ºÎ»êµµ½Ã°ø»ç-ºÎ»êÇ÷¾×¿ø, ¡®»ý¸í³ª´®´ÜÃ¼ Çù¾à¡¯ Ã¼°á
Á¤±â ÇåÇ÷¡¤°øµ¿ Ä·ÆäÀÎ ÃßÁø
ºÎ»êµµ½Ã°ø»ç´Â Áö³ 26ÀÏ ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç ºÎ»êÇ÷¾×¿ø°ú ¡®»ý¸í³ª´®´ÜÃ¼ Çù¾à¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀº Ç÷¾× ¼ö±Þ³ÀÌ ½ÉÈÇÏ´Â »óÈ²¿¡¼ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Ç÷¾× °ø±ÞÀ» Áö¿øÇÏ°í Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ³ª´® ¹®È¸¦ È®»êÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¾ç ±â°üÀº ¾ÕÀ¸·Î Á¤±âÀûÀÎ ´ÜÃ¼ ÇåÇ÷ Çà»ç °³ÃÖ, ÀÓÁ÷¿ø ÀÚ¹ßÀû Âü¿© µ¶·Á, °øµ¿ È«º¸ Ä·ÆäÀÎ µî ´Ù¾çÇÑ Çù·Â È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÃÖÀÎ±Ô ºÎ»êÇ÷¾×¿ø ¿øÀåÀº ¡°ºÎ»êÀÇ ´ëÇ¥ °ø°ø±â°ü°ú ¼ÕÀâ°í »ý¸í ³ª´®¿¡ µ¿ÂüÇÏ°Ô µÅ ¶æ±í´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Çù·Â °ü°è¸¦ Áö¼ÓÇØ ³ª°¡±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
½ÅÃ¢È£ ºÎ»êµµ½Ã°ø»ç »çÀåÀº ¡°ÇåÇ÷Àº ¼ÒÁßÇÑ »ý¸íÀ» »ì¸®´Â °ªÁø ³ª´®¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» °è±â·Î »ç³» ÇåÇ÷ Âü¿© ¹®È¸¦ È®»ê½ÃÅ°°í Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ ¾ÈÁ¤Àû Ç÷¾× °ø±ÞÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Èû¾²°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
