ÀÌÁ¦ ÄíÆÎ¿¡¼­ ¡®¿¡¡¤·ç¡¤»þ¡¯ Áß°íµµ »ê´Ù

ÄíÆÎÀÌ Áß°í ¸íÇ°À» ÆÇ¸ÅÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
27ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ÄíÆÎÀº ÀÌ´Þ ÃÊºÎÅÍ ·°¼Å¸® ¹öÆ¼ÄÃ ¼ºñ½º ¾Ë·°½º(R.LUX)¸¦ ÅëÇØ Áß°í(Pre-owned) ¸íÇ°À» ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç ¿¡¸£¸Þ½º, ·çÀÌºßÅë, »þ³Ú, ±¸Âî µî ¸íÇ° ºê·£µåÀÇ ÀÇ·ù¡¤°¡¹æ µîÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖ´Ù. ÇÇ¾ÆÁ¦, ¿À¸Þ°¡ µî ¸íÇ° ½Ã°èÀÇ Áß°í »óÇ°µµ ÆÇ¸Å ÁßÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ÄíÆÎÀº Áö³ 6¿ù ¾Ë·°½º¿Í ÆÄÆäÄ¡¸¦ ¿¬°èÇØ ¸íÇ° ÆÐ¼Ç »óÇ° ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ¾ÆÁ÷ º°µµÀÇ Ä«Å×°í¸® ¾øÀÌ ¡®Pre-Owned¡¯(Áß°í)·Î °Ë»öÇØ¾ß »óÇ°ÀÌ ³ëÃâµÈ´Ù. ·ÎÄÏÁ÷±¸ ÇüÅÂ·Î ÁÖ¹®ÇÏ¸é 4~7ÀÏ ÀÌ³»¿¡ ¹è¼ÛµÈ´Ù.
ÄíÆÎÀº 2023³â ¸» ¸íÇ° ÀÇ·ù ÇÃ·§ÆûÀÎ ÆÄÆäÄ¡¸¦ ³Ñ°Ü¹Þ¾Ò°í ¿ÃÇØºÎÅÍ´Â ¾Ë·°½º¿Í ÆÄÆäÄ¡¸¦ ¿¬°èÇØ ¸íÇ° ÆÐ¼Ç »óÇ°À» ·ÎÄÏÁ÷±¸·Î ±¹³»¿¡ ¼±º¸¿´´Ù. ÆÄÆäÄ¡°¡ Á¤Ç° ¿©ºÎ¸¦ °Ë¼öÇÑ Á¦Ç°À¸·Î ¹«·á¹è¼Û ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÏ°í º¹ÀâÇÑ °ü¼¼¿Í ºÎ°¡¼¼µµ Æ÷ÇÔµÅÀÖ¾î ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
ÄíÆÎ ÃøÀº ¡°Áß°í ¸íÇ° ÆÇ¸Å¿¡ ´ëÇØ ÆÄÆäÄ¡°¡ ¿ø·¡ Áß°í ÆÇ¸Åµµ ÇØ¿À´ø ¾÷Ã¼ÀÎ ¸¸Å ½Ã½ºÅÛ ¾ÈÁ¤È¸¦ °ÅÃÄ Â÷·Ê·Î Áß°í Á¦Ç°µµ ³ëÃâÇÏ°Ô µÆ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¹Ú¹ÎÁö ±âÀÚ pmj@kmib.co.kr
