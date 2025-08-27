¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¿µÀ¯¾Æ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¼öÁ·±¸º´ À¯ÇàÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀüÃ¼ È¯ÀÚ ¼ö´Â 3°³¿ù »õ 18¹è °¡±îÀÌ ´Ã¾ú´Ù.
27ÀÏ Áúº´°ü¸®Ã»¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ 33ÁÖÂ÷(8¿ù 10~16ÀÏ) ¼öÁ·±¸º´ ÀÇ½É È¯ÀÚ´Â ¿Ü·¡È¯ÀÚ 1000¸í´ç 26.7¸íÀ¸·Î, 1ÁÖ Àü(22.1¸í)º¸´Ù ¸¹¾ÆÁ³´Ù. Áö³ 5¿ù ¸»(21ÁÖ¡¤1.5¸í)°ú ºñ±³ÇÏ¸é 17.8¹è Áõ°¡Çß´Ù.
Æ¯È÷ ¿µÀ¯¾Æ È¯ÀÚ ¼ö°¡ ¸¹¾Ò´Ù. 0~6¼¼¿¡¼± 1000¸í´ç 36.4¸í²Ã·Î ¼öÁ·±¸º´ Áõ»ó È¯ÀÚ°¡ º¸°íµÆ´Ù.
Áúº´Ã»Àº Åë»ó º½¿¡¼ °¡À» »çÀÌ ÁÖ·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÁ·±¸º´ Æ¯¼ºÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ ´çºÐ°£ À¯ÇàÀÌ °è¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
¼öÁ·±¸º´Àº Àå¹ÙÀÌ·¯½º(¿£Å×·Î¹ÙÀÌ·¯½º)·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ±Þ¼º ¹ÙÀÌ·¯½º¼º ÁúÈ¯ÀÌ´Ù. È¯ÀÚÀÇ ´ëº¯, Ä§, °¡·¡, Äà¹° µî ºÐºñ¹°°ú Á÷Á¢ Á¢ÃËÇÏ°Å³ª ºÐºñ¹°·Î ¿À¿°µÈ ¹°°Ç µîÀ» ¸¸Áú ¶§ ÀüÆÄµÈ´Ù.
¼Õ°ú ¹ß, ÀÔ¾È¿¡ ¼öÆ÷¼º ¹ßÁøÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡À¸·Î, ¹ß¿°ú ¹«·Â°¨, ½Ä¿å °¨¼Ò, ¼³»ç, ±¸Åä µîÀÌ µ¿¹ÝµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
´ëºÎºÐ 7~10ÀÏÀÌ Áö³ª¸é ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î ³´Áö¸¸ µå¹°°Ô ³ú¼ö¸·¿°, ³ú¿°, ¸¶ºñÁõ»ó µî ÇÕº´ÁõÀÌ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ÀÇ½É Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³¯ °æ¿ì Áø·á¸¦ ¹Þ´Â °Ô ÁÁ´Ù.
Áúº´Ã»Àº ¡°Æ¯È÷ 6°³¿ù ¹Ì¸¸ ¿µ¾Æ³ª ÀÌÆ² ÀÌ»ó ¹ß¿ÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â µî Áõ»óÀÌ ½ÉÇÑ °æ¿ì ¹Ýµå½Ã ÀÇ·á±â°ü¿¡¼ Áø·á¸¦ ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
¼öÁ·±¸º´ ¿¹¹æÀ» À§ÇØ¼´Â ¼Õ¾Ä±â µî °³ÀÎÀ§»ý ¼öÄ¢À» Àß ÁöÄÑ¾ß ÇÑ´Ù. ¾î¸°ÀÌÁý, À¯Ä¡¿ø µî¿¡¼ ÀüÆÄµÇ±â ¶§¹®¿¡ Áõ»óÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é µî¿øÀ» ÀÚÁ¦ÇÏ°í, ½Ã¼³ ³» Àå³°¨, ³îÀÌ±â±¸, ¹®¼ÕÀâÀÌ µîÀ» Ã¶ÀúÈ÷ ¼Òµ¶ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
