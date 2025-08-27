°æ½Ç·Ã ¡¦ ¡®ÀÌÀç¸í Á¤ºÎ °³¹ß°ø¾à ³²¹ß¡¯
27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ °æ½Ç·Ã¿¡¼ ¿¸° ÀÌÀç¸í Á¤ºÎ Á¤Ä¡¡¤ºÎµ¿»ê¡¤±ÕÇü¹ßÀü¡¤¿Ü±³ ºÐ¾ß ±¹Á¤°úÁ¦ Æò°¡ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ Âü¼®ÀÚµéÀÌ ±¸È£¸¦ ¿ÜÄ¡°í ÀÖ´Ù.
°æ½Ç·ÃÀº ÀÚ½ÅµéÀÌ ÁÖÀåÇØ ¿Â Á¤Ä¡ ºÐ¾ß °³Çõ°úÁ¦µéÀÌ ±¹Á¤°úÁ¦·Î ¹Ý¿µµÈ ºñÀ²ÀÌ ³ôÁö ¾Ê´Ù¸ç Á¤Ä¡°³Çõ °úÁ¦´Â ¡®Á¤Ä¡¡¯ º¸´Ù´Â ¡®ÇàÁ¤¡¯¿¡ °¡±î¿î °ÍµéÀÌ¶ó¸ç ÇâÈÄ ±¹Á¤°úÁ¦ ÃßÁø Àü °úÁ¤À» Ã¶ÀúÈ÷ Á¡°ËÇÏ°í Ã¶È¸¡¤º¸¿ÏÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿ä±¸ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±ÇÇö±¸ ±âÀÚ stoweon@kmib.co.kr
