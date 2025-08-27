[½Å°£]AIµµ ¸ð¸£´Â Ã¢ÀÇ·ÂÀÇ ºñ¹Ð
ÀÏ»ó ¼Ó Àáµç Ã¢ÀÇ¼ºÀ» ±ú¿ö
AI¸¦ ³» ¼Õ¾ÈÀÇ °·ÂÇÑ ¹«±â·Î ¸¸µå´Â ¹ý
AI°¡ ±ÛÀ» ¾²°í ±×¸²À» ±×¸®´Â ½Ã´ë, ÀÎ°£¿¡°Ô ³²Àº ÈûÀº ¹«¾ùÀÏ±î. ½Å°£ ¡®AIµµ ¸ð¸£´Â Ã¢ÀÇ·ÂÀÇ ºñ¹Ð¡¯(±è´ëÇö, ±è±Í¿¬ ÁöÀ½, ºÏ·¦)Àº ±× ´äÀ» ¡®Ã¢ÀÇ·Â¡¯ÀÌ¶ó ¸»ÇÑ´Ù.
ÀúÀÚÀÎ ±è´ëÇö Á¶Áö¾Æ´ëÇÐ±³ ±³À°½É¸®ÇÐ ¹Ú»ç(Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºñÆ½½º ´ëÇ¥)´Â ¡°Ã¢ÀÇ·ÂÀÌ ¼Ò¼öÀÇ Àç´ÉÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ´©±¸¿¡°Ô³ª Á¸ÀçÇÏ°í °è¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶ÇÑ´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°Ã¢ÀÇ·ÂÀº ¸·¿¬ÇÑ °¨°¢ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±¸Ã¼ÀûÀÎ ´É·Â¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ Ã¥Àº AI°¡ ÀÏÀÚ¸®¸¦ »©¾Ñ´Â´Ù´Â ³°Àº Áú¹® ´ë½Å, ¾ÕÀ¸·Î ´õ Áß¿äÇÑ Áú¹®Àº ¡°³ª´Â AI¿Í ÇÔ²² ¾î¶² »õ·Î¿î ÀÏÀ» ¸¸µé¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â°¡¡±¶ó´Â Á¡ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù.
±×·¯¸é¼ ´Ü¼øÈ÷ Ã¢ÀÇ·ÂÀ» Å°¿ì´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó, Ã¢ÀÇÀûÀÎ »ç°í¸¦ ÃËÁøÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ AI¸¦ µµ±¸ »ï¾Æ ³ª¸¸ÀÇ °á°ú¹°À» ¸¸µé¾î ³»´Â ¹æ¹ýÀ» »ý»ýÇÏ°Ô Àü´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ º¯ÈÀÇ ½Ã´ë¿¡ Ã¢ÀÇ·ÂÀÌ¾ß¸»·Î ÀÎ°£ÀÌ °¡Áø ÁøÁ¤ÇÑ °æÀï·ÂÀÓÀ» ¼³µæ·Â ÀÖ°Ô º¸¿©ÁØ´Ù.
ÇÑÀåÈñ ±âÀÚ
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç