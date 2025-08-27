½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¿ï»ê °ø¾÷ÃàÁ¦ ±â³äÇ° Á¶·Ê¾È Çà¾ÈºÎ ¡®º¸¿Ï¡¯ ±Ç°í ³»·È´Ù

ÀÔ·Â:2025-08-27 11:15
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

±â³äÇ° Á¾·ù¿Í ±Ý¾× ¹üÀ§ µî ±âÁØÀ» ¹Ì¸® ±ÔÄ¢À¸·Î Á¤ÇØ


¿ï»ê½Ã ¿¹»êÀ¸·Î ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ±â³äÇ°°ú »óÇ°±Ç µîÀ» Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ Á¶·Ê °³Á¤¾È¿¡ ´ëÇØ Á¤ºÎ°¡ º¸¿Ï Á¶Ä¡¸¦ ±Ç°íÇß´Ù.

27ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é Çà¾ÈºÎ´Â ÀÌ´Þ ÃÊ ½Ã¿¡ ¡®¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ ÃßÁø ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È °ü·Ã À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³» ¹× º¸¿Ï ±Ç°í¡¯ °ø¹®À» º¸³» ¡°³»³â Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÐ ½ÃÁ¡¿¡¼­ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ³í¶õÀÌ È®»êµÇÁö ¾Êµµ·Ï Á¶Ä¡ÇØ ´Þ¶ó¡±°í ¿äÃ»Çß´Ù.

Çà¾ÈºÎ´Â ÀÌ¾î ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øµÇ´Â ±â³äÇ° µîÀÇ Á¾·ù¿Í Áö±Þ ´ë»ó ¼±Á¤ ¹æ½Ä, ±Ý¾× ¹üÀ§ µî ±¸Ã¼ÀûÀÎ ±âÁØÀ» ¹Ì¸® ±ÔÄ¢ µîÀ¸·Î Á¤ÇØ »çÀü¿¡ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô °ø°³ÇÏ¶ó°í Á¦¾ÈÇß´Ù.

À¯»ç »ç·Ê·Î ¡®³²¾çÁÖ½Ã °ü±¤ÁøÈï Á¶·Ê¡¯´Â °ü±¤±â³äÇ° ¶Ç´Â »óÇ°±Ç °¡¾×Àº 5¸¸¿øÀ» ÃÊ°úÇÒ ¼ö ¾øµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ¡®È­¼ø±º ÃàÁ¦ ¹ßÀü ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê¡¯ÀÇ °æ¿ì ÀÔÀå·á ¹üÀ§¿¡¼­ È­¼ø»ç¶û»óÇ°±Ç µîÀ» Áö±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Çà¾ÈºÎ´Â ¶Ç ¿ï»ê½Ã°¡ ÇØ´ç Á¶·Ê¿¡ µû¶ó ±â³äÇ° µîÀ» Á¦°øÇÒ ¶© Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼Àå Á÷¸í¡¤¼º¸íÀ» Ç¥½ÃÇÏ°Å³ª ´ÜÃ¼ÀåÀÌ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇÁö ¾Êµµ·Ï À¯ÀÇÇØ´Þ¶ó°í ´çºÎÇß´Ù.

Áö¹æÀÚÄ¡¹ý Á¦184Á¶´Â ÁöÀÚÃ¼ÀÇ Á¶·Ê¡¤±ÔÄ¢ÀÌ ¹ý·É ¶Ç´Â °ø°øº¹¸®¿¡ ¹ÝÇÏ°Å³ª Àü±¹ÀûÀ¸·Î ÅëÀÏÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀÌ ½ÃÁ¤ ¶Ç´Â º¯°æÀ» ±Ç°íÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡µû¶ó ¿ï»ê½Ã´Â Çà¾ÈºÎ ±Ç°í¿¡ µû¶ó °ø¾÷ÃàÁ¦¿¡¼­ Á¦°øµÇ´Â ±â³äÇ°°ú È«º¸¹°Ç° ÇöÈ²À» Àü¼ö Á¶»çÇÏ°í, ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö±Þ±âÁØÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Á¾ÇÕ°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇØ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¾È³»ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

¹Î¼± 8±â¿¡ ºÎÈ°ÇÑ ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ±â³äÇ°°ú »óÇ°±Ç µîÀ» ½Ã ¿¹»êÀ¸·Î Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ Á¶·Ê °³Á¤¾ÈÀº Áö³­ 7ÀÏ °øÆ÷µÆ´Ù.

¾Õ¼­ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼Õ±ÙÈ£ ½ÃÀÇ¿øÀº ÀÌ Á¶·Ê¿¡ ´ëÇØ ¡°Áö¹æ¼±°Å°¡ 1³âµµ ³²Áö ¾ÊÀº ½ÃÁ¡¿¡¼­ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀåÀÇ ±âºÎÇàÀ§¸¦ Á¤´çÈ­ÇÏ±â À§ÇÑ ²Ä¼ö¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°´ÙÀ½ ´Þ Áß¼ø±îÁö È«º¸ ºÎ½ºº° Áö±ÞµÇ´Â ¹°Ç°À» È®Á¤ÇØ °ø°³ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ¿ÃÇØ ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦´Â 10¿ù 16~19ÀÏ±îÁö ³ªÈê°£ ¿ï»ê Àü¿ª¿¡¼­ °³ÃÖµÈ´Ù.

¿ï»ê=Á¶¿øÀÏ ±âÀÚ wcho@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
°ñÇÁÃ¤, °ÅºÏ¼±, ¸¶°¡¸ðÀÚ¡¦ì° ´ëÅë·ÉÀÌ ÁØºñÇÑ ¼±¹°µé
³¢´Ï ¶§¿ì·¯ µé¾î°£ »§Áý¡¦ ¼Ò¹æ°üÀÌ ¿ïÄÀÇÑ ±î´ß [¾Æ»ì¼¼]
½ÃÁß ÆÇ¸Å ¾×»ó ÀüÀÚ´ã¹è 1±º ¹ß¾Ï¹°Áú ¡®¸ð¶ô¸ð¶ô¡¯
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶