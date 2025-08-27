¾ç¾çÀÇ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼º¸³Àº °¡´ÉÇÒ±î
±èÇü¹Î ¹ý·ü»ç¹«¼Ò ¹ÎÇÏ ´ëÇ¥º¯È£»ç
ÇÑ¶§ ¡®¼ÇÎ ¼ºÁö, ¾ç¸®´Ü ±æ¡¯·Î ÀÎ±â¸¦ ²ø¸ç ¿©¸§ ÈÞ°¡Áö·Î °¢±¤¹Þ´ø ¾ç¾çÀÌ ÃÖ±Ù ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡ ÆÛÁö°í ÀÖ´Â ¡®¾ç¾ç¿¡¼ ¿©´ë»ýÀÌ ÈæÀÎ ³²¼º¿¡°Ô ¼ºÆøÇà ´çÇß´Ù, ¾ç¾çÀº ¹®¶õÇÑ °÷ÀÌ´Ù¡¯¿Í °°Àº ÇãÀ§ »ç½Ç°ú ¾Ç¼º ·ç¸Ó·Î ¸ö»ìÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ ´ëÇ¥Àû ¿©¸§ ÈÞ°¡ÁöÀÎ ÇØ¿î´ëÀÇ ±¸Ã»ÀåÀÌ ¡®¾ç¾çÀº ¼ÇÎÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ºÒÀå³ÇÏ·¯ °¡´Â °÷ÀÌ´Ù, ¾ç¾ç¿¡ ´Ù³à¿Â ¿©ÀÚ´Â ¸¸³ªÁö ¸¶¶ó¡¯°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ³í¶õÀÌ È®»êµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¾ç¾ç±ºÀº ÇãÀ§ »ç½Ç°ú ¾Ç¼º ·ç¸Ó À¯Æ÷ÀÚµéÀ» ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¹× ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇ·Î Çü»ç °í¹ßÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû°í, Áö¿ª »óÀÎµéµµ ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç °÷°÷¿¡ Çö¼ö¸·À» ³»°É°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
»ç¶÷À» ºñ¹æÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î Á¤º¸Åë½Å¸Á¿¡ °ÅÁþÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÑ °æ¿ì¿¡´Â 7³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â 5Ãµ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý µîÀ¸·Î Ã³¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ÀÌÀÍÀ» À§ÇÏ°Å³ª ´Ù¸¥ »ç¶÷¿¡°Ô ¼ÕÇØ¸¦ °¡ÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇãÀ§»ç½ÇÀ» ÆÛ³ª¸¥ »ç¶÷µµ 3³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â 3Ãµ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý µîÀ¸·Î Ã³¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
´Ù¸¸ °Ô½Ã¹°À» ±×´ë·Î º¹»çÇÏ¿© ´Ù¸¥ °Ô½ÃÆÇÀÌ³ª SNS µî¿¡ °Ô½ÃÇÏ´Â ¡®ÆÛ³ª¸£±â¡¯¿Í °Ô½Ã¹°¿¡ ´ëÇÑ ¸µÅ©¸¦ °É¾î Á¢±ÙÀ» À¯µµÇÏ´Â ¡®¸µÅ© ¼³Á¤¡¯Àº ±¸º°µÈ´Ù.
½Ç¹«ÀûÀ¸·Î ¡®ÆÛ³ª¸£±â¡¯´Â ÇãÀ§»ç½Ç °Ô½Ã¹°À» Àû½Ã, Áï ÇãÀ§»ç½ÇÀ» µå·¯³»´Â ÇàÀ§¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù°í º¸¾Æ Ã³¹úÇÏÁö¸¸, ¡®¸µÅ©¼³Á¤¡¯Àº °Ô½Ã¹°ÀÇ À§Ä¡³ª °æ·Î¸¦ ³ªÅ¸³½ °Í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù°í º¸¾Æ Ã³¹úÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÇÑÆí ¸í¿¹ÈÑ¼Õ »ó´ãÀ» ÇÏ´Ùº¸¸é ÇãÀ§»ç½ÇÀ» ¿Ã¸®¸é Ã³¹ú¹Þ°í, ÁøÂ¥»ç½ÇÀ» ¿Ã¸®¸é Ã³¹ú¹ÞÁö ¾Ê´Â´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ºÐµéÀÌ ¸¹Àºµ¥, ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ³»¿ëÀÌ »ç½ÇÀÌ¶ó ÇÏ´õ¶óµµ 3³â ÀÌÇÏ Â¡¿ª ¶Ç´Â 3Ãµ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±ÝÀ¸·Î Ã³¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù ¼îÆ®Æ®·¢ ±¹°¡´ëÇ¥ ±èµ¿¼º ¼±¼öÀÇ Àü ºÎÀÎ A¾¾°¡ ±èµ¿¼º ¼±¼öÀÇ ¾çÀ°ºñ ¹ÌÁö±Þ »ç½ÇÀ» ¿Â¶óÀÎ°ú ¾ð·Ð¿¡ °ø°³ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ ±èµ¿¼º ¼±¼ö°¡ A¾¾¸¦ ÇãÀ§»ç½Ç Àû½Ã ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀ¸·Î °í¼ÒÇß´Âµ¥, °æÂûÀº A¾¾ÀÇ ÁÖÀåÀÌ »ç½ÇÀÌ¶ó°í ÆÇ´ÜÇÏ°í A¾¾¸¦ Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý»ó ¡®»ç½ÇÀû½Ã¡¯ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÏ¿´´Ù.
¾ç¾ç±ºÀÇ Áö¿ª ÀÌ¹ÌÁö¿Í °æÁ¦¸¦ »ì¸®±â À§ÇÑ °°æ ´ëÀÀÀº ÀÌÇØµÇ³ª, ÇãÀ§ »ç½Ç°ú ¾Ç¼º·ç¸Ó À¯Æ÷ÀÚµéÀ» ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀ¸·Î Çü»ç °í¹ßÇÏ°Ú´Ù´Â ºÎºÐÀº ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²´Â´Ù.
ÇãÀ§»ç½Ç Àû½Ã ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË´Â ¡®»ç¶÷¡¯À» ºñ¹æÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇãÀ§»ç½ÇÀ» À¯Æ÷ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ¼º¸³ÇÏ¹Ç·Î, ¾ç¾ç°ú °°Àº ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼¡¯´Â ¡®»ç¶÷¡¯¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾Ê¾Æ ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË°¡ ¼º¸³ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
´ë¹ý¿øµµ ¡®Àü³² °íÈï±º ¸í¿¹ÈÑ¼Õ »ç°Ç¡¯¿¡¼ ¡®Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼´Â ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÁË³ª ¸ð¿åÁËÀÇ ÇÇÇØÀÚ°¡ µÉ ¼ö ¾ø´Ù¡¯°í È®ÀÎÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¾ç¾ç±ºÀÌ ÀûÈ®ÇÑ ¹ýÀû ´ëÀÀÀ¸·Î Àß¸øµÈ »ç½ÇÀ» ¹Ù·ÎÀâ°í, ºê·£µå ¸®Æ÷Áö¼Å´×°ú ¹®È ÇàÁ¤ ÀÎÇÁ¶ó ±¸ÃàÀ» ÅëÇØ ¡®¾ÈÀüÇÏ°í ±ú²ýÇÑ ÇÑ±¹ÀÇ ´Ï½º¡¯°¡ µÇ±â¸¦ ÀÀ¿øÇÑ´Ù.
¿Â¶óÀÎ»ó¿¡ ÆÛÁø ÇãÀ§»ç½Ç ¶§¹®¿¡ »ç¶÷ÀÌ Á×±âµµ ÇÏ°í Áö¿ª°æÁ¦°¡ ½É°¢ÇÑ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ±âµµ ÇÑ´Ù. ÇÑ ¹ø ÈÑ¼ÕµÈ ¸í¿¹¿Í ÀÌ¹ÌÁö´Â ±× Æ¯¼º»ó ½±°Ô È¸º¹µÇ±â ¾î·Æ´Ù.
¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ÇÙ½É ±âº»±ÇÀÎ Ç¥ÇöÀÇ ÀÚÀ¯¸¦ ÃÖ´ëÇÑ º¸ÀåÇÏ¸é¼µµ, Çø¿À¿Í ºÐ³ë¸¦ ¾ÇÀÇÀûÀ¸·Î Ç¥ÃâÇÏ´Â ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇàÀ§¸¦ ¿¹¹æÇÏ±â À§ÇÑ »çÈ¸Àû °ü½É°ú ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¶§ÀÌ´Ù.
*외부 필자의 기고 및 칼럼은 국민일보의 편집 방향과 일치하지 않을 수 있습니다.
