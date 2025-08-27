°æ±âµµ ¡®DMZ ÆòÈÀÇ ±æ Å×¸¶³ë¼±¡¯ 9¿ùºÎÅÍ ¿î¿µ Àç°³
°æ±âµµ´Â 9¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ¡®DMZ(ºñ¹«ÀåÁö´ë) ÆòÈÀÇ ±æ¡¯ 4°³ Å×¸¶³ë¼± ¿î¿µÀ» Àç°³ÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
2025³â °æ±âµµ DMZ ÆòÈÀÇ±æ Å×¸¶³ë¼± ÇÁ·Î±×·¥Àº Áö³ 4¿ù 18ÀÏ Àü¸é °³¹æÇßÀ¸³ª, È¤¼±âÀÎ 7~8¿ù¿¡´Â Âü°¡ÀÚÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ÇÁ·Î±×·¥À» Àá½Ã Áß´ÜÇß´Ù. µµ´Â ÀÌ ±â°£ ³ë¼± Á¡°Ë°ú ¿î¿µ È¯°æÀ» ÀçÁ¤ºñÇßÀ¸¸ç, 9¿ùºÎÅÍ ÇÏ¹Ý±â ¿î¿µÀ» »õ·Ó°Ô ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
¡®DMZ ÆòÈÀÇ ±æ¡¯ Å×¸¶³ë¼±Àº Á¢°æÁö¿ªÀÇ Æ¯¼öÇÑ ¿ª»ç¡¤»ýÅÂÀû °¡Ä¡¸¦ ±¹¹ÎµéÀÌ Á÷Á¢ Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¶·ÃµÈ ÆòÈ°ü±¤ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î, °æ±âµµ´Â ±èÆ÷¡¤°í¾ç¡¤ÆÄÁÖ¡¤¿¬Ãµ 4°³ Áö¿ª¿¡¼ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏ¹Ý±â ¿î¿µ ÀÏÁ¤Àº °í¾ç ³ë¼± ÁÖ 3È¸(¼ö¡¤±Ý¡¤Åä), ±èÆ÷¡¤¿¬Ãµ ³ë¼± ÁÖ 3È¸(±Ý¡¤Åä¡¤ÀÏ), ÆÄÁÖ ³ë¼± ÁÖ 4È¸(¸ñ¡¤±Ý¡¤Åä¡¤ÀÏ)·Î ÁøÇàµÇ¸ç È¸Â÷º° 20¸í±îÁö Âü¿© °¡´ÉÇÏ´Ù.
¡®°í¾ç ÀåÇ×½ÀÁö»ýÅÂ ÄÚ½º¡¯´Â ÇàÁÖ»ê¼º ¿ª»ç°ø¿ø, ÀåÇ×½ÀÁö»ýÅÂ°ü °ü¶÷°ú ÇàÁÖ»ê¼º ¿ª»ç°ø¿ø°ú ³ªµé¶ó¿Â(ÅëÀÏÃÌ ±º¸·»ç)À» µµº¸·Î °ÉÀ¸¸ç Ã¼ÇèÇÑ´Ù. ¡®±èÆ÷ ÇÑ°ÇÏ±¸~¾Ö±âºÀ ÄÚ½º¡¯´Â ÀÓÁø°¡¤¿¹¼º°¡¤ÇÑ°ÀÌ ÇÕ·ùÇÏ´Â Á¶°(ðÓË°)°ú ºÏÇÑÀÇ ¼±Àü¸¶À»À» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡®ÆÄÁÖ ÀÓÁø°¢~µµ¶ó»ê ÄÚ½º¡¯´Â ÀÓÁø°º¯ »ýÅÂÅ½¹æ·Î¿Í ºÏÇÑ °³¼º ½Ã³»°¡ º¸ÀÌ´Â µµ¶óÀü¸Á´ë¿Í ÆòÈ¿°¿øÀÇ »óÂ¡ µµ¶ó»êÆòÈ°ø¿ø µî ÆòÈ¾Èº¸°ü±¤Áö¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¡®¿¬Ãµ 1.21Ä§Åõ·Î Å½¹æ ÄÚ½º¡¯´Â 1.21(±è½ÅÁ¶) ¹«Àå°øºñ Ä§Åõ»ç°ÇÀÇ ÁÖ¿ä ÁöÁ¡À¸·Î »ï±¹½Ã´ë ±º»ç ¿äÃæÁö¿´´ø È£·Î°í·ç¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³ë¼±º°·Î Á¢°æÁö¿ª¿¡¼¸¸ º¼ ¼ö ÀÖ´Â °ü±¤ÀÚ¿øÀ» Ã¼ÇèÇÏ°í, ÇØ´çÁö¿ª ÁÖ¹Î µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ÇØ¼³»ç¿Í ¾È³»¿ä¿øÀ» ÅëÇØ Á¢°æÁö¿ª °ü·ÃµÈ Èï¹Ì·Î¿î ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾îº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÏ¹Ý±â Âü°¡ ½ÅÃ»Àº 8¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ÆòÈÀÇ ±æ ´©¸®Áý°ú ÄÚ¸®¾ÆµÑ·¹±æ °È±â¿©Çà ¸ð¹ÙÀÏ ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¥(¾Û) µÎ·ç´©ºñ¸¦ ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ½ÅÃ»À» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, »çÀü ½ÅÃ»Àº ÇÊ¼ö´Ù. Âü°¡ºñ´Â 1¸¸¿øÀ¸·Î Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ Áö¿ª»óÇ°±ÇÀÌ³ª Æ¯»êÇ° µîÀ¸·Î È¯±ÞµÈ´Ù. ´Ü, ¹ÎÅë¼± Áö¿ª Æ¯¼º»ó Âü°¡ÀÚ´Â ¹Ýµå½Ã ½ÅºÐÁõÀ» ÁöÂüÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¹Ú¹ÌÁ¤ µµ DMZÁ¤Ã¥°úÀåÀº ¡°DMZ ÆòÈÀÇ ±æÀº ´Ü¼øÇÑ Å½¹æ·Î°¡ ¾Æ´Ï¶ó, Á¢°æÁö¿ª¿¡¼¸¸ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¿¬°ú ¿ª»ç¸¦ Á÷Á¢ Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Âü°¡ÀÚµéÀÌ Àü¹® ÇØ¼³»ç¿Í ÇÔ²² »ý»ýÇÑ ÇöÀåÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í Áö¿ªÀÇ ¸Å·ÂÀ» ±íÀÌ ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿î¿µÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
