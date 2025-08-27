¿ï»ê ·ÎÅÍ¸®¿¡¼ °íÀÇ»ç°í º¸Çè±Ý »ç±â¡¦ÀÏ´ç 36¸í °Ë°Å
¿ï»ê°æÂûÃ»Àº ¿ï»ê °ø¾÷Å¾·ÎÅÍ¸® µî¿¡¼ °íÀÇ ±³Åë»ç°í¸¦ ³»°í º¸Çè±ÝÀ» ÆíÃëÇÑ ÇøÀÇ(º¸Çè»ç±â¹æÁöÆ¯º°¹ýÀ§¹Ý)·Î 20´ë ³²¼º A¾¾¸¦ ±¸¼ÓÇÏ°í B¾¾ µî 35¸íÀ» ÀÔ°ÇÇØ °ËÂû·Î ³Ñ°å´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌµéÀº 2020³â 10¿ùºÎÅÍ 2³â µ¿¾È ¿ï»ê °ø¾÷Å¾·ÎÅÍ¸®, ½Åº¹·ÎÅÍ¸®, ÅÂÈ·ÎÅÍ¸® µî¿¡¼ ¹ý±ÔÀ§¹Ý Â÷·®À» ´ë»óÀ¸·Î °íÀÇ »ç°í¸¦ ³»°í º¸Çè»çµé·ÎºÎÅÍ 29È¸¿¡ °ÉÃÄ ÃÑ 2¾ï1000¸¸¿øÀ» Å¸³½ ÇøÀÇ´Ù.
A¾¾ µîÀº ºÎ»óÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀ» Á¤µµÀÇ °æ¹ÌÇÑ Ãæµ¹ÀÓ¿¡µµ »ó´ëÀûÀ¸·Î Ä¡·áºñ°¡ ¸¹ÀÌ ¼Ò¿äµÇ´Â º´¿ø¿¡¼ ÇãÀ§ Áø·á¸¦ ¹Þ´Â µî º¸Çè±ÝÀ» ÆíÃëÇß´Ù.
A¾¾ µîÀº ¿ï»ê Áö¿ª¿¡¼¸¸ ÀÚÁÖ ¹üÇàÇØ ´ú¹Ì¸¦ ÀâÈú±î ºÁ »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS)¿¡ ¡®°í¾× ¾Ë¹Ù¡¯, ¡®´Ü±â ¾Ë¹Ù¡¯ µî ±ÛÀ» ¿Ã·Á °ø¹üµéÀ» ¸ðÀº ÈÄ °æ±âµµ Áö¿ª¿¡¼ °°Àº ¹üÇàÀ» ½ÃµµÇÏ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ A¾¾¿Í °ü·ÃµÈ 20¿©°ÇÀÇ ±³Åë»ç°í´Â Áö¿ª ¼±¡¤ÈÄ¹è, Ä£±¸, °¡Á· µî ÁöÀÎ°ü°è¿´´ø °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
°æÂûÀº ¶Ç A¾¾ÀÇ ¿©ÁË¸¦ ¼ö»çÇÏ´ø Áß A¾¾·ÎºÎÅÍ ¹üÁË ¼ö¹ýÀ» °øÀ¯¹ÞÀº B¾¾µµ °°Àº ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁöÀÎµé°ú ÇÕ½ÉÇØ 10°ÇÀÇ °íÀÇ±³Åë»ç°í¸¦ ³½ »ç½ÇÀ» Ãß°¡·Î È®ÀÎÇß´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â ¡°º¸Çè»ç±â´Â °íÀÇ»ç°í, ÇãÀ§¡¤°ú´Ù »ç°í µî ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂ·Î ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ°í, »ç°í ´ç½Ã´Â º¸Çè»ç±â¶ó´Â »ç½ÇÀ» ÀÎÁöÇÏ±â ¾î·Á¿ì¹Ç·Î ºí·¢¹Ú½º ¿µ»ó, ¸ñ°ÝÀÚ µî Áõ°Å¸¦ È®º¸ÇØ µÎ°Å³ª, Áï½Ã °æÂû¿¡ ½Å°íÇÏ¿© ¼ö»ç°¡ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿ï»ê=Á¶¿øÀÏ ±âÀÚ wcho@kmib.co.kr
