Àü³²µµ, ³ó¾÷ 6Â÷»ê¾÷È­ È°¼ºÈ­ À§ÇØ ¸ÂÃãÇü ¼³°èÄÚÄª

Àü³²µµ´Â ³ó¾÷ÀÇ 6Â÷»ê¾÷È È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ¡®2025³â Àü³² ³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷ ¼³°èÄÚÄª¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¡®³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷ ¼³°èÄÚÄª¡¯Àº °æ¿µ, ±â¼ú µî ¾Ö·Î»çÇ×À» °Þ´Â °æ¿µÃ¼ÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ÇØ¼ÒÇÏ°í ¿ª·®À» °ÈÇÔÀ¸·Î½á ³ó°¡¼Òµæ Çâ»ó°ú ³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷ ÀÎÁõ°æ¿µÃ¼ ¼ºÀåÀ» Áö¿øÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
Àü³²µµ´Â ¿ÃÇØ °³¼Ò´ç »ç¾÷ºñ 160¸¸¿ø(ÀÚºÎ´ã 40¸¸¿ø Æ÷ÇÔ)À¸·Î ÃÖ´ë 15°÷À» Áö¿øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷¿¡ Á¾»çÇÏ°Å³ª ³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷¿¡ °ü½É ÀÖ´Â ³ó¾÷ÀÎÀÌ¸é ´©±¸³ª Àü³²³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¹»ê ¼ÒÁø ½Ã Á¶±â Á¾·áµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
¼³°èÄÚÄªÀº ³ó¾÷ÀÎÀÇ ¾Ö·Î»çÇ×ÀÌ³ª °æ¿µ»óÈ²À» ºÐ¼®ÇØ ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ¸ÂÃãÇü Àü¹®°¡°¡ 1°³¿ù µ¿¾È ÃÖ´ë 4È¸ ÇöÀåÀ» Ã£¾Æ°¡ ÁøÇàÇÑ´Ù. Àü³²µµ´Â °æ¿µÃ¼¸¦ ´Ù¹æ¸é¿¡¼ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¶ÄÉÆÃ, ¼öÃâ, Á¦Ç°°³¹ß, Ç°Áú°ü¸® µî ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼ 57¸íÀÇ Àü¹®ÀÎ·ÂÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Àü³²µµ´Â Áö³ÇØ ÃÑ 68È¸, 28°÷ÀÇ ÄÚÄªÀ» ÁøÇàÇß´Ù. ¼³°èÄÚÄªÀ» ¹ÞÀº ³ó¾÷È¸»ç¹ýÀÎ ½Ä°´°«±èÄ¡´Â °«½Ã·¡±â »óÇ°È¸¦ ÅëÇÑ ½ÅÁ¦Ç°À» Ãâ½ÃÇßÀ¸¸ç, ³ó¾÷È¸»ç¹ýÀÎ Ãà·É³ó¿øÀº Ä¡À¯³ó¾÷ È°¼ºÈ Áö¿ø»ç¾÷ ½ÅÃ»¿¡ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ¹Þ¾Æ ³óÃÌÁøÈïÃ» °ø¸ð»ç¾÷¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù.
ÇöÀåÄÚÄª¿¡ Âü¿©Çß´ø Á¤¸¸½Ä ¸íÇÏÂÊºû¸¶À»Çùµ¿Á¶ÇÕ ´ëÇ¥´Â ¡°¸¶À» ¿î¿µ°ú ¹ßÀü¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¼³°èÄÚÄªÀ» ÅëÇØ ¸¶À»°øµ¿Ã¼ ¹ßÀü ¹æÇâ°ú ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ Åø »ç¿ë¹ýÀ» ¹è¿ü´Ù¡±¸ç ¼³°èÄÚÄª »ç¾÷¿¡ Å« ¸¸Á·µµ¸¦ Ç¥Çß´Ù.
¹Ú»ó¹Ì Àü³²µµ ³ó½ÄÇ°À¯Åë°úÀåÀº 27ÀÏ ¡°³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ»ê¾÷ÀÌ º¸´Ù È°¼ºÈµÅ Ä§Ã¼ÇÑ ³óÃÌ¿¡ »õ·Î¿î È°·Â°ú ±âÈ¸°¡ µÇµµ·Ï Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°±âÁ¸ ÀÎÁõ°æ¿µÃ¼¿Í ÇÔ²² ½Å±Ô ³ó¾÷ÀÎ À¯ÀÔÀ» ÅëÇØ Áö¿ªÀÇ ±¸Á¶Àû ¹®Á¦°¡ Á¡Â÷ °³¼±µÅ ³óÃÌÀÌ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ »îÀÇ ÅÍÀüÀ¸·Î ÀÚ¸®Àâ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Àü³²µµ´Â »ó½Ã ¸ð´ÏÅÍ¸µ°ú ÇÔ²² ±³À°°ú ¸àÅä¸µ µî Ã»³â°ú ±Í³ó±ÍÃÌÀÎÀ» À§ÇÑ »ç¾÷À» ÆîÃÄ ÃÑ 433°÷ÀÇ Àü±¹ ÃÖ´Ù ³óÃÌÀ¶º¹ÇÕ ÀÎÁõ°æ¿µÃ¼¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
