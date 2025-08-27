¿ï»ê °ø¾÷ÃàÁ¦ ±â³äÇ° Á¶·Ê¾È Çà¾ÈºÎ ¡®º¸¿Ï¡¯ ±Ç°í ³»·È´Ù
±â³äÇ° Á¾·ù¿Í ±Ý¾× ¹üÀ§ µî ±âÁØÀ» ¹Ì¸® ±ÔÄ¢À¸·Î Á¤ÇØ
¿ï»ê½Ã ¿¹»êÀ¸·Î ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ±â³äÇ°°ú »óÇ°±Ç µîÀ» Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ Á¶·Ê °³Á¤¾È¿¡ ´ëÇØ Á¤ºÎ°¡ º¸¿Ï Á¶Ä¡¸¦ ±Ç°íÇß´Ù.
27ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é Çà¾ÈºÎ´Â ÀÌ´Þ ÃÊ ½Ã¿¡ ¡®¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ ÃßÁø ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È °ü·Ã À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³» ¹× º¸¿Ï ±Ç°í¡¯ °ø¹®À» º¸³» ¡°³»³â Áö¹æ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÐ ½ÃÁ¡¿¡¼ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ³í¶õÀÌ È®»êµÇÁö ¾Êµµ·Ï Á¶Ä¡ÇØ ´Þ¶ó¡±°í ¿äÃ»Çß´Ù.
Çà¾ÈºÎ´Â ÀÌ¾î ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øµÇ´Â ±â³äÇ° µîÀÇ Á¾·ù¿Í Áö±Þ ´ë»ó ¼±Á¤ ¹æ½Ä, ±Ý¾× ¹üÀ§ µî ±¸Ã¼ÀûÀÎ ±âÁØÀ» ¹Ì¸® ±ÔÄ¢ µîÀ¸·Î Á¤ÇØ »çÀü¿¡ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô °ø°³ÇÏ¶ó°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
À¯»ç »ç·Ê·Î ¡®³²¾çÁÖ½Ã °ü±¤ÁøÈï Á¶·Ê¡¯´Â °ü±¤±â³äÇ° ¶Ç´Â »óÇ°±Ç °¡¾×Àº 5¸¸¿øÀ» ÃÊ°úÇÒ ¼ö ¾øµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ¡®È¼ø±º ÃàÁ¦ ¹ßÀü ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê¡¯ÀÇ °æ¿ì ÀÔÀå·á ¹üÀ§¿¡¼ È¼ø»ç¶û»óÇ°±Ç µîÀ» Áö±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¸í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Çà¾ÈºÎ´Â ¶Ç ¿ï»ê½Ã°¡ ÇØ´ç Á¶·Ê¿¡ µû¶ó ±â³äÇ° µîÀ» Á¦°øÇÒ ¶© Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼Àå Á÷¸í¡¤¼º¸íÀ» Ç¥½ÃÇÏ°Å³ª ´ÜÃ¼ÀåÀÌ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇÁö ¾Êµµ·Ï À¯ÀÇÇØ´Þ¶ó°í ´çºÎÇß´Ù.
Áö¹æÀÚÄ¡¹ý Á¦184Á¶´Â ÁöÀÚÃ¼ÀÇ Á¶·Ê¡¤±ÔÄ¢ÀÌ ¹ý·É ¶Ç´Â °ø°øº¹¸®¿¡ ¹ÝÇÏ°Å³ª Àü±¹ÀûÀ¸·Î ÅëÀÏÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀÌ ½ÃÁ¤ ¶Ç´Â º¯°æÀ» ±Ç°íÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡µû¶ó ¿ï»ê½Ã´Â Çà¾ÈºÎ ±Ç°í¿¡ µû¶ó °ø¾÷ÃàÁ¦¿¡¼ Á¦°øµÇ´Â ±â³äÇ°°ú È«º¸¹°Ç° ÇöÈ²À» Àü¼ö Á¶»çÇÏ°í, ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Áö±Þ±âÁØÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Á¾ÇÕ°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇØ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¾È³»ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¹Î¼± 8±â¿¡ ºÎÈ°ÇÑ ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚ¿¡°Ô ±â³äÇ°°ú »óÇ°±Ç µîÀ» ½Ã ¿¹»êÀ¸·Î Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦ Á¶·Ê °³Á¤¾ÈÀº Áö³ 7ÀÏ °øÆ÷µÆ´Ù.
¾Õ¼ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼Õ±ÙÈ£ ½ÃÀÇ¿øÀº ÀÌ Á¶·Ê¿¡ ´ëÇØ ¡°Áö¹æ¼±°Å°¡ 1³âµµ ³²Áö ¾ÊÀº ½ÃÁ¡¿¡¼ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀåÀÇ ±âºÎÇàÀ§¸¦ Á¤´çÈÇÏ±â À§ÇÑ ²Ä¼ö¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
¿ï»ê½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°´ÙÀ½ ´Þ Áß¼ø±îÁö È«º¸ ºÎ½ºº° Áö±ÞµÇ´Â ¹°Ç°À» È®Á¤ÇØ °ø°³ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿ÃÇØ ¿ï»ê°ø¾÷ÃàÁ¦´Â 10¿ù 16~19ÀÏ±îÁö ³ªÈê°£ ¿ï»ê Àü¿ª¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
¿ï»ê=Á¶¿øÀÏ ±âÀÚ wcho@kmib.co.kr
