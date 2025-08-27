±¹¹Î 61% ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã ¡°¼º°ú ÀÖ¾ú´Ù¡±¡¦±àÁ¤Æò°¡µµ Àý¹Ý ³Ñ¾î
¸®¾ó¹ÌÅÍ ¿©·ÐÁ¶»ç
ÀÌÀç¸í ´ëÅë·É°ú µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·É °£ ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡ ´ëÇØ ¡®¼º°ú°¡ ÀÖ¾ú´Ù¡¯°í Æò°¡ÇÑ ÀÀ´äÀÌ 61%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù´Â ¿©·ÐÁ¶»ç°¡ 27ÀÏ ³ª¿Ô´Ù. ÀÌ¹ø È¸´ãÀ» ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â ±¹¹Îµµ Àý¹Ý ÀÌ»óÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
¸®¾ó¹ÌÅÍ°¡ ¿¡³ÊÁö°æÁ¦½Å¹® ÀÇ·Ú·Î Àü³¯ Àü±¹ ¸¸ 18¼¼ ÀÌ»ó ³²³à 507¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ Á¶»ç °á°ú¿¡ µû¸£¸é ÀüÃ¼ ÀÀ´äÀÚÀÇ 60.7%´Â ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡ ´ëÇØ ¡®¼º°ú°¡ ÀÖ¾ú´Ù¡¯°í ´äÇß´Ù. ¡®¼º°ú°¡ ¾ø¾ú´Ù¡¯´Â ÀÀ´äÀº 34.6%¿¡ ±×ÃÆ´Ù.
ÀÀ´äÀÚµéÀº Á¶¼±¾÷¡¤Á¦Á¶¾÷ µî °æÁ¦Çù·Â È®´ë(18.0%), Á¤»ó °£ °³ÀÎÀû ½Å·Ú ±¸Ãà(14.0%), ºÏ¡¤¹Ì ´ëÈ ¹× ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ ÁøÀü(13.9%), ÇÑ¡¤¹Ì¡¤ÀÏ µ¿¸Í °£ Çù·Â °È(10.5%) µîÀ» ¼º°ú·Î ²Å¾Ò´Ù.
¶Ç ÀüÃ¼ ÀÀ´äÀÚ 53.1%°¡ ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ãÀ» ±àÁ¤ Æò°¡Çß´Ù. ¡®¸Å¿ì ÀßÇß´Ù¡¯´Â 37.6%, ¡®ÀßÇÑ Æí¡¯ÀÌ¶ó´Â ÀÀ´äÀº 15.6%¿´´Ù. ºÎÁ¤ Æò°¡ ºñÀ²Àº 41.5%¿´´Ù. ¡®¸Å¿ì Àß¸øÇßÀ½¡¯ 27.9%, ¡®Àß¸øÇÑ Æí¡¯ 13.6%¿´´Ù. ¡®Àß ¸ð¸¥´Ù¡¯´Â ´äº¯Àº 5.4%¿´´Ù.
Áö¿ªº°·Î´Â ±¤ÁÖ¡¤Àü¶ó(66.3%), °æ±â¡¤ÀÎÃµ(57.5%)¿¡¼ ±àÁ¤ Æò°¡°¡ ³ô¾Ò´Ù. ¼¿ï¿¡¼´Â ±àÁ¤ Æò°¡°¡ 45.9%, ºÎÁ¤ Æò°¡ 46.6%·Î ºñ½ÁÇÏ°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù.
¿¬·Éº°·Î´Â 40´ë¿Í 50´ë¿¡¼ ±àÁ¤ Æò°¡°¡ °¢°¢ 67.5%, 67.8%·Î ³ô¾Ò´Ù. 18~29¼¼¿¡¼´Â ºÎÁ¤ Æò°¡°¡ 58.8%(±àÁ¤ Æò°¡ 39.1%)¸¦ ±â·ÏÇØ Àü ¿¬·É´ë °¡¿îµ¥ ºÎÁ¤ Æò°¡ ºñÀ²ÀÌ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù.
ÀÌ³ä ¼ºÇâº°·Î´Â Áøº¸Ãþ¿¡¼ ±àÁ¤ Æò°¡°¡ 87.8%·Î ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ³ô¾Ò´Ù. º¸¼öÃþ¿¡¼´Â ºÎÁ¤ Æò°¡°¡ 66.4%¿´´Ù. ÁßµµÃþ¿¡¼´Â ±àÁ¤ Æò°¡°¡ 54.7%¿´´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶»ç´Â ¹«¼± 100% ¹«ÀÛÀ§ »ý¼º Ç¥Áý Æ²À» ÅëÇÑ ÀÓÀÇÀüÈ°É±â(RDD) ÀÚµ¿ÀÀ´äÁ¶»ç ¹æ½ÄÀ¸·Î ½Ç½ÃµÆ´Ù. ÀÀ´ä·üÀº 5.3%´Ù. Ç¥º»¿ÀÂ÷´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ¡¾4.4% Æ÷ÀÎÆ®´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Áß¾Ó¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ È¨ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶.
¹Ú¹ÎÁö ±âÀÚ pmj@kmib.co.kr
