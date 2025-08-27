½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

[¿Û] ¿Ö ÆÄÁÖ¿¡´Â ¸Æµµ³¯µå°¡ ¾øÀ»±î? (¿µ»ó)

ÀÔ·Â:2025-08-27 11:09
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ÀÌ ¿µ»óÀ» º¸¶ó. °æ±âµµ¿¡¼­ À¯ÀÏÇÏ°Ô ÆÄÁÖ¿¡¸¸ ¸Æµµ³¯µå°¡ ¾ø°í, ±× ÀÌÀ¯°¡ ºÏÇÑÀÌ¶û °¡±õ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â ³»¿ë. ½ÇÁ¦ ÆÄÁÖ ÀÎ±¸ ¼ö´Â ¹«·Á 50¸¸¸íÀÌ ³Ñ°í, ¸éÀûµµ °æ±âµµ¿¡¼­ 6¹øÂ°·Î ³ÐÀºµ¥µµ ¸Æµµ³¯µå ¸ÅÀåÀÌ ¾ø´Â °Ô Á» ÀÇ¾ÆÇÏ±ä ÇÏ´Ù. ÀÌ¹Ì ¿Â¶óÀÎ »ó¿¡¼­´Â ÆÄÁÖ ¸Æµµ³¯µå ÀÔÁ¡À» ¿°¿øÇÏ´Â °Ô½Ã¹°ÀÌ ¸¹°í, ³ª¹«À§Å°¿£ ÆÄÁÖ ¸Æµµ³¯µå °ü·Ã º°µµ·Î Á¤¸®µÈ ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Í ÀÖÀ» Á¤µµ. À¯Æ©ºê ´ñ±Û·Î ¡°¿Ö ÆÄÁÖ¿¡´Â ¸Æµµ³¯µå°¡ ¾ø´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù¡±´Â ÀÇ·Ú°¡ µé¾î¿Í ÃëÀçÇß´Ù.


¡ã ¿µ»óÀ¸·Î º¸±â!

´º½º ¼ÒºñÀÚ¸¦ ³Ñ¾î Á¦ÀÛÀÚ·Î
ÀÇ·ÚÇÏ¼¼¿ä ÃëÀçÇÕ´Ï´Ù
À¯Æ©ºê¿¡¼­ ¡®ÃëÀç´ëÇà¼Ò ¿Û¡¯À» °Ë»öÇÏ¼¼¿ä


½ÅÀçÈñ ±âÀÚ jshin@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
ÇÁ¶û½º ±âÂ÷¼­ ¡°³ª¿Ë¡± ¿ïÀ½¿¡ 17¸¸¿ø °úÅÂ·á ºÎ°ú
°ñÇÁÃ¤, °ÅºÏ¼±, ¸¶°¡¸ðÀÚ¡¦ì° ´ëÅë·ÉÀÌ ÁØºñÇÑ ¼±¹°µé
ÀúÃâ»ý ÇÑ±¹, ¼¼½ÖµÕÀÌ ÀÌ»ó Ãâ»êÀ²Àº ¼¼°è 1À§
º»°Ý °³ºÀ Àü¿¡¡¦¡®ÄÉµ¥Çå¡¯ Æ¯º° »ó¿µÀ¸·Î ¡®280¾ï¿ø ¼öÀÍ¡¯
°ø½Ã»ý, 4³â ¸¸¿¡ ¹ÝÅä¸·¡¦ÀÎ±â ¶³¾îÁø ÀÌÀ¯´Â ¡®ÀÌ°Í¡¯
´õ ¶ß°Å¿öÁø ¹Ù´Ù Å¿¿¡¡¦ ±¤¾î¡¤¿ì·°, ´õ ºñ½ÎÁø´Ù
BTS Á¤±¹¡¤Àç·Â°¡ ³ë¸° Áß±¹ÀÎ ÇØÅ· ÃÑÃ¥ ±¸¼Ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶