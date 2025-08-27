Ã¢¿ø´ë ¿ìÁÖÇ×°ø°øÇÐºÎ, °³¼³ 6°³¿ù ¸¸¿¡ ¿¬±¸°úÁ¦ 5°Ç ¼öÁÖ
±¹¸³Ã¢¿ø´ëÇÐ±³°¡ ¿ìÁÖÇ×°ø°øÇÐºÎ °³¼³ 6°³¿ù ¸¸¿¡ ¼´ë¹Ý ±³¼ö, Àå¼ö¿µ ±³¼ö µîÀÌ ÃÑ 5°ÇÀÇ ½Å±Ô »êÇÐ¿¬ °úÁ¦¸¦ ¼öÁÖÇÏ¸ç ÂªÀº ±â°£ ´«ºÎ½Å ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ°í ÀÖ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ´Â ÇÐ°ú °³¼³ ÃÊ±âºÎÅÍ ±â¾÷ ¹× ¿¬±¸¿ø µî°úÀÇ Çù·ÂÀ» °ÈÇØ ¿Â ´ëÇÐÀÇ Àü·«ÀÌ ¼º°ú·Î ³ªÅ¸³ °á°ú¶ó´Â Æò°¡´Ù.
Áö³ 3¿ù ±¹¸³Ã¢¿ø´ë »çÃµ¿ìÁÖÇ×°øÄ·ÆÛ½º °³±³¿Í ÇÔ²² ½Å¼³µÈ ¿ìÁÖÇ×°ø°øÇÐºÎ´Â Ã·´Ü ¿ìÁÖÇ×°ø»ê¾÷ ¼ö¿ä¿¡ ¸ÂÃç ½Ç¹« Áß½É ¿¬±¸¸¦ ÃßÁøÇÏ¸é¼ ±â¾÷・±â°ü°úÀÇ ±ä¹ÐÇÑ »êÇÐÇù·Â Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇØ ¿Ô´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¼öÁÖÇÑ »êÇÐ°úÁ¦´Â Ã·´Ü ±â¼ú »ó¿ëÈ Áö¿ø, »ê¾÷Ã¼ÀÇ ¿ìÁÖÇ×°ø ½Ã½ºÅÛ ¼³°è ¾Ö·Î»çÇ× ÇØ°á, ¿ìÁÖÇ×°ø ºÐ¾ß ¼±Çà±â¼ú °³¹ß µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÀÖ°í Æ¯È÷ Áö¿ª Àü·«»ê¾÷°ú ¿¬°èµÇ¸é¼ ÀÇ¹Ì°¡ ´õ Ä¿Á³´Ù.
¼´ë¹Ý ±¹¸³Ã¢¿ø´ë ¿ìÁÖÇ×°ø°øÇÐºÎÀåÀº ¡°ÇÐ°ú °³¼³ 6°³¿ù ¸¸¿¡ 5°ÇÀÇ »êÇÐ¿¬ °úÁ¦¸¦ ¼öÁÖÇÏ°í ¿¬±¸ºñ¸¦ È®º¸ÇÑ °ÍÀº ¿ì¸® ´ëÇÐÀÌ °¡Áø Çõ½Å¼º°ú ÇöÀå ÀûÇÕ¼ºÀ» ÀÔÁõÇÑ ¼º°ú¡±¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î ±â¾÷°ú ±¹°¡°¡ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ¿¬±¸¿Í ±³À°À» ÅëÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿ìÁÖÇ×°ø »ê¾÷À» ¼±µµÇÒ ÃÖ°íÀÇ ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±¹¸³Ã¢¿ø´ë ¿ìÁÖÇ×°ø°øÇÐºÎ´Â ¾ÕÀ¸·Î ¸ÂÃãÇü ÇöÀå½Ç½À, ±â¾÷ °øµ¿ ¿¬±¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ®, Ã¢ÀÇ・µµÀüÇü ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ µîÀ» °ÈÇØ »êÇÐ¿¬Çù·Â Áß½ÉÇÐ°ú·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
