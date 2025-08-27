½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¡°½Ã¹Î °çÀ¸·Î Á÷Á¢ Ã£¾Æ°£´Ù¡± ÆÄÁÖ½Ã ÀÌµ¿½ÃÀå½Ç °³ÃÖ

ÀÔ·Â:2025-08-27 10:48
±è°æÀÏ ½ÃÀå ¡°½Ã¹Î ÀÇ°ß ÇÏ³ªÇÏ³ª°¡ ½ÃÁ¤ ¹æÇâ¡±


°æ±â ÆÄÁÖ½Ã°¡ ½Ã¹Î°ú ÇöÀå¿¡¼­ Á÷Á¢ ¼ÒÅëÇÏ´Â ¡®ÀÌµ¿½ÃÀå½Ç¡¯À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ¸ç »ýÈ° ¹ÐÂøÇü ¹Î¿ø ÇØ°á¿¡ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù.

±è°æÀÏ ÆÄÁÖ½ÃÀåÀº Áö³­ 26ÀÏ ±ÝÃÌ2µ¿ »õ²É¸¶À» 1´ÜÁö ÁÖ¹Î°øµ¿½Ã¼³¿¡¼­ Á¦162È¸ »õ²É¸¶À» ÀÌµ¿½ÃÀå½ÇÀ» ¿­°í ÁÖ¹Î 30¿©¸í°ú ¸¸³ª ÇöÀå ¼ÒÅë ÇàÁ¤À» ÀÌ¾î°¬´Ù.

ÀÌ¹ø ÀÌµ¿½ÃÀå½Ç¿¡¼­´Â ±×´Ã¸· ¼³Ä¡, ¾î¸°ÀÌ°ø¿ø ¿îµ¿±â±¸ È®Ãæ, °ø¿ø ³» ¾ß°£ ¼øÂû °­È­, Æø¼³ ½Ã Á¦¼³±â ´ë¿© µî ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÀÏ»ó°ú Á÷°áµÈ °ÇÀÇ»çÇ×ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.

½Ã´Â ÀÏºÎ ¹Î¿øÀº ÀÌ¹Ì »çÀü ÇØ°áÀ» ¿Ï·áÇß´Ù°í ¹àÈ÷¸ç Áï½Ã ´ëÀÀ ¼º°ú¸¦ °­Á¶Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÁÖ¹Î ¿äÃ»¿¡ µû¶ó »õ²É¸¶À» ÁÖ»ó°¡ ¾Õ°ú ¾î¸°ÀÌ°ø¿ø ÀÎ±Ù¿¡ ±×´Ã¸·ÀÌ ¼³Ä¡µÆ°í, ¿îµ¿±â±¸´Â ¿¬³» Ãß°¡ ¼³Ä¡µÈ´Ù. °ø¿ø ¼øÂû ¿ª½Ã ÀÚÀ²¹æ¹ü´ë°¡ ÇÏ·ç 2È¸ ½Ç½Ã ÁßÀÌ¸ç Á¦¼³±âµµ Áö¿øÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.

ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ´ÜÁö ¿Ü°û °¡·Î¼ö ÀüÁöÀÛ¾÷, º¸µµºí·Ï Á¤ºñ, ¾È½É ºÒºû ¼³Ä¡, ³ëÈÄ ½Â°­±â ±³Ã¼ Áö¿ø±âÁØ ¿ÏÈ­ µî Àå±â °ËÅä °úÁ¦°¡ Á¦¾ÈµÆ´Ù. Æ¯È÷ º¸µµºí·Ï Á¤ºñ´Â ¿¹»ê 10¾ï¿ø ÀÌ»óÀÌ ¼Ò¿äµÅ ´Ü°èÀû ÃßÁøÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¼³¸íÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

±è ½ÃÀåÀº ¡°½Ã¹ÎÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ °ð ½ÃÁ¤ÀÇ ¹æÇâ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áï½Ã ÇØ°á °¡´ÉÇÑ »ç¾ÈÀº ½Å¼ÓÈ÷ Ã³¸®ÇÏ°í, ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °úÁ¦µµ ³¡±îÁö °ËÅäÇØ ½ÇÇöÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö¸¦ ºñ·ÔÇØ ½Ã¹ÎÀÇ »îÅÍ·Î Á÷Á¢ Ã£¾Æ°¡´Â ÀÌµ¿½ÃÀå½ÇÀ» ÅëÇØ ÇöÀå¿¡¼­ ´äÀ» Ã£´Â ÇàÁ¤À» ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÆÄÁÖ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ

