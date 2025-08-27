°æÂû¡¤°í¿ëºÎ, ÀÛ¾÷ÀÚ 3¸í »ç¸ÁÇÑ ¡®¼øÃµ ·¹¹ÌÄÜ °øÀå¡¯ ¾Ð¼ö¼ö»ö

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 10:11
Àü³² ¼øÃµ ·¹¹ÌÄÜ °øÀå ÅÊÅ© Ã»¼ÒÀÛ¾÷ µµÁß ÀÛ¾÷ÀÚ 3¸íÀÌ »ç¸ÁÇÑ »ç°í¿Í °ü·ÃÇØ °æÂû°ú °í¿ë³ëµ¿ºÎ°¡ °­Á¦¼ö»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù.

Àü³²°æÂûÃ»°ú ±¤ÁÖÁö¹æ°í¿ë³ëµ¿Ã»Àº 27ÀÏ ¿ÀÀü °æÂû ¼ö»ç°ü°ú ±Ù·Î°¨µ¶°ü µî 20¿©¸íÀ» ÅõÀÔÇØ ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌµéÀº ÇØ´ç »ç°í¿Í °ü·ÃÇÑ À¯ÇØ¹°Áú Ãë±Þ°ü¸®, º¸°ü °ü·Ã ÀÚ·á¿Í PC µîÀ» È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

Æ¯È÷ Áßµ¶ »ç°í ¹ß»ý ¿øÀÎ°ú ½Ã¸àÆ®°¡ ÀúÀåµÈ ÅÊÅ© ³»ºÎ µî ¹ÐÆó°ø°£ ÀÛ¾÷½Ã º¸°Ç¼öÄ¢ ÁØ¼ö ¿©ºÎ¸¦ Ã¶ÀúÈ÷ »ìÆìº¼ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ Áö³­ 21ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½ÃÂë ÀÌ ¾÷Ã¼¿¡¼­ ½Ã¸àÆ® È¥È­Á¦°¡ µé¾îÀÖ´Â ÀúÀåÅÊÅ© Ã»¼Ò¸¦ À§ÇØ ÅÊÅ© ¾ÈÀ¸·Î µé¾î°¬´ø 60´ë ±Ù·ÎÀÚ A¾¾°¡ ¾²·¯Á³´Ù.

´ç½Ã ÇöÀå¿¡ ÀÖ´ø 50´ë ±Ù·ÎÀÚ 2¸íÀÌ A¾¾¸¦ ±¸ÇÏ±â À§ÇØ ÅÊÅ© ¾ÈÀ¸·Î ÁøÀÔÇß´Ù°¡ À¯ÇØ°¡½º¿¡ Áßµ¶µÅ ´çÀÏ »ç¸ÁÇß´Ù.

A¾¾ ¿ª½Ã º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ® Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾ÒÁö¸¸ 24ÀÏ ¿ÀÀü °á±¹ ¼ûÁ³´Ù.

¼øÃµ=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr

