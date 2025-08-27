½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

Á¦ÁÖ À¾¸é»ç¹«¼Ò 9¿ùºÎÅÍ ¡®´ÜÃà´çÁ÷Á¦¡¯ ½Ã¹ü ¿î¿µ

ÀÔ·Â:2025-08-27 10:26
Á¦ÁÖ½Ã ¿¬µ¿¿¡ ÀÚ¸®ÇÑ Á¦ÁÖµµÃ»»ç Àü°æ. Á¦ÁÖµµ Á¦°ø

Á¦ÁÖµµ°¡ 9¿ù 1ÀÏºÎÅÍ À¾¸é»ç¹«¼Ò¿¡ ¡®´ÜÃà ´çÁ÷Á¦¡¯¸¦ ½Ã¹ü µµÀÔÇÑ´Ù.

¡®´ÜÃà ´çÁ÷¡¯Àº ±Ù¹«½Ã°£ Á¾·á ÈÄ ÀÏÁ¤ ½Ã°£ ´çÁ÷ ±Ù¹«¸¦ ÇÑ µÚ »ó±Þ±â°üÀÇ ´çÁ÷½Ç·Î ÀüÈ­¸¦ Âø½Å ÀüÈ¯ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.

´ÜÃà ´çÁ÷ µµÀÔ¿¡ µû¶ó ÆòÀÏÀÇ °æ¿ì ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ ´ÙÀ½ ³¯ ¿ÀÀü 9½Ã±îÁö ±Ù¹«ÇÏ´Â ¼÷Á÷À» ÆóÁöÇÏ°í, ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ 9½Ã±îÁö¸¸ ´ÜÃà ´çÁ÷À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ¿ÀÈÄ 9½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â º»Ã» ´çÁ÷½Ç·Î ÀüÈ­°¡ ¿¬°áµÈ´Ù.

ÁÖ¸»°ú °øÈÞÀÏ¿¡´Â ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ¼­´Â ÀÏÁ÷À» ÇöÇà´ë·Î À¯ÁöÇÏ°í, ÁÖ¸»¡¤°øÈÞÀÏ ¼÷Á÷Àº º»Ã» ´çÁ÷½Ç Âø½Å ÀüÈ¯À¸·Î ¹Ù²ï´Ù.

Á¦µµ °³ÆíÀ¸·Î Á÷¿øµéÀÇ ½É¾ß ´çÁ÷ ºÎ´ãÀÌ Å©°Ô ÁÙ¾îµé °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¶Ä¡´Â ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³­ 7¿ù 24ÀÏ ¼ö¼®º¸ÁÂ°ü È¸ÀÇ¿¡¼­ ¡°°øÁ÷»çÈ¸ È°·Â Á¦°í¸¦ À§ÇØ ºñÈ¿À²ÀûÀÎ ´çÁ÷Á¦µµ¸¦ Àü¸é °³ÆíÇÏ¶ó¡±°í Áö½ÃÇÑµ¥ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.

Á¦ÁÖµµ´Â Áö³­ 4¿ùºÎÅÍ ÇàÁ¤½Ã¿Í À¾¸éÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇÏ°í ½ÇÅÂºÐ¼® ¹× °ü·Ã ±ÔÄ¢ °³Á¤ ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó °³Á¤µÈ ¡®Á¦ÁÖµµ ´çÁ÷ ¹× ºñ»ó±Ù¹« ±ÔÄ¢¡¯Àº 9¿ù 1ÀÏ °øÆ÷µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

Á¦ÁÖµµ´Â À¾¸é»ç¹«¼Ò ´ÜÃà ´çÁ÷ ½Ã¹ü ½Ç½Ã ÈÄ ¿î¿µ °úÁ¤¿¡¼­ ³ªÅ¸³ª´Â ¹®Á¦Á¡À» º¸¿ÏÇØ 2026³â 1¿ù 1ÀÏºÎÅÍ º»°Ý ½ÃÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶Ç Á÷¼Ó±â°ü°ú »ç¾÷¼Ò µî ¼Ò¼Ó±â°ü¿¡µµ ´ÜÃà ´çÁ÷À» Àû±Ø È®»êÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÎ»çÇõ½ÅÃ³´Â Á¤ºÎ ¼ö¸³ ÀÌÈÄ 70¿© ³â°£ À¯ÁöµÈ ´çÁ÷Á¦µµ °³ÆíÀ» À§ÇØ 8¿ù 13ÀÏ Ã¹ ÇöÀåÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ½ÇÅÂ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Á¦ÁÖ=¹®Á¤ÀÓ ±âÀÚ moon1125@kmib.co.kr

