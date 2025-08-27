[¿Û] ¿Ö ÆÄÁÖ¿¡´Â ¸Æµµ³¯µå°¡ ¾øÀ»±î? (¿µ»ó)

ÀÌ ¿µ»óÀ» º¸¶ó. °æ±âµµ¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ÆÄÁÖ¿¡¸¸ ¸Æµµ³¯µå°¡ ¾ø°í, ±× ÀÌÀ¯°¡ ºÏÇÑÀÌ¶û °¡±õ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â ³»¿ë. ½ÇÁ¦ ÆÄÁÖ ÀÎ±¸ ¼ö´Â ¹«·Á 50¸¸¸íÀÌ ³Ñ°í, ¸éÀûµµ °æ±âµµ¿¡¼ 6¹øÂ°·Î ³ÐÀºµ¥µµ ¸Æµµ³¯µå ¸ÅÀåÀÌ ¾ø´Â °Ô Á» ÀÇ¾ÆÇÏ±ä ÇÏ´Ù. ÀÌ¹Ì ¿Â¶óÀÎ »ó¿¡¼´Â ÆÄÁÖ ¸Æµµ³¯µå ÀÔÁ¡À» ¿°¿øÇÏ´Â °Ô½Ã¹°ÀÌ ¸¹°í, ³ª¹«À§Å°¿£ ÆÄÁÖ ¸Æµµ³¯µå °ü·Ã º°µµ·Î Á¤¸®µÈ ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖÀ» Á¤µµ. À¯Æ©ºê ´ñ±Û·Î ¡°¿Ö ÆÄÁÖ¿¡´Â ¸Æµµ³¯µå°¡ ¾ø´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù¡±´Â ÀÇ·Ú°¡ µé¾î¿Í ÃëÀçÇß´Ù.
½ÅÀçÈñ ±âÀÚ jshin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö