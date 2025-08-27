ºñÀÇ·áÀÎ ¹®½Å ½Ã¼ú ÇÕ¹ýÈ µÉ±î¡¦¹®½Å»ç¹ý, ±¹È¸ º¹ÁöÀ§ Åë°ú
ºñÀÇ·áÀÎÀÇ ¹®½Å ½Ã¼úÀ» Çã¿ëÇÏ´Â ÀÌ¸¥¹Ù ¡®¹®½Å»ç¹ý¡¯ÀÌ 27ÀÏ ±¹È¸ º¸°Çº¹ÁöÀ§¿øÈ¸ ÀüÃ¼È¸ÀÇ¸¦ Åë°úÇß´Ù. ºñÀÇ·áÀÎÀÇ ¹®½Å ½Ã¼úÀº 1992³â ¹®½Å ½Ã¼úÀ» ÀÇ·áÇàÀ§·Î ÆÇ´ÜÇÑ ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á ÀÌÈÄ ÀÇ·á¹ý À§¹ÝÀ¸·Î Ã³¹ú¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
¹®½Å»ç¹ýÀº ¹®½Å»ç¶ó´Â Á÷¾÷À» ½Å¼³ÇÏ°í ±× ÀÚ°Ý°ú °ü·Ã ½ÃÇè¿¡ °üÇÑ ÀýÂ÷ µîÀ» ±ÔÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÙ½ÉÀÌ´Ù. ¶Ç ¹®½Å¾÷¼Ò¸¦ °³¾÷ÇÒ ¶§´Â ¹®½Å»ç ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ°í ¸Å³â À§»ý¡¤¾ÈÀü°ü¸® ±³À°À» ¹Þµµ·Ï ÇÑ´Ù.
¹ý¾ÈÀ» ´ëÇ¥ ¹ßÀÇÇÑ ¹ÚÁÖ¹Î º¹ÁöÀ§¿øÀåÀº ¹®½Å»ç¹ý Åë°ú Á÷ÈÄ ÀüÃ¼È¸ÀÇ¿¡¼ ¡°¹®½ÅÀº ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ 30% Á¤µµ°¡ °æÇèÇÑ ÀÏ»óÀÌÀÚ ¹®ÈÀÌ°í 30¸¸¸íÀÌ ³Ñ´Â ¹®½Å °ü·Ã Á¾»çÀÚµé¿¡°Ô´Â »ý¾÷¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿À´Ã ¸¶Ä§³» ¿À·£ ±â´Ù¸²À» µó°í ¹®½Å»ç¹ý Á¦Á¤À» À§ÇÑ Å« °ÉÀ½À» ³»µðµ±´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú À§¿øÀåÀº ¡°Àü ¼¼°è¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ¹ýÀÇ »ç°¢Áö´ë¿¡ ¸Ó¹°·¶´ø ÇÑ±¹ÀÇ ¹®½ÅÀÌ ÀÌÁ¦ Á¦µµÀÇ ¹®À» ¿°í µé¾î¼±â ½ÃÀÛÇß´Ù¡±¸é¼µµ ¡°¿À´Ã·Î ³¡Àº ¾Æ´Ï´Ù. ÀÇ·á°è µî ÀÏ°¢ÀÇ ¿ì·Á¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ°í ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» µÎÅÓ°Ô º¸ÀåÇÏ±â À§ÇÑ ³ë·ÂÀÌ ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼ÓµÇ¾î¾ß ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Á¤Àº°æ º¸°Çº¹ÁöºÎ Àå°üÀº ¡°¹®½Å»ç¹ýÀÌ Á¦Á¤µÉ °æ¿ì ¹ý°ú Çö½Ç »çÀÌ ±«¸®¸¦ ÇØ¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù¡±¸ç ¡°¹®½Å»çÀÇ ¸éÇã¿Í ¾÷¹« ¹üÀ§, ¿µ¾÷¼ÒÀÇ µî·Ï, À§»ý°ú ¾ÈÀü°ü¸® µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×À» ±ÔÁ¤ÇØ ±¹¹Î °Ç°°ú ¾ÈÀüÀ» µµ¸ðÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¹Ú¹ÎÁö ±âÀÚ pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç