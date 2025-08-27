À¯µ¶ ÇÑ±¹¼¸¸ ÇÒÀÎ ¾øÀÌ Àß ³ª°¡´Â Å×½½¶ó¡¦ ³»Ä£±è¿¡ »çÀÌ¹öÆ®·° Ãâ½Ã
Àü ¼¼°è Àü±âÂ÷ ½ÃÀå¿¡¼ Å×½½¶óÀÇ ºÎÁøÀÌ ±æ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. °¡°Ý ÇÒÀÎÀ» ºñ·ÔÇÑ ÆÇ¸Å ÃËÁø Á¤Ã¥¿¡µµ ÆÇ¸Å·®Àº ¹ÝµîÇÒ ±â¹Ì°¡ º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â´Ù. Àß ³ª°¡´Â °ÅÀÇ À¯ÀÏÇÑ ½ÃÀåÀÌ ÇÑ±¹ÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ Æ¯º°ÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼Ç ¾øÀÌ ¿ª´ë ÃÖ´ë ÆÇ¸Å·®À» °¥¾ÆÄ¡¿ï °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
27ÀÏ Ä«ÀÌÁîÀ¯µ¥ÀÌÅÍ¿¬±¸¼Ò¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ Å×½½¶ó´Â ÇÑ±¹¿¡¼ ÆÇ¸Å·® 7362´ë¸¦ ±â·ÏÇØ BMW(6490´ë)¿Í ¸Þ¸£¼¼µ¥½º º¥Ã÷(4464´ë)¸¦ Á¦Ä¡°í ¼öÀÔ ½Â¿ëÂ÷ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. 2017³â ÇÑ±¹ ½ÃÀå ÁøÃâ ÀÌÈÄ Áö³ 5¿ù Ã³À½ ¼öÀÔÂ÷ ÆÇ¸Å 1À§¿¡ ¿À¸¥ µÚ µÎ ´Þ ¸¸¿¡ ´Ù½Ã ¿ÕÁÂ¸¦ Å»È¯Çß´Ù. Áö³ 1~7¿ù ¼öÀÔÂ÷ ½ÃÀå Á¡À¯À²Àº 16.1%·Î Áö³ÇØ °°Àº ±â°£(13.6%)º¸´Ù 2.5% Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ·± Ãß¼¼¶ó¸é Å×½½¶ó´Â ¿ÃÇØ ¿ª´ë ÃÖ´ë ÆÇ¸Å·® ½Å±â·ÏÀ» ´Þ¼ºÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù.
½ÅÇü ¸ðµ¨Y(ÁÖ´ÏÆÛ) ÅõÀÔ È¿°ú°¡ ÄÇ´Ù. ¸ðµ¨Y´Â Áö³´Þ¿¡ 6559´ë ÆÇ¸ÅµÅ BMW 5½Ã¸®Áî(2059´ë)¿Í º¥Ã÷ EÅ¬·¡½º(1379´ë)¸¦ Å©°Ô ¾ÕÁö¸£¸ç º£½ºÆ®¼¿¸µÄ«¿¡ µî±ØÇß´Ù. Àü±â ÇÈ¾÷Æ®·° ¡®»çÀÌ¹öÆ®·°¡¯µµ ÇÑ±¹¿¡ µé¿©¿Â´Ù. ÀÌ¸£¸é ¿À´Â 11¿ù ¸»¿¡ °í°´ ÀÎµµ¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ÀÚµ¿Â÷¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÈ¾÷Æ®·° ºÒ¸ðÁöÀÎ ÇÑ±¹¿¡ »çÀÌ¹öÆ®·°À» Ãâ½ÃÇÑ´Ù´Â °Ç ±×¸¸Å Å×½½¶ó¿¡ ´ëÇÑ ÇÑ±¹ ¼ÒºñÀÚÀÇ Ãæ¼ºµµ°¡ ³ô´Ù´Â ÀÎ½ÄÀÌ ±ò·ÁÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
±×·¯³ª ÇÑ±¹À» Á¦¿ÜÇÑ ´ëºÎºÐ ½ÃÀå¿¡¼± °íÀü ÁßÀÌ´Ù. Å×½½¶ó´Â Áß±¹¿¡¼ Áö³ÇØ 10¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 5¿ù±îÁö 8°³¿ù ¿¬¼Ó Àü³â ´ëºñ ³·Àº ÆÇ¸Å·®À» ±â·ÏÇß´Ù. ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â Å×½½¶ó Áß±¹¹ýÀÎ ÆÇ¸Å·®(¼öÃâ Æ÷ÇÔ)Àº 36¸¸4474´ë·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ 14.6% ÁÙ¾ú´Ù. Å×½½¶ó ¼ÒÀ¯ÁÖÀÇ ÃßÃµÀ¸·Î Â÷·®À» ±¸¸ÅÇÏ¸é 8000À§¾È(¾à 150¸¸¿ø) ±Ô¸ðÀÇ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÏ´Â µî ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ Å« È¿°ú¸¦ °ÅµÎÁö ¸øÇß´Ù.
ÀÏº»¿¡¼µµ Áö³ 1~7¿ù Å×½½¶ó ÆÇ¸Å·®Àº 5600´ë Á¤µµ¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ½Â¿ëÂ÷ ³»¼ö ½ÃÀå ±Ô¸ð(¾à 250¸¸´ë)´Â ÇÑ±¹(¾à 160¸¸´ë)º¸´Ù 60% °¡±îÀÌ Å©Áö¸¸ Å×½½¶óÀÇ ÆÇ¸Å·®Àº 5ºÐÀÇ 1 ¼öÁØÀÌ´Ù. Å×½½¶ó´Â ÃÖ±Ù ÀÏº»¿¡¼ ¸ðµ¨3 °¡°ÝÀ» ÃÖ´ë 55¸¸¿£(¾à 520¸¸¿ø) ³·Ãè´Ù.
À¯·´ ½ÃÀå »óÈ²Àº ´õ ½É°¢ÇÏ´Ù. Å×½½¶óÀÇ Áö³´Þ µ¶ÀÏ ÆÇ¸Å·®Àº Àü³â ´ëºñ 55% ±Þ°¨ÇÑ 1110´ë¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ¿µ±¹¿¡¼µµ 987´ë·Î 60% ±Þ°¨Çß´Ù. µ¶ÀÏ°ú ¿µ±¹Àº À¯·´¿¡¼ °¡Àå Å« ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀåÀÌ´Ù. À¯·´ÀÚµ¿Â÷Á¦Á¶¾÷ÇùÈ¸(ACEA)¿¡ µû¸£¸é Å×½½¶ó´Â ¿ÃÇØ µé¾î 6°³¿ù ¿¬¼Ó À¯·´ Á¡À¯À²ÀÌ °¨¼ÒÇß´Ù. Å×½½¶ó´Â °íÀ°ÁöÃ¥À¸·Î ¿µ±¹¿¡¼ ¿ù°£ Â÷·® ¸®½º·á¸¦ ÃÖ´ë 40%±îÁö ³·Ãè´Ù. ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ¡°ÆÇ¸Å ºÎÁøÀ¸·Î Â÷·® Àç°í°¡ ½×ÀÌ°í º¸°ü °ø°£ÀÌ ºÎÁ·ÇØÁø °ÍÀÌ ÁÖµÈ ÀÌÀ¯¡±¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
½ÃÀåÁ¶»ç¾÷Ã¼ SNE¸®¼Ä¡¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â(1~6¿ù) Àü ¼¼°è Àü±âÂ÷ ÆÇ¸Å·®¿¡¼ Å×½½¶ó´Â BYD(ºñ¾ßµð)»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Æø½º¹Ù°Õ¿¡°Ôµµ ¹Ð·È´Ù. Æø½º¹Ù°Õ(21.9%)°ú Çö´ëÀÚµ¿Â÷¡¤±â¾Æ(9.4%) µî °æÀï»ç´Â 1³â Àü °°Àº ±â°£º¸´Ù ÆÇ¸Å·®ÀÌ Áõ°¡ÇßÁö¸¸ Å×½½¶ó´Â 17.2%³ª °¨¼ÒÇß´Ù.
ÀÌ¿ë»ó ±âÀÚ sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç