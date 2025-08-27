[¼Óº¸] °æÂû, ÀÌÃá¼® Â÷¸í ÁÖ½Ä°Å·¡ ÀÇÈ¤ °ü·Ã ±¹È¸»ç¹«Ã³ ¾Ð»ö
¹«¼Ò¼Ó ÀÌÃá¼® ÀÇ¿ø ÁÖ½Ä Â÷¸í°Å·¡ ÇøÀÇ¸¦ ¼ö»ç ÁßÀÎ °æÂûÀÌ ±¹È¸»ç¹«Ã³¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 27ÀÏ °Á¦ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù.
¼¿ï°æÂûÃ» ±ÝÀ¶¹üÁË¼ö»ç´ë´Â ÀÌ³¯ ±¹È¸»ç¹«Ã³¸¦ ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ³»ºÎ ÀÚ·á¸¦ È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀº Áö³ 4ÀÏ ±¹È¸ º»È¸ÀÇÀå¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ º¸ÁÂ°üÀÎ Â÷¸ð¾¾ ¸íÀÇ·Î ³×ÀÌ¹ö¿Í LG CNS µî ÀÎ°øÁö´É(AI) °ü·ÃÁÖ¸¦ °Å·¡ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¾ð·Ð¿¡ Æ÷ÂøµÆ´Ù.
°æÂûÀº ÀÌ ÀÇ¿ø°ú Â÷¾¾¸¦ ±ÝÀ¶½Ç¸í¹ý ¹× ÀÌÇØÃæµ¹¹æÁö¹ý À§¹Ý µî ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇÇØ ¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
