ¿Ü°üÀ» °®Ãß±â À§ÇÑ Â÷¿øÀÌ¾ú´Ù¸ç ±¸¼Ó¿µÀå¿¡ ±âÀçÇß´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ÃÖÃÊ °è¾ö ¼±Æ÷¹®ÀÇ ¹ý·üÀûÀÎ °áÇÔÀ» º¸¿ÏÇÏ±â À§ÇØ »çÈÄ ¼±Æ÷¹®À» ÀÛ¼ºÇÏ°í Æó±âÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¡®°è¾ö ¼±Æ÷¹®À» ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß´Ù¡¯´Â ÃëÁö·Î Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò¿Í ±¹È¸ µî¿¡¼ À§ÁõÇÑ ÇøÀÇµµ ¹Þ´Â´Ù.
¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç