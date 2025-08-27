¡®ÅÂ¾çÀÇ ÈÄ¿¹¡¯ ¿°¼Ò¼Ò³â Á¶¿¤Áø¡¦¡°±âÃÊÁú¼ È®¸³¿¡ µ¿ÂüÇØ ÁÖÀÌ¼Ò¡±
°æºÏ°æÂûÃ», 3´ë ±âÃÊÁú¼ È®¸³À» ÁÖÁ¦·Î Ä·ÆäÀÎ ¿µ»ó Á¦ÀÛÇØ ´«±æ
°æºÏ°æÂûÃ»Àº À°»ó ±¹°¡´ëÇ¥ ³ª¸¶µð Á¶¿¤Áø(¿¹Ãµ±ºÃ») ¼±¼ö¿Í ÇÔ²² 3´ë ±âÃÊÁú¼ È®¸³À» ÁÖÁ¦·Î Ä·ÆäÀÎ ¿µ»óÀ» Á¦ÀÛÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Ä·ÆäÀÎ ¿µ»óÀº µµ¹Î ÀÎ½Ä Á¦°í¿Í °ø°¨´ë Á¶¼ºÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
³ª¸¶µð Á¶¿¤Áø ¼±¼ö´Â ¡®2025 ±¸¹Ì ¾Æ½Ã¾ÆÀ°»ó°æ±â¼±¼ö±Ç ´ëÈ¸¡¯ ³²ÀÚ 400m ¸±·¹ÀÌ¿Í ¡®µ¶ÀÏ ¶óÀÎ-·ç¸£ ÇÏ°è U´ëÈ¸¡¯ 400m ¸±·¹ÀÌ¿¡¼ ¸ðµÎ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¼ö»óÇÏ´Â µî ´ëÇÑ¹Î±¹ À°»ó ±â´ëÁÖ·Î È°¾à ÁßÀÌ´Ù.
°æºÏ°æÂûÃ»Àº ¼¼°è¹«´ë·Î ÁúÁÖÇÏ´Â Á¶¿¤Áø ¼±¼öÀÇ °Ç°ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¿Í ¡®3´ë ±âÃÊ Áú¼(±³Åë¡¤»ýÈ°¡¤¼¹Î°æÁ¦) È®¸³À» ÅëÇØ ¾ÈÀüÇÑ »çÈ¸¸¦ ÇâÇØ ÇÔ²² ´Þ¸®ÀÚ¡¯´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ °áÇÕÇÑ 45ÃÊ ºÐ·®ÀÇ ÂªÀº ¿µ»ó(¼ôÆû)À» Á¦ÀÛÇß´Ù.
°æºÏ°æÂûÃ»Àº SNS ¹× ´ëÇü Àü±¤ÆÇ µî ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ¼ÛÃâÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Á¶¿¤Áø ¼±¼ö´Â Áö³ 2016³â ¼ÛÇý±³¡¤¼ÛÁß±â ÁÖ¿¬ÀÇ µå¶ó¸¶ ¡®ÅÂ¾çÀÇ ÈÄ¿¹¡¯¿¡ ¾Æ¿ª¹è¿ì·Î µîÀåÇÑ ÀÌ·Âµµ ÀÖ´Ù.
±ØÁß¿¡¼ °¡»ó Àç³Áö¿ª ¿ì¸£Å©¿¡ ÀÇ·áºÀ»ç¸¦ ³ª°£ ÀÇ»ç ¡®Ä¡ÈÆ¡¯(»þÀÌ´Ï ¿ÂÀ¯)°ú ÇÑ Àå¸é¿¡ ³ª¿Ô´Ù. ¹ßÄ¹Ýµµ ³¡¿¡ ÀÖ´Ù°í °¡Á¤µÈ ÇØ´ç Áö¿ªÀº ¹ÌÀÎÀÌ ¸¹°í ±×¸®½º ¹®ÀÚ¿Í ·¯½Ã¾Æ¾î¸¦ ¾²´Â °ÍÀ¸·Î ¼³Á¤µÆ´Ù.
Ä¡ÈÆÀÌ ¼±¹°·Î ½Å¹ßÀ» °Ç³×ÀÚ Á¶¿¤ÁøÀº ¡°ÀÌ°Å(½Å¹ß) ¸»°í ¿°¼Ò »çÁà, ¿°¼Ò Å°¿ì°í ½Í¾î¡±¶ó°í ´äÇß´Ù. ÇØ´ç Àå¸éÀº ÀüÀïÀÇ Âü»óÀ» µå·¯³½ ´ë¸ñÀ¸·Î ²ÅÇû´Ù. Á¶¿¤ÁøÀº ÀÌÈÄ ¡®¿°¼Ò¼Ò³â¡¯ÀÌ¶ó´Â º°ÄªÀ¸·Î ºÒ¸®±âµµ Çß´Ù.
Á¶¿¤ÁøÀº ³ªÀÌÁö¸®¾ÆÀÎ ºÎÄ£°ú ÇÑ±¹ÀÎ ¸ðÄ£ »çÀÌ¿¡¼ ÅÂ¾î³µ´Ù. À°»ó ¸Ö¸®¶Ù±â ¼±¼ö Ãâ½ÅÀÎ ¾Æ¹öÁö ±ÇÀ¯·Î ÃÊµîÇÐ±³ 5ÇÐ³â ¶§ºÎÅÍ À°»óÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÛ³â 100m 10ÃÊ30À» ±â·ÏÇÏ¸ç ÇÑ±¹ °íµîºÎ ½Å±â·ÏÀ» ¼¼¿ü°í ¿ÃÇØ 4¿ù ¼ºÀÎ ¹«´ë µ¥ºßÀüÀÎ ¾Æ½Ã¾ÆÀ°»ó¼±¼ö±Ç ´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü ³²ÀÚ 100m¿¡¼ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
Á¶¿¤Áø ¼±¼ö´Â 2006³â»ýÀ¸·Î ÃÊµîÇÐ±³ 5ÇÐ³â ¶§ À°»ó¿¡ ÀÔ¹®ÇØ ÁßÇÐ±³ ½ÃÀý±îÁöÀÇ ¼ºÀåÅëÀ» µó°í ÇöÀç´Â ±¹°¡´ëÇ¥·Î È°¾àÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¶¿¤Áø ¼±¼ö´Â ¡°¿îµ¿¼±¼ö·Î¼ ±ÔÄ¢À» ÁØ¼öÇÏ´Â °ÍÀÌ °æ±â¿¡¼ ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¸¸µå´Â Ã¹°ÉÀ½ÀÌ µÇµí ÀÏ»ó¿¡¼´Â ±âÃÊ Áú¼¸¦ ÁöÅ°´Â °ÍÀÌ ¸ðµÎ°¡ ¾ÈÀüÇÑ »çÈ¸¸¦ ¸¸µå´Â Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°±âÃÊ Áú¼ È®¸³À» ÇâÇÑ ´Þ¸®±â¿¡ ÇÔ²² µ¿ÂüÇØ ÁÖ±â¸¦ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿ÀºÎ¸í °æºÏ°æÂûÃ»ÀåÀº ¡°Á¶¿¤Áø ¼±¼ö°¡ ¶¡°ú ¿Á¤À¸·Î ÇÑ°è¸¦ ±Øº¹ÇÏ°í ±¹¹Î¿¡°Ô ±â»Ý°ú °¨µ¿À» ¼±»çÇÑ °ÍÃ³·³ °æºÏ°æÂûµµ µµ¹Î ¾ÈÀüÀ» ÇâÇÑ ²÷ÀÓ¾ø´Â ¹ß°ÉÀ½À¸·Î ´õ¿í ¾ÈÀüÇÑ °æºÏÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
