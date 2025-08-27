¹è¿ì ±è±Ô¸® ¼ö¹¬ÀÛÇ° Æ¯º°Àü¡¦Àü³²¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ ¼º°ø Ã¹¹ß
±è±Ô¸®, ¼ö¹¬ ÀÛÇ° 40Á¡ Àü½Ã ¡®±è±Ô¸®ÀÇ ¹¬»ó¡¯ ÁÖÁ¦
¸íÃ¢È¯ ¡°¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ Áö¿ª ÀÛ°¡ ¼ºÀå ÇÙ½É ¿ªÇÒ¡± °Á¶
Àü³²µµ°¡ 10¿ù 11ÀÏ±îÁö µµÃ» °¶·¯¸®¿¡¼ ¡®2025 Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹¡¯ È«º¸´ë»ç ±è±Ô¸® ¹è¿ìÀÇ ¡®¼ö¹¬ ÀÛÇ° Æ¯º°Àü¡¯À» °³ÃÖÇÑ´Ù.
27ÀÏ Àü³²µµ¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿¸° 26ÀÏ ¿¸° ¿ÀÇÂÇà»ç¿¡´Â ¸íÃ¢È¯ Àü³²µµ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç, À±¸íÈñ Àü³²µµÀÇ¿ø, À±Àç°© Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ ÃÑ°¨µ¶, ±èÀº¿µ Àü³²¹®ÈÀç´Ü ´ëÇ¥ÀÌ»ç µî 100¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù. Çà»ç¿¡¼´Â ±è±Ô¸® ÀÛ°¡ÀÇ ÀÛÇ° ¼³¸íÈ¸¿Í »çÀÎÈ¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
¿µÈ¹è¿ìÀÌÀÚ È°¡·Î È°µ¿ ÁßÀÎ ±è±Ô¸® ÀÛ°¡ÀÇ ÀÌ¹ø Àü½ÃÈ¸´Â 30ÀÏºÎÅÍ µÎ ´Þ°£ ¿¸®´Â '2025 Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹'ÀÇ ¼º°ø °³ÃÖ¸¦ À§ÇÑ Ã¹ ¹øÂ° ¼ö¹¬ Æ¯º°ÀüÀ¸·Î ¸¶·ÃµÆ´Ù.
Àü½Ã ÁÖÁ¦´Â ¡®±è±Ô¸®ÀÇ ¹¬»ó¡¯ÀÌ¸ç, 2008³â ¹Ì¼ú°è¿¡ ÀÔ¹®ÇÑ ÀÌÈÄ ÀÛ¾÷ÇØ¿Â ´Ù¾çÇÑ ¼ö¹¬ ÀÛÇ°µéÀÌ Àü½ÃµÈ´Ù. Àü½ÃÈ¸´Â 3°³ÀÇ ÁÖÁ¦°üÀ¸·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. ÃÑ 40Á¡ÀÇ ÀÛÇ°ÀÌ ¼Ò°³µÈ´Ù. Äµ¹ö½º¿Í ÇÑÁö¿¡ Ç¥ÇöµÈ ¼ö¹¬ ´ãÃ¤È µîÀ» ÅëÇØ ÀÛ°¡ÀÇ ¿¹¼ú Ã¶ÇÐÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÇÁ´× Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇÑ ±è±Ô¸® ÀÛ°¡´Â ¡°Àü½Ã ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ¼ö¹¬ÀÇ ±íÀº Á¤¼¿Í »ý¸íÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» µÇ»õ°Üº¸±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°Æ¯º°ÀüÀÌ Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ÀÇ ¼º°ø °³ÃÖ¿¡ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ µµ¿òÀÌ µÇ±æ Áø½ÉÀ¸·Î ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¸íÃ¢È¯ Àü³²µµ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç´Â ¡°±è±Ô¸® ÀÛ°¡ Æ¯º°ÀüÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 2025 Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹°¡ ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ´Â ºñ¿£³¯·¹·Î °Åµì³ª±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿ÃÇØ·Î 4È¸Â°¸¦ ¸ÂÀº ¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹°¡ ³²µµ ¼ö¹¬ÀÇ Á¤Ã¼¼ºÀ» ÀÎ½ÄÇÏ°í ÄÉÀÌ(K)-¼ö¹¬ÀÇ ¹ßÆÇÀ» È®º¸ÇÏ´Â ÇÑÆí, Áö¿ª ÀÛ°¡°¡ ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â ÇÙ½É ¿ªÇÒÀ» ÇÏµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
2025 Àü³²±¹Á¦¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹´Â 30ÀÏºÎÅÍ 10¿ù31ÀÏ±îÁö ÇØ³²±Ç(°í»êÀ±¼±µµ¹Ú¹°°ü¡¤¶¥³¡¼ø·Ê¹®ÇÐ°ü), Áøµµ±Ç(¼ÒÀü¹Ì¼ú°ü¡¤³²µµÀüÅë¹Ì¼ú°ü), ¸ñÆ÷±Ç(¹®È¿¹¼úÈ¸°ü¡¤½Ç³»Ã¼À°°ü) µî 6°³ Àü½Ã°ü¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
Àü³²µµ´Â ¼ö¹¬ºñ¿£³¯·¹ ¿Ü¿¡µµ 10¿ù ³²µµ±¹Á¦¹Ì½Ä»ê¾÷¹Ú¶÷È¸¿Í ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
2025 ³²µµ±¹Á¦¹Ì½Ä»ê¾÷¹Ú¶÷È¸´Â 10¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö ¸ñÆ÷¹®È¿¹¼úÈ¸°ü ÀÏ¿ø¿¡¼ ¿¸°´Ù. ³²µµ ¹Ì½ÄÀÇ °¡Ä¡¿Í »ê¾÷Àû °¡´É¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ±¹³» ÃÖÃÊ ¹Ì½Ä Å×¸¶ ±¹Á¦Çà»ç·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °ø½Ä ´©¸®Áý¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
2025 ±¹Á¦³ó¾÷¹Ú¶÷È¸´Â 10¿ù 23ÀÏºÎÅÍ 29ÀÏ±îÁö Àü³²µµ³ó¾÷±â¼ú¿ø ÀÏ¿ø¿¡¼ ¿¸°´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç