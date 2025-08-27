½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

[½Å°£]AIµµ ¸ð¸£´Â Ã¢ÀÇ·ÂÀÇ ºñ¹Ð

ÀÔ·Â:2025-08-27 12:36
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ÀÏ»ó ¼Ó Àáµç Ã¢ÀÇ¼ºÀ» ±ú¿ö
AI¸¦ ³» ¼Õ¾ÈÀÇ °­·ÂÇÑ ¹«±â·Î ¸¸µå´Â ¹ý


AI°¡ ±ÛÀ» ¾²°í ±×¸²À» ±×¸®´Â ½Ã´ë, ÀÎ°£¿¡°Ô ³²Àº ÈûÀº ¹«¾ùÀÏ±î. ½Å°£ ¡®AIµµ ¸ð¸£´Â Ã¢ÀÇ·ÂÀÇ ºñ¹Ð¡¯(±è´ëÇö, ±è±Í¿¬ ÁöÀ½, ºÏ·¦)Àº ±× ´äÀ» ¡®Ã¢ÀÇ·Â¡¯ÀÌ¶ó ¸»ÇÑ´Ù.

ÀúÀÚÀÎ ±è´ëÇö Á¶Áö¾Æ´ëÇÐ±³ ±³À°½É¸®ÇÐ ¹Ú»ç(Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºñÆ½½º ´ëÇ¥)´Â ¡°Ã¢ÀÇ·ÂÀÌ ¼Ò¼öÀÇ Àç´ÉÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ´©±¸¿¡°Ô³ª Á¸ÀçÇÏ°í °è¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶ÇÑ´Ù. ±×·¯¸é¼­ ¡°Ã¢ÀÇ·ÂÀº ¸·¿¬ÇÑ °¨°¢ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±¸Ã¼ÀûÀÎ ´É·Â¡±ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ Ã¥Àº AI°¡ ÀÏÀÚ¸®¸¦ »©¾Ñ´Â´Ù´Â ³°Àº Áú¹® ´ë½Å, ¾ÕÀ¸·Î ´õ Áß¿äÇÑ Áú¹®Àº ¡°³ª´Â AI¿Í ÇÔ²² ¾î¶² »õ·Î¿î ÀÏÀ» ¸¸µé¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â°¡¡±¶ó´Â Á¡ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù.

±×·¯¸é¼­ ´Ü¼øÈ÷ Ã¢ÀÇ·ÂÀ» Å°¿ì´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó, Ã¢ÀÇÀûÀÎ »ç°í¸¦ ÃËÁøÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ AI¸¦ µµ±¸ »ï¾Æ ³ª¸¸ÀÇ °á°ú¹°À» ¸¸µé¾î ³»´Â ¹æ¹ýÀ» »ý»ýÇÏ°Ô Àü´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ º¯È­ÀÇ ½Ã´ë¿¡ Ã¢ÀÇ·ÂÀÌ¾ß¸»·Î ÀÎ°£ÀÌ °¡Áø ÁøÁ¤ÇÑ °æÀï·ÂÀÓÀ» ¼³µæ·Â ÀÖ°Ô º¸¿©ÁØ´Ù.

ÇÑÀåÈñ ±âÀÚ

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
°ñÇÁÃ¤, °ÅºÏ¼±, ¸¶°¡¸ðÀÚ¡¦ì° ´ëÅë·ÉÀÌ ÁØºñÇÑ ¼±¹°µé
³¢´Ï ¶§¿ì·¯ µé¾î°£ »§Áý¡¦ ¼Ò¹æ°üÀÌ ¿ïÄÀÇÑ ±î´ß [¾Æ»ì¼¼]
½ÃÁß ÆÇ¸Å ¾×»ó ÀüÀÚ´ã¹è 1±º ¹ß¾Ï¹°Áú ¡®¸ð¶ô¸ð¶ô¡¯
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶