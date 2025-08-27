½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?

ÀÔ·Â:2025-08-27 10:43
¼öÁ¤:2025-08-27 11:05
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

ºÎ»ê ÇÑ È¾´Üº¸µµ¼­ 100¿©¸¸¿ø µç ºÀÅõ ºÐ½Ç
Ãâ±Ù ÁßÀÌ´ø ½Ã¹ÎÀÌ ½Àµæ ÈÄ Áö±¸´ë¿¡ µ¹·ÁÁà

½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý A¾¾°¡ µî·Ï±Ý 100¿©¸¸¿øÀÌ µç ºÀÅõ¸¦ µÇÃ£¾Æ ÁØ ½Ã¹Î B¾¾¿Í ºÎ»ê ´ë¿¬Áö±¸´ë¿¡¼­ Æ÷¿ËÇÏ°í ÀÖ´Ù. ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼­ Á¦°ø

ºÎ»ê¿¡¼­ ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ýÀÌ µî·Ï±Ý 100¿©¸¸¿øÀÌ µç ºÀÅõ¸¦ ÀÒ¾î¹ö·ÈÁö¸¸, ÇÑ ½Ã¹Î µµ¿òÀ¸·Î µÇÃ£¾Ò´Ù.

27ÀÏ ºÎ»ê ³²ºÎ°æÂû¼­¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÀü 9½Ã30ºÐÂë ½º¸®¶ûÄ« Ãâ½Å À¯ÇÐ»ý A¾¾°¡ ¡°ºÎ»ê ³²±¸ ´ë¿¬µ¿ ÇÑ ´ëÇÐ±³ ¾Õ È¾´Üº¸µµ¿¡¼­ µî·Ï±ÝÀÌ µç ºÀÅõ¸¦ ÀÒ¾î¹ö·È´Ù¡±°í ½Å°íÇß´Ù.

A¾¾´Â ¸Á¿¬ÀÚ½ÇÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î °æÂû¼­¸¦ Ã£¾Æ¿Í µµ¿òÀ» È£¼ÒÇß´Ù°í ÇÑ´Ù.

ºÐ½ÇÇÑ ºÀÅõ ¾È¿¡´Â A¾¾°¡ ¾î·Æ°Ô ¸ðÀº 100¿©¸¸¿øÀÌ µé¾îÀÖ´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

°æÂûÀº ÁÖº¯À» ¼ö»öÇÏ°í CCTV¸¦ È®ÀÎÇÏ´Ù°¡ ºÀÅõ°¡ ½Àµæ¹°·Î Áö±¸´ë¿¡ Á¢¼öµÈ °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù.

¾Ë°í º¸´Ï È¾´Üº¸µµ¿¡¼­ ºÀÅõ¸¦ ÁÖ¿î B¾¾°¡ Á÷Àå¿¡¼­ ¾÷¹«¸¦ º» µÚ °¡±î¿î Áö±¸´ë¸¦ Ã£¾Æ µ¹·ÁÁØ °ÍÀÌ´Ù.

°æÂûÀº A¾¾°¡ ÀÒ¾î¹ö¸° µ·°ú ½Àµæ¹°ÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ°í ±×¿¡°Ô ºÀÅõ¸¦ µ¹·ÁÁá´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°A¾¾°¡ ¡®´Ù½Ã´Â Ã£Áö ¸øÇÒ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡¯¸ç ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÈ÷°í ½Ã¹Î B¾¾¿¡°Ô °Åµì °¨»ç ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù¡±¸ç ¡°B¾¾´Â ¡®´©±¸¶óµµ Àú¿Í ¶È°°ÀÌ Çàµ¿ÇßÀ» °Í¡¯ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
Á¶±¹ ¡°ÀÚ¼÷ÇÏ´Â °Ô Á¤Ä¡ÀÎ Á¶±¹ÀÇ ¿ªÇÒÀº ¾Æ³Ä¡±
°ñÇÁÃ¤, °ÅºÏ¼±, ¸¶°¡¸ðÀÚ¡¦ì° ´ëÅë·ÉÀÌ ÁØºñÇÑ ¼±¹°µé
³¢´Ï ¶§¿ì·¯ µé¾î°£ »§Áý¡¦ ¼Ò¹æ°üÀÌ ¿ïÄÀÇÑ ±î´ß [¾Æ»ì¼¼]
½ÃÁß ÆÇ¸Å ¾×»ó ÀüÀÚ´ã¹è 1±º ¹ß¾Ï¹°Áú ¡®¸ð¶ô¸ð¶ô¡¯
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶