¡°À§±â¸¦ ±âÈ¸·Î¡±¡¦Á¶¼¼ÀÏ ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀÇ¿ø, ÀçÁ¤ Çõ½Å¾È Á¦½Ã
5ºÐ ÀÚÀ¯¹ß¾ð ÁøÇà¡¦¡°Èû ¸ð¾Æ ÀçÁ¤À§±â ±Øº¹ÇØ¾ß¡±
°æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀÇÈ¸ Á¶¼¼ÀÏ ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ¼Û»ê1¡¤2¡¤3µ¿¡¤°í»êµ¿)Àº Áö³ 25ÀÏ ¿¸° ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀÇÈ¸ Á¦338È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ Á¦1Â÷ º»È¸ÀÇ 5ºÐ ÀÚÀ¯¹ß¾ðÀ» ÅëÇØ ÀÇÁ¤ºÎ½ÃÀÇ ÀçÁ¤ ¿î¿ë °³¼± ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
Á¶ ÀÇ¿øÀº ½Ã ÀçÁ¤ »óÈ²°ú °ü·ÃÇØ ¡°Áö¹æÃ¤ ¹ßÇàÀ» ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ÇÏµÇ Ã¶ÀúÇÑ »óÈ¯°èÈ¹À» ¼¼¿ì°í Æ¯º°È¸°è¸¦ È®ÃæÇÏ¸ç, ÅëÇÕÀçÁ¤¾ÈÁ¤È±â±ÝÀ» ¾ÈÁ¤ÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
Á¶ ÀÇ¿øÀº ¡°2019³â 1362¾ï¿øÀÌ´ø Æ¯º°È¸°è ¼ø¼¼°èÀ×¿©±ÝÀÌ 2022³â 115¾ï¿øÀ¸·Î ÁÙ¾îµé¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ´Â Áö¹æ±â±Ý¹ý °³Á¤À¸·Î ÀÏ¹ÝÈ¸°è Àü¿ëÀÌ °¡´ÉÇØÁ³°í, ÄÚ·Î³ª ´ëÀÀ °úÁ¤¿¡¼ ´ë±Ô¸ð ÀçÁ¤ ÁöÃâÀÌ ÀÌ·ïÁø °á°ú¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â ¡°ÇöÀç ÅëÇÕÀçÁ¤¾ÈÁ¤È±â±Ý 550¾ï¿ø °¡¿îµ¥ 543¾ï¿øÀÌ ´ãº¸´ëÃâ·Î ³ª°¡ »ç½Ç»ó ÀÜ¾×ÀÌ ¾ø´Â »óÈ²¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ °°Àº ½ÇÁ¤À» Àß ¾Ë±â¿¡ Æ¯º°È¸°è·Î Áö¹æÃ¤ »óÈ¯À» ÇÏ¶ó´Â ÁÖÀåÀº µ¿ÀÇÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
¶ÇÇÑ Á¶ ÀÇ¿øÀº ¡°¾ÕÀ¸·Î ÃßÁøÇØ¾ß ÇÒ ¼Ò°¢Àå Çö´ëÈ»ç¾÷ 2100¾ï¿ø, °ø°øÇÏ¼öÃ³¸®½Ã¼³ Á¤ºñ 1200¾ï¿ø µî ÇÊ¼ö »ç¾÷µéÀÌ ´ëºÎºÐ Æ¯º°È¸°è·Î ÁýÇàµÅ¾ß ÇÏ´Âµ¥ Çö Àç¿øÀ¸·Î´Â ÅÎ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°»ç¾÷ ÃßÁøÀ» À§ÇØ¼´Â Áö¹æÃ¤ ¹ßÇàÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â ¡°ÀÇÁ¤ºÎ½Ã´Â ÇöÀç ¹Ì±º ¹ÝÈ¯°ø¿©Áö °³¹ß, ¹ý¹«Å¸¿î Á¶¼º µî µµ½Ã ¹ßÀüÀÇ Áß´ëÇÑ Àü±â¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀçÁ¤ À§±â¸¦ ±âÈ¸·Î ÀüÈ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àû±ØÀûÀÎ ´ëÀÀÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Á¶ ÀÇ¿øÀº Áß¾ÓÁ¤ºÎ¿¡µµ Á¦µµ °³¼±À» ¿ä±¸Çß´Ù. ±×´Â ¡°¼ø¼¼°èÀ×¿©±ÝÀÌ ¸¹´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î º¸Åë±³ºÎ¼¼¸¦ ÁÙÀÌ´Â ¹æ½ÄÀº ºÒÇÕ¸®ÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°243°³ ÁöÀÚÃ¼ÀÇ ÅëÇÕÀçÁ¤¾ÈÁ¤È±â±Ý ¿î¿ë ÇöÈ²À» ¸é¹ÐÈ÷ Á¶»çÇØ ÇÕ¸®Àû ´ë¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°±â±Ý ¿î¿ë ÀÌÀÚÀ²À» Åõ¸íÇÏ°Ô °ø°³ÇÏ°í, ÀÏÁ¤ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ¸®½ºÅ©°¡ ÀÖ´Â ÀÚ»ê ¿î¿ëµµ Çã¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹ýÀû ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
³¡À¸·Î Á¶ ÀÇ¿øÀº ¡°Æ¯º°ÇÑ ¹®Á¦°¡ ¾ø´Â ÇÑ ¿¹»êÀº Çù·ÂÀûÀ¸·Î Ç®¾î³ª°¡µÇ, Àß¸øµÈ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼´Â Àû±Ø ÁöÀûÇÏ°í ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°½Ã¹Î »îÀÇ Áú Çâ»ó°ú º¹Áö ¼ºñ½º È®´ë¸¦ À§ÇØ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀçÁ¤ Á¤»óÈ¿¡ °è¼Ó Èû¾²°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
