Á¤¿µ±Õ Àü³²µµÀÇ¿ø, À¾¸é ÁÖ¹Î°ú µµ³óº¹ÇÕÁö¿ª Â÷º° ÇØ¼Ò ÃË±¸ ¼º¸í ¹ßÇ¥

Á¤¿µ±Õ Àü³²µµÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ¼øÃµ1)ÀÌ ¿¾ ½ÂÁÖ±º 11°³ À¾¸é ÁÖ¹Îµé°ú ÇÔ²² ¡®µµ³óº¹ÇÕÁö¿ª ³óÃÌ Â÷º° ÇØ¼Ò¿Í Á¦µµ °³¼± ÃË±¸ ¼º¸í¼¡¯¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÇØ´ç ¼º¸í¼¿¡´Â ¼øÃµ¡¤½ÂÁÖ±º ÅëÇÕ ÀÌÈÄ Áö¼ÓµÈ ³óÃÌÀÇ ºÒ±ÕÇü ¹®Á¦¸¦ ¹Ù·ÎÀâ°í, Á¦µµÀû ¿ªÂ÷º°À» ÇØ¼ÒÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´ã°å´Ù.
27ÀÏ Àü³²µµÀÇÈ¸¿¡ µû¸£¸é Á¤ ÀÇ¿øÀº ¼º¸í¼ ³¶µ¶À» ÅëÇØ ¡°ÇöÇà ¡®Áö¹æÀÚÄ¡ºÐ±Ç ¹× Áö¿ª±ÕÇü¹ßÀü¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý¡¯Àº ½ÇÁ¦ ÀÎ±¸°¨¼Ò¿Í °í·ÉÈ°¡ ½É°¢ÇÑ µµ³óº¹ÇÕÁö¿ªÀÇ À¾¸é Çö½ÇÀ» ÃæºÐÈ÷ ¹Ý¿µÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ´Â ÇöÀåÀÇ ½ÇÁ¤À» °í·ÁÇÏÁö ¸øÇÑ Á¦µµÀû ºÒ±ÕÇü¡±ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Á¤ºÎ´Â µµ³óº¹ÇÕÁö¿ª À¾¡¤¸éÀ» ÀÎ±¸°¨¼ÒÁö¿ª¿¡ Æ÷ÇÔÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶¼ÓÈ÷ ¹ýÀ» °³Á¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ¡°Àü³²µµ´Â µµ³óº¹ÇÕÁö¿ª À¾¸é Æò°¡ ½Ã °¡»êÁ¡À» ºÎ¿©ÇØ ±ÕÇü¹ßÀüÀÇ ¼º°ú°¡ ³óÃÌ¿¡µµ ¹Ý¿µµÇµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¿ä±¸ÇÏ¸ç ¡°¼øÃµ½Ã´Â À¾¡¤¸é ÁÖ¹ÎµéÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇØ ÁÖ¹ÎÂü¿©¿¹»ê µîÀ» ´ëÆø È®´ëÇÏ°í ¿¹»ê ¹èºÐÀÇ ÇüÆò¼ºÀ» È®º¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
Á¤ ÀÇ¿øÀº ¡°¿À´Ã ¼º¸í¼´Â µµ³óº¹ÇÕÁö¿ª ÁÖ¹Îµé°ú ÇÔ²² ¸¸µç Ã¹ °øµ¿ÀÇ ¿ÜÄ§¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÁÖ¹Îµé°ú ÈûÀ» ¸ð¾Æ Á¤ºÎ¿Í Àü³²µµ, ¼øÃµ½Ã¿¡ Á¦µµ °³¼±À» °·ÂÈ÷ ¿ä±¸ÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
