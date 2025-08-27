ÀüÇÑ±æ ¡°³» µÚ¿¡ ëÅ¡¤±è°ÇÈñ ÀÖ¾î¡¦±è¹®¼ö, »ç°úÇÏ°í Á¤°è ÀºÅðÇÏ¶ó¡±
Àü ÇÑ±¹»ç °»ç ÀüÇÑ±æ¾¾°¡ ±¹¹ÎÀÇÈû ½ÅÀÓ ´ç´ëÇ¥·Î Àåµ¿Çõ ÈÄº¸°¡ ¼±ÃâµÇÀÚ, Å»¶ôÇÑ ±è¹®¼ö ÈÄº¸¸¦ ÇâÇØ ¡°ÀüÇÑ±æÀ» ¹ö¸®´Â °Ç °ð À±¼®¿À» ¹ö¸®´Â °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç Á¤°è ÀºÅð¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.
Àü¾¾´Â 26ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î ¡®ÀüÇÑ±æ ´º½º¡¯¿¡¼ Àü´ç´ëÈ¸ °á¼± ÅõÇ¥ °á°ú¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î Áß°èÇß´Ù. Àå ÈÄº¸´Â ÃÑ 22¸¸302Ç¥¸¦ ¾ò¾î ±è ÈÄº¸(21¸¸7935Ç¥)¸¦ 2367Ç¥ Â÷·Î Á¦Ä¡°í ´ç ´ëÇ¥·Î ´ç¼±µÆ´Ù.
Àü¾¾´Â ÆÐ¹èÇÑ ±è¹®¼ö ÈÄº¸¿¡ ´ëÇØ ¡°³Ê¹« ¿ìÀ¯ºÎ´ÜÇÏ°í ´«Ä¡¸¦ º¸´Â ±âÈ¸ÁÖÀÇÀûÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°Ã³À½ ´ç´ëÇ¥¿¡ Ãâ¸¶ÇÒ ¶§ ÁöÁöÀ² 40%´ë°¡ ³ª¿À´Ï ±×´ë·Î µÇ´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò³ª º¸´Ù. ±×·¡¼ ÇÑµ¿ÈÆµµ °°ÀÌ °¥ ¼ö ÀÖ°í ÀÌÁØ¼®µµ °°ÀÌ °¥ ¼ö ÀÖ´Ù°í Á¦½ÃÇß´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¡°ÇöÀç ¿©·ÐÀ» ÁÖµµÇÏ´Â °Ç ·¹°Å½Ã ¹Ìµð¾î°¡ ¾Æ´Ñ À¯Æ©ºêÀÎµ¥, À¯Æ©¹öµéÀ» ¹«½ÃÇß´Ù¡±¸é¼ ¡°±è¹®¼ö, Àåµ¿Çõ ÈÄº¸¸¦ º¸¼ö ¿ìÆÄ À¯Æ©¹ö Åä·ÐÈ¸¿¡ ÃÊÃ»Çß´Âµ¥ ¾ð·ÐÀÌ ¡®ÀüÇÑ±æ ¸éÁ¢ º¸·¯ °¡´À³Ä¡¯°í ÇÏ´Ï Àå ÈÄº¸´Â ¾à¼Ó´ë·Î ³ª¿À°í ±è ÈÄº¸´Â Ãë¼ÒÇß´Ù. ½Ç¸Á½º·¯¿ü´Ù. À¯Æ©¹öµéÀ» ¹«½ÃÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.
±×·¯¸é¼ ±è ÈÄº¸¸¦ ÇâÇØ ¡°ÇÑµ¿ÈÆÀ» Ç°°í ÀüÇÑ±æÀ» ¹ö¸°´Ù°í ÇÑ °Ç ³ª¿¡°Ô »ç°úÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÀüÇÑ±æ µÚ¿¡´Â À±¼®¿¡¤±è°ÇÈñ°¡ ÀÖ´Ù. ÀüÇÑ±æÀ» ¹ö¸®´Â °Ç °ð À±¼®¿À» ¹ö¸®´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÀÌ¾î ¡°±è¹®¼ö ÈÄº¸´Â Á¤°è ÀºÅðÇÏ¶ó. ´ë¼± ÆÐ¹èÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Á®¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´ç¿øµéÀÇ ½ÉÆÇÀ» ¹ÞÀº °ÍÀÌ´Ï Á¤°è ÀºÅðÇÏ°í ³ëÈÄ¸¦ Æí¾ÈÇÏ°Ô º¸³»¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Àü¾¾´Â Àü³¯ ÇÑ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãÀÌ ¿¸®´Â ¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏÀ¸·Î Ãâ±¹Çß´Ù. ±×´Â ÀÎÃµ°øÇ×¿¡¼ ¹Ì¸® ÃÔ¿µÇÑ ¿µ»óÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ¡°¹Ì±¹¿¡¼ À± Àü ´ëÅë·É¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ±Ç À¯¸°, ³»¶õ Æ¯°ËÀÇ ºÎ´çÇÔ, ¾ð·Ð Åº¾Ð µîÀÇ ¹®Á¦¸¦ ±¹Á¦»çÈ¸¿¡ ¾Ë¸®°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±¸Á¤ÇÏ ±âÀÚ goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç