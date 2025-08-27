½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¡®ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±Ý ÀÇÈ¤¡¯ ±Ç¼ºµ¿ Æ¯°Ë Ãâ¼®

ÀÔ·Â:2025-08-27 12:16
±Ç¼ºµ¿ ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿øÀÌ 27ÀÏ ¼­¿ï Á¾·Î±¸ KT±¤È­¹®ºôµù¿¡ ÀÖ´Â ¹ÎÁß±â Æ¯º°°Ë»çÆÀ »ç¹«½Ç¿¡ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î Ãâ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÅëÀÏ±³ ÂÊÀ¸·ÎºÎÅÍ ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±Ý ¼ö¼ö ÀÇÈ¤À» ¹Þ´Â ±Ç ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚµéÀÇ Áú¹®¿¡ ¡°Æ¯°ËÃø¿¡ Á¦±âÇÑ °¢Á¾ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Àú´Â °á¹éÇÏ´Ù ´ç´çÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖÇö±Ô ±âÀÚ frosted@kmib.co.kr

