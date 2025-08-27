¹Ð¿öÅ°, ±â¾Æ¿Í ¡®·¢Å· ¼Ö·ç¼Ç¡¯ °³¹ß À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à
ÇÁ¸®¹Ì¾ö Àüµ¿°ø±¸ ºê·£µå ¹Ð¿öÅ°°¡ ±¹³» ´ëÇ¥ ÀÚµ¿Â÷ Á¦Á¶»çÀÎ ±â¾Æ, ·¢Å·(Racking) ¼Ö·ç¼Ç Àü¹®±â¾÷ÀÎ ÄÉÀÌ¹ê(K-VAN)°ú ÇÔ²² ¡®PBV °í°´ °¡Ä¡ Á¦°í À§ÇÑ ·¢Å· ¼Ö·ç¼Ç °³¹ß ¾÷¹«Çù¾à(MOU)¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù.
Çù¾à½ÄÀº Áö³ 26ÀÏ ¼¿ï ¾Ð±¸Á¤ ±â¾Æ ºê·£µå Ã¼Çè°ü Kia360¿¡¼ ÁøÇàµÆÀ¸¸ç ¹Ð¿öÅ° ÄÚ¸®¾Æ ¹Ú¿ë¹ü ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ±â¾Æ Á¤¿øÁ¤ ºÎ»çÀå, ÄÉÀÌ¹ê Á¤ÀÇ±Ù ´ëÇ¥ÀÌ»ç¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÁÖ¿ä °ü°èÀÚ°¡ Âü¼®ÇØ ÇâÈÄ Çù·Â ¹æÇâÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
¹Ð¿öÅ°´Â ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ±â¾Æ PV5 Ä«°í ¸ðµ¨À» À§ÇÑ ¸ÂÃãÇü ·¢Å· ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÚ»çÀÇ Æ¯Çã ±â¼úÀÎ ¡®ÆÑ¾Æ¿ô(PACKOUT¢â)¡¯ ¸ðµâ·¯ ½ºÅä¸®Áö ½Ã½ºÅÛÀ» Å¾ÀçÇÑ´Ù. ÆÑ¾Æ¿ôÀº °·ÂÇÑ ³»±¸¼º, ºü¸¥ °áÂø ¹× ÇØÃ¼, ¶Ù¾î³ ÀÌµ¿¼º°ú È®Àå¼ºÀ¸·Î ÀÌ¹Ì ¼ö¸¹Àº »ê¾÷ Àü¹®°¡µé¿¡°Ô È£Æò¹Þ°í ÀÖ´Â ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ºÅä¸®Áö ¼Ö·ç¼ÇÀÌ´Ù. ÀÌ´Â Àüµ¿°ø±¸ ºê·£µå¿Í ¸ñÀû ±â¹Ý Â÷·® ¼Ö·ç¼ÇÀÌ ¸¸³ª ÀÌ·é »õ·Î¿î Çù·Â ¸ðµ¨ÀÌ´Ù.
ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÀÛ¾÷ ÇöÀå Àü¹®°¡µéÀº Â÷·® ³»ºÎ¿¡¼ °ø±¸¿Í ºÎÇ°À» Ã¼°èÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ°í, ÇÊ¿ä½Ã ½±°í ºü¸£°Ô ÀÌµ¿ÇÏ°í È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÀÛ¾÷ È¿À²¼º°ú ÇöÀå ÆíÀÇ¼ºÀÌ È¹±âÀûÀ¸·Î Çâ»óµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
Æ¯È÷ ±â¾Æ PV5 ¸ÂÃãÇü ·¢Å· ½Ã½ºÅÛÀº ±âÁ¸ »ç¿ëÀÚ°¡ º¸À¯ÇÑ ¹Ð¿öÅ° °ø±¸ÇÔ°ú 100% È£È¯µÇµµ·Ï ¼³°èµÅ °í°´Àº Ãß°¡ ºñ¿ëÀÌ³ª ºÒÆíÇÔ ¾øÀÌ ±âÁ¸ ½Ã½ºÅÛÀ» ±×´ë·Î Â÷·® ·¢Å·¿¡ ¿¬°èÇØ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¾çÇÑ ¾×¼¼¼¸®¸¦ ÅëÇØ ¿øÇÏ´Â ÇüÅÂ·Î Ä¿½ºÅÍ¸¶ÀÌÂ¡ÀÌ °¡´ÉÇØ ÀÎÅ×¸®¾î¡¤Àü±â¡¤À¯Æ¿¸®Æ¼¡¤°Ç¼³ µî ¿©·¯ »ê¾÷ ºÐ¾ß Àü¹®°¡µéÀÇ ÀÛ¾÷ ¹æ½Ä¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø 3»ç Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±â¾Æ´Â ¡ãPBV Â÷·® Á¦¿ø Á¤º¸ Á¦°ø ¹× ÆÇ¸Å ÇÃ·§Æû(±â¾Æ ¼¥) ¿î¿µ, ÄÉÀÌ¹êÀº ¡ãÆ¯È ·¢Å· ¼Ö·ç¼Ç °³¹ß ¹× ÃâÀå ¼³Ä¡¡¤A/S¸¦ ´ã´çÇÏ¸ç, ¹Ð¿öÅ°´Â ¡ãÆÑ¾Æ¿ô Ç¥ÁØ Á¦¾È ¡ã°í°´ ´ÏÁî ºÐ¼® ¡ãÀÛ¾÷ÀÚ Æ¯È ¸¶ÄÉÆÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ÀÌ¹ø Çù¾÷Àº ±â¾Æ¿Í ÄÉÀÌ¹êÀÇ Àü¹®¼º°ú ´õºÒ¾î ¹Ð¿öÅ°°¡ °¡Áø Çõ½ÅÀû ½ºÅä¸®Áö ±â¼úÀÌ ÇÙ½ÉÀûÀ¸·Î ±â¿©ÇÔÀ¸·Î½á °í°´¿¡°Ô Â÷º°ÈµÈ ÅëÇÕ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
¹Ú¿ë¹ü ¹Ð¿öÅ° ÄÚ¸®¾Æ ´ëÇ¥´Â ¡°¹Ð¿öÅ°ÀÇ ÆÑ¾Æ¿ôÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ Â÷¼¼´ë ·¢Å· ¼Ö·ç¼ÇÀº ÇöÀå Àü¹®°¡µéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ¹Ý¿µÇØ ¿Ï¼ºµÈ Çõ½ÅÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¹Ð¿öÅ°´Â ´Ü¼øÇÑ °ø±¸ Á¦Á¶»ç¸¦ ³Ñ¾î »ê¾÷ ÇöÀåÀ» À§ÇÑ ¸ÂÃãÇü ¼Ö·ç¼Ç ÆÄÆ®³Ê·Î¼ °í°´ °¡Ä¡¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ´Â ±æÀ» °É¾î°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
