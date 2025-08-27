ÁßÇÐ±³ Á¹¾÷ ÈÄ Æò»ý ÀÏÇÑ 50´ë °¡Àå 4¸í »ì¸®°í ¶°³ª [¾Æ»ì¼¼]
ÁßÇÐ±³¸¦ Á¹¾÷ÇÑ ÈÄ °ð¹Ù·Î »ê¾÷ÇöÀå¿¡ ¶Ù¾îµé¾î ¼º½ÇÇÏ°Ô ÀÏÇÏ´ø 50´ë °¡ÀåÀÌ 4¸íÀ» »ì¸®°í »ýÀ» ¸¶°¨Çß½À´Ï´Ù.
ÇÑ±¹Àå±âÁ¶Á÷±âÁõ¿øÀº Áö³´Þ 18ÀÏ °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ À»Áöº´¿ø¿¡¼ ¼Õ¹üÀç(53)¾¾°¡ ³ú»ç Àå±â±âÁõÀ» ÅëÇØ ½ÉÀå°ú ¾çÂÊ Æó, °£À» ±âÁõÇØ 4¸í¿¡°Ô »õ·Î¿î »îÀ» ¼±¹°Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû½À´Ï´Ù.
¼Õ¾¾´Â Áö³´Þ 7ÀÏ ÀÏÀ» ¸¶Ä¡°í Àá½Ã ½¬´ø Áß ¾²·¯Á³½À´Ï´Ù. ÀÌ¸¦ µ¿·á°¡ ¹ß°ß, º´¿øÀ¸·Î ±ä±ÞÈ÷ ¿Å°åÁö¸¸ ³¡³» ÀÇ½ÄÀ» µÇÃ£Áö ¸øÇß½À´Ï´Ù.
±×ÀÇ °¡Á·Àº ¼º½ÇÇÏ°í ÀÚ»óÇÑ ³²ÆíÀÌÀÚ, ¾Æ¹öÁö¿´´ø ¼Õ¾¾°¡ Àå±â ±âÁõÀ» ÅëÇØ ¾îµð¼±°¡ »ì¾Æ ¼û ½¯ °Å¶ó´Â ¹ÏÀ½¿¡ ±âÁõÀ» °á½ÉÇß´Ù°í ÇÏ³×¿ä.
¼Õ¾¾´Â °æ±âµµ ±¸¸®¿¡¼ 5³²¸Å Áß ¸·³»·Î ÅÂ¾î³µ½À´Ï´Ù.
³Ë³ËÁö ¸øÇÑ °¡Á¤ ÇüÆí ¶§¹®¿¡ ÁßÇÐ±³¸¦ Á¹¾÷ÇÏÀÚ¸¶ÀÚ, Á÷¿ø ÈÆ·Ã¿ø¿¡¼ ÀÚ°ÝÁõÀ» µû°í °ð¹Ù·Î °øÀå »ýÈ°À» ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù.
¼è¸¦ ±ð°í ÀÚ¸£´Â ¼±¹Ý ÀÛ¾÷°ú µµÀå ¾÷¹«¸¦ ÇÏ¸é¼µµ ´Ã ¹à¾Ò´ø ¼Õ¾¾´Â ¾î·Á¿î »ç¶÷À» º¸¸é ¸ÕÀú ³ª¼¼ µµ¿òÀÇ ¼Õ±æÀ» °Ç³Þ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.
¼Õ¾¾´Â º£Æ®³² Ãâ½Å ºÎÀÎ°ú °áÈ¥ÇØ ½½ÇÏ¿¡ 2¸íÀÇ µþÀ» µÐ ´Ù¹®È °¡Á¤ °¡ÀåÀÌ¾ú½À´Ï´Ù.
ÁÖ¸»ÀÌ¸é ¾ÆÀÌµé°ú Ä·ÇÎ°ú ¿©ÇàÀ» ´Ù´Ï´Â ´ÙÁ¤ÇÑ ¾Æ¹öÁö¿´½À´Ï´Ù. Áý¿¡¼± ¹Ù»Û ºÎÀÎÀ» À§ÇØ ¸ÕÀú Áý¾ÈÀÏÀ» ÇÏ´Â °¡Á¤ÀûÀÎ ³²ÆíÀÌ¾ú½À´Ï´Ù.
ºÎÀÎ ¿ÀÁ¤¿ø¾¾´Â ¡°ÀºÇÏ ¾Æºü, ¾Öµé µ¹º¸°í ³ª µµ¿ÍÁÖ´À¶ó ±×µ¿¾È °í»ý ¸¹¾ÒÀ¸´Ï±î Ãµ±¹¿¡¼´Â ²É±æ¸¸ °È°í Çàº¹ÇÏ°Ô »ì¾Æ. ¾Öµé ¾ÆÇÁÁö ¾Ê°í Çàº¹ÇÏ°Ô Àß Å°¿ï°Ô. ²À ÁöÄÑºÁ Áà. »ç¶ûÇØ. °í¸¶¿ö¡±¶ó¸ç ÀÛº° ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß½À´Ï´Ù.
¼Õ¾¾ ´©³ª ³²Èñ¾¾µµ ¡°¹üÀç¾ß. ±×µ¿¾È °í»ý ¸¹¾Ò¾î. ÇÏ´Ã¿¡¼ Çàº¹ÇÏ°Ô Àß Áö³»°í, ¿ì¸®µµ Àß Áö³¾°Ô. °ÆÁ¤ÇÏÁö ¸¶¡±¶ó°í ¸»Çß½À´Ï´Ù.
