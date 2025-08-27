°æÂû°ü º¸°í ¸ØÄ©ÇÑ Â÷·®.. Àâ°í º¸´Ï 100¾ï´ë µµ¹Ú»çÀÌÆ® ¼ö¹èÀÚ
°æÂû ¼øÂûÂ÷·®À» º¸ÀÚ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î ¸ØÄ©ÇÑ Â÷·®ÀÇ ¿îÀüÀÚ°¡ ¾Ë°íº¸´Ï 100¾ï¿ø´ë µµ¹Ú»çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇÑ ÇøÀÇ·Î ¼ö¹èµÈ ¹üÁËÀÚ¿´´Ù.
27ÀÏ °æ³²°æÂûÃ»¿¡ µû¸£¸é Áö³ 22ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐÂë °æ³² Ã¢¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ÇØ¿îµ¿ µµ·Î¿¡¼ ºÒ¹ý µµ¹Ú»çÀÌÆ® ¿î¿µ ÇøÀÇ·Î ¼ö¹è ÁßÀÌ´ø 20´ë ³²¼º A¾¾°¡ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Ù.
±× ½Ã°£ °æ³²°æÂûÃ» ±âµ¿¼øÂû´ë´Â °ü°è¼º ¹üÁË ¿¹¹æ ¼øÂû ¹× ±âÃÊÁú¼ ´Ü¼ÓÀ» ÇÏ´ø Áß °æÂû°üÀ» º¸ÀÚ ¼ø°£ ¸ØÄ©ÇÏ´Â ½Â¿ëÂ÷¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù.
ÀÌ »óÈ²À» ¼ö»óÇÏ°Ô º» °æÂûÀº ¸ØÄ©ÇÑ Â÷·®À» ¾ÈÀüÇÑ °÷À¸·Î ºÒ·¯ ¼¼¿î µÚ °Ë¹®À» ½ÃµµÇß´Ù. ¿îÀüÀÚ A¾¾´Â ¸éÇãÁõ Á¦½Ã¸¦ °ÅºÎÇÏ´Â µî °æÂûÀÇ ½É¹®¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Â÷·®À» Á¶È¸ÇÏÀÚ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿Í ¿îÀüÀÚ°¡ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÎ °ÍÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù. ±Ù¹« ÁßÀÌ´ø °æÂû°ü 6¸íÀº ÀÌ Â÷·®À» Æ÷À§ÇÏ°í µµÁÖ·Î¸¦ Â÷´ÜÇÑ µÚ ¿îÀüÀÚ¸¦ Â÷·®¿¡¼ ³»¸®°Ô Çß´Ù.
°æÂûÀÇ Ãß±Ã °á°ú ¿îÀüÀÚ A¾¾´Â 100¾ï¿ø´ë ÀÎÅÍ³Ý ºÒ¹ý µµ¹Ú»çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇÏ´Ù°¡ µµ¹Ú°ø°£°³¼³ÁË·Î ¼ö¹èµÈ ¹üÁËÀÚ(µ¿Á¾Àü°ú 3¹ü)·Î Ã¼Æ÷¿µÀåÀÌ ¹ßºÎµÈ Áö¸í¼ö¹èÀÚ¿´´Ù.
ÇöÀå¿¡¼ A¾¾¸¦ Ã¼Æ÷ÇÑ °æÂûÀÌ ÇØ´ç ¼ö»çºÎ¼·Î ¹üÁËÀÚ¸¦ ³Ñ±â¸é¼ ÀÚÄ© Àå±â¹ÌÁ¦»ç°ÇÀ¸·Î ³²À»»· Çß´ø »ç°ÇÀÌ ¿î ÁÁ°Ô ÇØ°áµÈ °ÍÀÌ´Ù.
°æ³²°æÂûÃ» °ü°èÀÚ´Â ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ½Ã¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ¹üÁË ¿¹¹æ È°µ¿À» °ÈÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
